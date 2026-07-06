PM Modi Foreign Visit : PM मोदींच्या परदेश दौऱ्याला आजपासून सुरुवात; संरक्षण, गुंतवणूक आणि FTA वर होणार महत्त्वपूर्ण चर्चा

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पहिला टप्पा
दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी इंडोनेशियाला भेट देणार आहेत. ही भेट इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्या निमंत्रणावरुन होत आहे. यावेळी पंतप्रधान जकार्या आणि योग्यकार्ता येथे विविध कार्यक्रमांमध्ये उपस्थित राहतील. दोन्ही देशांत संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक, सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर सविस्तर चर्चा होईल.
याशिवाय भारत आणि इंडोनेशियातील सांस्कृतिक संबंधाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिरालाही पंतप्रधान मोदी भेट देणार आहेत. या दौऱ्यात इंडोनेशियाच्या ब्रह्मोस खरेदीवर मोठी घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.
दुसरा टप्पा
यानंतर पंतप्रधान मोदी ऑस्ट्रेलियाला जाणार आहेत. यावेळी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यासोबत ते द्विपक्षीय बैठक घेतील. या बैठकीत संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार, शिक्षण, कौशल्य विकास नव्या तंत्रज्ञानातील सहाकार्य आणि क्रीडा क्षेत्रातील भागीदारी वाढवण्याबाबत चर्चा होणार आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी मेलबर्न येथील आयोजित भारतीय समुदायाच्या कार्यक्रमालाही ते संबोधित करतील.
शेवटचा टप्पा
या दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात ते न्यूझीलंडच्या ऑकलंड येथे पोहोचतील. येथे ते न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांची भेट घेणार आहेत. या दौऱ्यातही भारत-न्यूझीलंडमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक सहकार्य आणि दोन्ही देशांतील मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीवर चर्चा होईल. भारतीय समुदायाच्या कार्यक्रमातही पंतप्रधान सहभागी होणार आहेत.
या दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधानांनी इंडोनेशियासोबतच्या सांस्कृतिक संबंधाचा उल्लेख केला. तसेच ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबतची भागीदारीही मजबूत होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. या भेटीमुळे भारताच्या परस्पर सहकार्याला चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा दौरा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाच भारताच्या भूमिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Over the next few days, I will be attending various programmes in Indonesia, Australia and New Zealand. The aim of these meetings would be to boost economic and strategic cooperation with these valued developmental partners and ensure the youth of our nation get more… — Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2026
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