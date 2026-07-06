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Highest Salary IIM: एमबीए पूर्ण करताच थेट कोट्यवधींचे पॅकेज! ‘या’ आयआयएममध्ये प्रवेश मिळताच विद्यार्थ्यांचे नशीब उजळते

Updated On: Jul 06, 2026 | 12:47 PM IST
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सारांश

Highest Salary IIM: देशातील २१ आयआयएम (IIM) पैकी सर्वाधिक सॅलरी पॅकेज कुठे मिळते? कोट्यवधींच्या ऑफर्स मिळवून देणाऱ्या आयआयएम अहमदाबाद आणि आयआयएम बेंगळुरूच्या प्लेसमेंटची सविस्तर तुलना वाचा.

iim institute

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Highest Salary IIM In Top Business Schools: मॅनेजमेंटचे शिक्षण म्हणजेच एमबीएचा (MBA) उल्लेख होताच डोक्यात सर्वात आधी आयआयएम (IIM – भारतीय व्यवस्थापन संस्था) नाव येते. कॅट (CAT) परीक्षेची तयारी करणारा प्रत्येक विद्यार्थी देशातील टॉप आयआयएममध्ये प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न पाहत असतो. याचे कारण केवळ तेथील दर्जेदार शिक्षण किंवा ब्रँड नेम नाही, तर तेथे मिळणारे हाय सॅलरी पॅकेज हे आहे. दरवर्षी प्लेसमेंट सीजनदरम्यान आयआयएममधून मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या पॅकेजच्या बातम्या ऐकून सर्वसामान्य अवाक होतात. परंतु, तुम्हाला माहीत आहे का, की देशातील सर्व २१ आयआयएम पैकी सर्वात जास्त सॅलरी पॅकेज कोणत्या कॉलेजमधून मिळते? चला तर मग जाणून घेऊया

कोणत्या IIM मधून मिळेल सर्वात मोठे पॅकेज?

देशात २१ आयआयएम आहेत, परंतु सर्वांमध्ये सारख्याच पॅकेजच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत. जर तुम्हाला कमी वयात करोडपती व्हायचे असेल, तर एवढे मोठे पॅकेज कोणत्या आयआयएममधून मिळू शकते ते जाणून घ्या. जेव्हा देशातील नंबर १ बिझनेस स्कूलचा विषय येतो, तेव्हा ‘आयआयएम अहमदाबाद’चे नाव सर्वात वर येते. प्लेसमेंटच्या बाबतीतही हे कॉलेज नेहमीच रेकॉर्ड मोडते. आयआयएम अहमदाबादचे इंटरनॅशनल पॅकेज अनेकदा १ कोटी रुपयांचा टप्पा पार करते, तर देशांतर्गत (डोमेस्टिक) सर्वोच्च पॅकेज देखील १ कोटीच्या आसपास किंवा त्याहून अधिक असते.

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येथील सरासरी पगार (Average Package) हाच वर्षाला सुमारे ३३ ते ३५ लाख रुपयांच्या दरम्यान असतो. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही येथून एक सरासरी विद्यार्थी म्हणूनही पास झालात, तरी तुमचा महिन्याचा पगार लाखांमध्ये असेल. जगातील सर्वात मोठ्या कन्सल्टिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट कंपन्या (जसे की मॅकिन्से, बीसीजी आणि मॉर्गन स्टेनली) येथील विद्यार्थ्यांना सर्वात मोठ्या पदांवर आणि पॅकेजवर घेऊन जातात.

IIM बेंगळुरू: टेक आणि कन्सल्टिंगचा किंग

आयआयएम अहमदाबादला जोरदार टक्कर देणारी दुसरी संस्था म्हणजे ‘आयआयएम बेंगळुरू’. भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणजेच बेंगळुरूमध्ये असल्यामुळे या टॉप मॅनेजमेंट कॉलेजला लोकेशनचा जबरदस्त फायदा मिळतो. ई-कॉमर्स, आयटी, टेक आणि स्टार्टअप्सच्या जगातील सर्वात महागड्या ऑफर्स याच आयआयएमच्या कॅम्पसमध्ये येतात.

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आयआयएम बेंगळुरूचे डोमेस्टिक हायेस्ट पॅकेज देखील अनेकदा वार्षिक १ कोटी रुपयांचा आकडा गाठते किंवा पार करते. येथील सरासरी पॅकेजही (Average Package) सुमारे ३५ लाख रुपयांच्या आसपास असते. जर तुम्हाला टेक-मॅनेजमेंट किंवा प्रॉडक्ट मॅनेजमेंटमध्ये करिअर करायचे असेल आणि कोट्यवधींचे पॅकेज मिळवायचे असेल, तर आयआयएम बेंगळुरूपेक्षा उत्तम जागा दुसरी नाही.

टॉप ३ IIM चा प्लेसमेंटची तुलना

कोणत्याही आयआयएममध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी तेथील प्लेसमेंटचा ट्रेंड समजून घेणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला टॉप ३ आयआयएम पैकी कोणत्याही एका कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळत असेल, तर जाणून घ्या कोणत्या कॉलेजमध्ये किती सॅलरीची ऑफर मिळू शकते.

Web Title: Top iim placement comparison highest salary iim ahmedabad bangalore mba jobs

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Published On: Jul 06, 2026 | 12:47 PM

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