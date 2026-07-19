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IND vs ENG: टीम इंडियासाठी आज ‘करो या मरो’ची लढत! लॉर्ड्सची खेळपट्टी ठरणार गेमचेंजर; जाणून घ्या पिच रिपोर्ट, संभाव्य प्लेइंग 11

Updated On: Jul 19, 2026 | 01:15 PM IST
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सारांश

IND vs ENG 3 rd ODI Pitch Report: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात आज तिसरा वनडे सामना लॉर्ड्सच्या मैदानावर खेळला जाणार आहे. या सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज आणि संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • टीम इंडियासाठी आज ‘करो या मरो’ची लढत
  • भारत विरुद्ध इंग्लंड पिच रिपोर्ट
  • दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज खेळला जाणार आहे. हा सामना लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावक रंगणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३. ३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. अर्धा तास आधी म्हणजेच ३ वाजता नाणेफेकीसाठी दोन्ही कर्णदार मैदानात उतरतील. आतापर्यंत दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे. मालिका सध्या १-१ अशी बरोबरीत असून आजचा सामना जो संघ जिंकेल तो मालिका आपल्या नावावर करेल. या निर्णायक सामन्यात कशी असेल लॉर्ड्सची खेळपट्टी आणि दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

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भारत विरुद्ध इंग्लंड पिच रिपोर्ट

लॉर्ड्सची खेळपट्टी सामान्यतः गोलंदाजांच्या तुलनेत फलंदाजीसाठी तितकी फायदेशीर मानली जात नाही. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळते. सामना जसजसा जसजसा पुढे जाईल तसतशी खेळपट्टी संथ होण्याची शक्यता आहे आणि फलंदाजी करणे अधिक कठीण होऊ शकते. त्यामुळे, नाणेफेक यात निर्णायक भूमिका बजावेल. म्हणून नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. विशेष म्हणजे, २०१७ पासून लॉर्ड्सवर एकाही एकदिवसीय सामन्यात कोणत्याही संघाने यशस्वीपणे लक्ष्याचा पाठलाग करून विजय मिळवलेला नाही. लॉर्ड्सवर आतापर्यंत ७१ एकदिवसीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ३५ वेळा, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने ३३ वेळा विजय मिळवला आहे. येथील पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या २४० ते २५० धावांच्या दरम्यान राहिली आहे.

रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण

या सामन्यापूर्वी भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार असल्याची चर्चां सुरु झाली. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यातील त्याच्या संथ खेळीनंतर, लॉर्ड्सवरील सामना हा भारतासाठी त्याचा शेवटचा एकदिवसीय सामना असू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे आजचा सामना खरतं रोहितचा शेवटचा सामना असणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्ष दुबे/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लंड: बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), सॅम करन, विल जॅक्स, गस ऍटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर/जोश टंग, साकिब महमूद, आदिल रशीद.

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Web Title: Ind vs eng 3rd odi lords pitch report playing 11 rohit sharma series decider

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Published On: Jul 19, 2026 | 01:15 PM

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