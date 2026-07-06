International Kissing Day: नात्यातील दुरावा मिटवणारी एक जादू; वाचा नैराश्य दूर करण्यासाठी का महत्त्वाचा आहे ‘हा’ खास दिवस

International Kissing Day 6 July 2026 : मानवी भावना व्यक्त करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, परंतु त्यापैकी सर्वात प्रभावी आणि निशब्द मार्ग म्हणजे ‘चुंबन’ (Kiss). एखाद्याला स्पर्श करून आपल्या मनातील प्रेम व्यक्त करण्याची ही पद्धत शतकानुशतके चालत आली आहे. याच सुंदर भावनेचा, आपुलकीचा आणि मानवी नात्यांमधील विश्वासाचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी ६ जुलै रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिन’ (International Kissing Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, धावपळीच्या आणि यांत्रिक बनलेल्या आयुष्यात प्रेमाचे छोटेसे हावभाव देखील आपले जीवन अधिक सुंदर आणि आनंदी बनवू शकतात.
अनेकांचा असा समज असतो की, चुंबन हे केवळ रोमँटिक नात्यांमध्ये किंवा प्रियकर-प्रेयसीपुरतेच मर्यादित असते. परंतु, आंतरराष्ट्रीय चुंबन दिनाची संकल्पना यापेक्षा खूप व्यापक आहे. चुंबन हे कोणत्याही अपेक्षेविना जोडलेल्या दोन जिवांमधील आपुलकीचे प्रतीक आहे. जेव्हा एखादी आई आपल्या लहान मुलाच्या कपाळाचे चुंबन घेते, तेव्हा त्यात वात्सल्य असते. जेव्हा भाऊ-बहीण किंवा मित्र एकमेकांना प्रेमाने मिठी मारून गालावर मुका घेतात, तेव्हा त्यात आदर आणि जिव्हाळा असतो. त्यामुळे हा दिवस सर्व प्रकारच्या नात्यांमधील गोडवा साजरा करण्याचा दिवस आहे.
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International Kissing Day!! pic.twitter.com/nSDRjl31rG — RVCJ Media (@RVCJ_FB) July 6, 2026
credit – social media and Twitter
आजच्या काळात नातेसंबंधांमध्ये संवाद कमी आणि ताणतणाव जास्त पाहायला मिळतो. अशा वेळी शब्दांपेक्षा भावनांचा स्पर्श अधिक काम करतो. चुंबनामुळे केवळ भावनाच व्यक्त होत नाहीत, तर ते दोन व्यक्तींमधील जवळीक आणि एकमेकांबद्दलचा विश्वास वाढवण्यास मदत करते. जेव्हा तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीला प्रेमाने जवळ घेता, तेव्हा समोरच्या व्यक्तीला सुरक्षित आणि विशेष असल्याचा भास होतो. हाच छोटासा स्पर्श नात्यातील दुरावा मिटवण्यासाठी अनेकदा पुरेसा ठरतो.
जागतिक स्तरावर या दिवसाचे महत्त्व यासाठी वाढले आहे कारण, याद्वारे लोकांना आपल्या भावना उघडपणे व्यक्त करण्याची प्रेरणा मिळते. अनेक देशांमध्ये या दिवशी लोक आपल्या प्रियजनांसोबत वेळ घालवतात, त्यांना भेटवस्तू देतात आणि आपल्या नात्यात वर्षानुवर्षे टिकून राहिलेला गोडवा अधिक दृढ करतात.
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चुंबनाचे केवळ भावनिकच नव्हे, तर अनेक आश्चर्यकारक वैज्ञानिक आणि शारीरिक फायदे देखील आहेत. विविध वैज्ञानिक अभ्यासातून आणि संशोधनातून असे सिद्ध झाले आहे की, जेव्हा आपण एखाद्या प्रिय व्यक्तीला चुंबन करतो, तेव्हा आपल्या शरीरात ‘ऑक्सिटोसिन’ (Oxytocin), ‘डोपामाइन’ (Dopamine) आणि ‘सेरोटोनिन’ (Serotonin) सारखी आनंदी संप्रेरके (Happy Hormones) मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होतात. ही संप्रेरके मनाला त्वरित शांतता आणि आनंद देतात.
याशिवाय, चुंबनामुळे शरीरातील ‘कोर्टिसोल’ (Cortisol) म्हणजेच तणाव निर्माण करणाऱ्या संप्रेरकाची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होते. म्हणजेच, जर तुम्ही दिवसभराच्या कामामुळे मानसिक तणावाखाली असाल, तर तुमच्या जोडीदाराचा एक प्रेमाचा स्पर्श किंवा चुंबन तुमचा संपूर्ण थकवा आणि तणाव दूर करू शकतो. तसेच, यामुळे रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित राहण्यास आणि चेहऱ्याच्या स्नायूंचा व्यायाम होण्यासही मदत होते, असे विज्ञानाचे सांगणे आहे.