Sun Day : सूर्याची ताकद, अक्षय ऊर्जेची साथ! 3 मेला ‘जागतिक सूर्य दिन’ साजरा करत शाश्वत भविष्याकडे करूया वाटचाल

Sun Day May 3 2026 : सूर्य हा ऊर्जेचा एक अमर्याद, स्वच्छ आणि अक्षय स्रोत असून, तो पृथ्वीवरील जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे. वाढते प्रदूषण आणि ऊर्जेच्या संकटाच्या आजच्या काळात, सौर ऊर्जेचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा झाला आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 08:47 AM
SunDay : सूर्याची ताकद, अक्षय ऊर्जेची साथ! ३ मेला 'जागतिक सूर्य दिन' साजरा करत शाश्वत भविष्याकडे करूया वाटचाल

  • सौर ऊर्जेचा जागतिक उत्सव
  • शाश्वत भविष्यासाठी पाऊल
  • पर्यावरणपूरक क्रांती

International Sun Day history : पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचा आधारस्तंभ असलेल्या सूर्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि सौर ऊर्जेच्या महत्त्वाची जनमाणसात जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी ३ मे रोजी ‘जागतिक सूर्य दिन’ (Sun Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एक औपचारिक उत्सव नसून, तो प्रदूषणमुक्त जगाच्या निर्मितीसाठी आणि अक्षय ऊर्जेच्या वापरासाठी घेतलेला एक संकल्प आहे.

सूर्य दिनाचा रंजक इतिहास

जागतिक स्तरावर सूर्य दिन साजरा करण्याची परंपरा १९७८ मध्ये सुरू झाली. अमेरिकेचे ३९ वे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी सौर ऊर्जेचे महत्त्व जगाला पटवून देण्यासाठी ३ मे हा दिवस ‘सूर्य दिन’ म्हणून घोषित केला होता. त्याकाळी जग जेव्हा इंधनाच्या संकटाचा सामना करत होते, तेव्हा भविष्यातील ऊर्जेचा शाश्वत पर्याय म्हणून सूर्याकडे पाहण्याची दृष्टी कार्टर यांनी दिली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा दिवस सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्यासाठी जागतिक स्तरावर एक व्यासपीठ बनला आहे.

सूर्याची शक्ती: ऊर्जेचा अमर्याद आणि स्वच्छ स्रोत

सूर्य हा केवळ प्रकाशाचा स्रोत नसून तो पृथ्वीवरील ऊर्जेचा सर्वात मोठा आणि अक्षय भांडार आहे. कोळसा, पेट्रोल किंवा डिझेल यांसारखी पारंपारिक इंधने भविष्यात संपणार आहेत, शिवाय त्यांच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत सौर ऊर्जा हा एकमेव स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उरतो. सौर ऊर्जेचा वापर केल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणता येते, ज्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या संकटावर मात करणे शक्य आहे.

सौर ऊर्जेचे आर्थिक आणि सामाजिक फायदे

आज सौर ऊर्जा केवळ पर्यावरणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती आर्थिक बचतीचेही मोठे साधन ठरत आहे. सौर पॅनेल बसवल्यामुळे वीज बिलात मोठी कपात होते. भारत सरकार सध्या ‘पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना’ यांसारख्या उपक्रमांतून घराघरात सौर ऊर्जेचा प्रसार करत आहे. यामुळे केवळ पैशांची बचत होत नाही, तर देश ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत आहे. सूर्य दिनानिमित्त विविध ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करून लोकांना सोलर वॉटर हीटर, सोलर कुकर आणि घराच्या छतावर बसवल्या जाणाऱ्या सौर यंत्रणांची माहिती दिली जाते.

भविष्यातील आव्हाने आणि आपली जबाबदारी

वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदल ही मानवासमोरची सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपण जास्तीत जास्त सौर ऊर्जेचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. जागतिक सूर्य दिन हा आपल्याला आठवण करून देतो की, जर आपण वेळेवर निसर्गाच्या या मोफत आणि शुद्ध ऊर्जेचा स्वीकार केला, तर येणाऱ्या पिढ्यांना आपण एक सुरक्षित आणि सुंदर पृथ्वी देऊ शकू. यंदाचा सूर्य दिन ‘स्वच्छ ऊर्जा, समृद्ध जीवन’ या संकल्पनेवर आधारित असून, जगभरातील वैज्ञानिक आणि पर्यावरण प्रेमी सौर तंत्रज्ञानात नवीन शोध लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: जागतिक सूर्य दिन कधी साजरा केला जातो?

    Ans: दरवर्षी ३ मे रोजी जागतिक सूर्य दिन साजरा केला जातो.

  • Que: सूर्य दिनाची सुरुवात कोणी आणि कधी केली?

    Ans: १९७८ मध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी या दिवसाची सुरुवात केली होती.

  • Que: सौर ऊर्जेचा सर्वात मोठा फायदा काय आहे?

    Ans: सौर ऊर्जा हा एक स्वच्छ, कधीही न संपणारा आणि प्रदूषणमुक्त स्रोत आहे, जो वीज बिल कमी करण्यास आणि पर्यावरण वाचवण्यास मदत करतो.

