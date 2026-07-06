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पुणे-इंदूर महामार्गावर मद्यधूंद ट्रकचालकाचा थरार, पादचाऱ्यांना चिरडले; जखमींचा आकडाही आला समोर

Updated On: Jul 06, 2026 | 12:47 PM IST
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सारांश

पुणे-इंदूर महामार्गावर शनिवारी (दि. ४) सायंकाळी मद्यधुंद ट्रकचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात घडला आहे. ट्रकने महामार्गावरील घंटागाडी, दुचाकी, रस्त्यावरून चालणाऱ्या पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिली.

पुणे-इंदूर महामार्गावर मद्यधूंद ट्रकचालकाचा थरार, पादचाऱ्यांना चिरडले; जखमींचा आकडाही आला समोर

सौजन्य - सोशल मिडीया

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विस्तार

मनमाड : पुणे-इंदूर महामार्गावर शनिवारी (दि. ४) सायंकाळी मद्यधुंद ट्रकचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात घडला आहे. ट्रकने महामार्गावरील घंटागाडी, दुचाकी, रस्त्यावरून चालणाऱ्या पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिली. या विचित्र अपघातात ६ जण जखमी झाले असून दोघांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. अपघातानंतर पळून जाणाऱ्या ट्रकचालकाला संतप्त नागरिकांनी थरारक पाठलाग करून पकडले आणि चांगलाच चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानहून सामान घेऊन पुण्याच्या दिशेने जाणारा ट्रक (आरजे ११ जीडी ४८११) शहरातील मुख्य चौफुलीवर आला असता, मद्यधुंद चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटले. त्याने प्रथम महापालिकेच्या घंटागाडीला आणि त्यानंतर एका दुचाकीला जबर धडक दिली. एवढ्यावरच न थांबता या भरधाव ट्रकने रस्त्याच्या कडेने जाणाऱ्या पादचाऱ्यांनाही चिरडले. या अचानक झालेल्या घटनेमुळे महामार्गावर एकच पळापळ आणि घबराट निर्माण झाली होती. अपघातानंतर चालक ट्रकसह पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, उपस्थित नागरिकांनी दुचाकीवरून त्याचा पाठलाग केला आणि ‘नगिना मशीद’ परिसरात ट्रकला अडवून चालकाला ताब्यात घेतले.

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अपघातातील जखमी

या अपघातात एकूण ६ जण जखमी झाले असून, त्यांना तात्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींमध्ये रोहित अहिरे (वय १९, रा. नजराणा सोसायटी), सचिन घोडके (वय ३८, रा. आंबेडकर नगर), भिका बढे (वय ६०, रा. पांझनदेव), गोरख नाईकवाडे (वय ७६, रा. बोयेगाव), यशवंत भालनोर (वय ५०, रा. कुंदलगाव), भगवान भालनोर (४५, रा. कुंदलगाव) यांचा समावेश आहे. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी मालेगाव येथील खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. या भीषण अपघातामुळे पुणे-इंदूर महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पोलिसांनी मद्यधुंद ट्रकचालकाला ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

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Web Title: An incident has occurred on the pune indore highway where a drunk truck driver ran over pedestrians

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Published On: Jul 06, 2026 | 12:47 PM

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