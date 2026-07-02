World UFO Day: उडत्या तबकड्यांचे न सुटलेले रहस्य! ‘या’ खास दिनानिमित्त जाणून घ्या अमेरिकेतील त्या ‘रॉसवेल’ घटनेचे धक्कादायक सत्य

Roswell UFO incident 1947 history : या अथांग आणि अथांग पसरलेल्या विश्वात आपण मानवासोबत इतरही कोणीतरी राहते का? दुसऱ्या एखाद्या ग्रहावर प्रगत जीवसृष्टी किंवा ‘एलियन्स’ अस्तित्वात आहेत का? हे असे प्रश्न आहेत ज्यांनी शतकानुशतके मानवी मनाला आणि विज्ञानाला भुरळ घातली आहे. जेव्हा जेव्हा आकाशात काहीतरी चमत्कारीक, उडती तबकडी किंवा अज्ञात वस्तू दिसते, तेव्हा या चर्चांना उधाण येते. याच अज्ञात उडणाऱ्या वस्तू अर्थात यूएफओ (UFO – Unidentified Flying Objects) आणि परग्रही जीवनाच्या शक्यतेबद्दल जगभरात जागरूकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी २ जुलै रोजी ‘जागतिक यूएफओ दिन’ (World UFO Day) साजरा केला जातो.
हा दिवस केवळ एका कल्पनेवर किंवा कल्पित कथेवर आधारित नाही, तर यामागे एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक संदर्भ आहे. इतिहास चाळला तर समजते की, १९४७ मध्ये अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्यातील ‘रॉसवेल’ (Roswell Incident) या छोट्याशा शहरात एक कथित यूएफओ कोसळल्याची घटना घडली होती. या घटनेला यूएफओ आणि एलियन्सच्या इतिहासातील सर्वात कुप्रसिद्ध आणि रहस्यमयी घटना मानले जाते. लष्कराने सुरुवातीला ती उडती तबकडी असल्याचे म्हटले आणि नंतर तो हवामान मोजणारा फुगा होता असा दावा केला, ज्यामुळे या घटनेभोवतीचे गूढ अधिकच वाढले. याच घटनेची आठवण म्हणून जगभरातील यूएफओ संशोधकांनी २ जुलै हा दिवस निवडला.
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जागतिक यूएफओ दिनाचा मूळ उद्देश लोकांना केवळ काल्पनिक चित्रपटांची आठवण करून देणे नाही, तर विश्वाच्या अथांग पसाऱ्याकडे पाहण्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे हा आहे. आज जगभरातील अनेक मोठे शास्त्रज्ञ, अंतराळ संशोधक आणि खगोलप्रेमी विश्वातील इतर ग्रहांवर जीवनाचा शोध घेण्यात रात्रंदिवस व्यस्त आहेत. हा दिवस अशा सर्व जिज्ञासू मनांना आणि संशोधकांना एकत्र येण्याची आणि आपले विचार मांडण्याची एक हक्काची संधी उपलब्ध करून देतो. विश्वातील रहस्ये जाणून घेण्याची मानवाची अतृप्त इच्छा या दिवसाच्या माध्यमातून अधोरेखित होते.
या विशेष दिनानिमित्त जगभरात आणि विशेषतः पाश्चात्य देशांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये यूएफओशी संबंधित प्रसिद्ध माहितीपट (Documentaries) दाखवले जातात, अंतराळ संशोधक आणि शास्त्रज्ञांचे विशेष परिसंवाद (Seminars) आणि खुल्या चर्चा आयोजित केल्या जातात. याशिवाय, रात्रीच्या वेळी हजारो लोक एकत्र येऊन टेलिस्कोपच्या माध्यमातून ‘नाईट स्काय वॉचिंग’ म्हणजेच रात्रीचे आकाश निरीक्षण करण्याचे कार्यक्रम आखतात. आकाशात दिसणाऱ्या प्रत्येक अनपेक्षित प्रकाशाच्या मागे काय विज्ञान असू शकते, याचा अभ्यास याद्वारे केला जातो.
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विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने आज मे २०२६ पर्यंत प्रचंड प्रगती केली असली, तरी अजूनही आपण संपूर्ण विश्वाचा केवळ एक टक्का भागही नीट समजू शकलेलो नाही. जागतिक यूएफओ दिन आपल्याला हेच सांगतो की विज्ञान कधीही थांबत नाही. कल्पनाशक्ती आणि जिज्ञासा हीच नवीन शोधांची जननी असते. यूएफओकडे केवळ अंधश्रद्धा किंवा अफवा म्हणून न पाहता, अंतराळातील एक न सुटलेले कोडे म्हणून पाहिले पाहिजे. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की मानवाची अंतराळ शोधण्याची आणि सत्य जाणून घेण्याची इच्छा आजही तितकीच तीव्र आहे, जितकी ती शतकांपूर्वी होती.