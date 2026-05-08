Skin Care Tips: सुंदर दिसण्यासाठी नियमित खा लाल फळांपासून बनवलेली चटकदार जेली, चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

चेहऱ्यावरील नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी फळांपासून बनवलेली हेल्दी आणि टेस्टी जेली खावी. यामुळे शरीराला सुद्धा भरपूर फायदे होतात. जाणून घ्या फळांची जेली बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: May 08, 2026 | 08:00 AM
महिलांसह पुरुषांना सुद्धा कायमच सुंदर आणि चमकदार त्वचा हवी असते. चेहऱ्यावरील ग्लो आणि तारुण्य वाढवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. स्किन केअरमध्ये बदल, वारंवार स्किन ट्रीटमेंट तर काहीवेळा महागड्या स्किन बोटॉक्स ट्रीटमेंटसुद्धा करून घेतल्या जातात. पण याचा ग्लो फारकाळ चेहऱ्यावर टिकून राहत नाही. त्वचेवरील चमक वाढवण्यासाठी कोणत्याही ट्रीटमेंट करण्याऐवजी दैनंदिन आहारात बदल करून पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील चमक वाढवण्यासाठी लाल फळांपासून जेली बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. ही जेली नियमित एक खाल्ल्यास महिनाभरात त्वचेवर ग्लो दिसून येईल आणि त्वचा गोरीपान देखणी दिसेल. गाजर, बीट, संत्री, लिंबू आणि डाळिंब इत्यादी पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या फळांचा वापर जेली बनवण्यासाठी करावा. लहान मुलांना चॉकलेट खायला देण्याऐवजी फळांपासून बनवलेली जेली खाण्यास द्यावी. यामुळे मुलं सुद्धा निरोगी राहतील. लाल फळांचा आहारात समावेश केल्यामुळे शरीरातील रक्ताची पातळी वाढण्यास मदत होते आणि लोहाची कमतरता कधीच जाणवत नाही. चला तर जाणून घेऊया जेली बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • बीट
  • गाजर
  • डाळिंबाचे दाणे
  • लिंबाचा रस
  • संत्री
  • गूळ
  • अगर-अगर
कृती:

  • फळांपासून जेली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गाजर आणि बीट स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यांच्या वरील साल काढा आणि बारीक तुकडे करा.
  • डाळिंबाची साल काढून त्यातील डाळिंबाचे दाणे काढून बाजूला वेगळे ठेवा. संत्र्याची साल सोलून गर वेगळा काढून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात बीट आणि गाजराचे तुकडे घालून बारीक पेस्ट वाटून घ्या. त्यानंतर त्याच मिक्सरमध्ये संत्र्याचा गर आणि डाळिंबाचे दाणे घाला आणि बारीक वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात लिंबाचा रस आणि थोडस गूळ घालून सर्व पेस्ट व्यवस्थित बारीक करा. तयार केलेली पेस्ट कॉटनच्या कपड्यावर ओतून त्यातील रस टोपात काढून घ्या.
  • कढईमध्ये पाणी गरम करून त्यात अगर-अगर पावडर घालून पूर्णपणे वितळवून घ्या. त्यानंतर त्यात फळांचा रस घाला आणि घट्ट होईपर्यंत मिक्स करत राहा.
  • मिश्रण घट्टसर झाल्यानंतर चॉकलेट बनवण्याच्या मोल्डमध्ये घालून फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली फळांची जेली.

May 16, 2026 | 01:52 PM
