महापालिका निवडणुकीमध्ये उरली नाही विचारधारा; राजकीय पक्षांनी निष्ठावंत उमेदवारांना नाही दिला थारा

Maharashtra Local Body Elections : महानगरपालिका निवडणुका मोठ्या उत्साहात होत आहेत. काही शहरांमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे यांच्यात युती आहे, तर काही ठिकाणी हे दोन्ही पक्ष प्रतिस्पर्धी आहेत. काही ठिकाणी अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या पक्षांनी भाजपला आव्हान देण्यासाठी एकत्र येऊन काम केले आहे. यावरून स्पष्ट होते की १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीत विचारसरणी नव्हे तर संधीसाधूपणा बाजी मारणार आहे. भाजप एकेकाळी स्वतःला वेगळ्या धाटणीचा पक्ष म्हणून वर्णन करत असे. आता, त्यांचे नेतृत्व इतर कोणत्याही पक्षातील कोणत्याही मजबूत नेत्याला स्वीकारते. आता त्यांना स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची आवश्यकता वाटत नाही.
भाजपने १९ महानगरपालिकांमध्ये इतर पक्षांमधून आयात केलेल्या ३३७ उमेदवारांना तिकिटे दिली आहेत. यामुळे त्यांच्याच कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. राजकीय विचारसरणी नसलेल्या लोकांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. मतदारसंघाचा विकास करण्याचे आणि त्यांचा प्रभाव मजबूत करण्याचे काम स्वतःच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या स्थानिक बलाढ्यांवर सोपवण्यात आले आहे. काही शहरांमध्ये भाजप कार्यालयांवर हल्ले, लुटमार आणि तोडफोड करण्यात आली आणि काही ठिकाणी मंत्र्यांच्या वाहनांवर शाई फेकण्यात आली. कोणताही पक्ष स्थानिक प्रश्नांना गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसून येत नाही. शहरांच्या अव्यवस्थित विस्तारामुळे असंख्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत ज्या नागरिकांना त्रास देत आहेत. तुटलेले आणि कोसळलेले रस्ते, पदपथांवर अतिक्रमणे, अंडरपासमध्ये वाहणारे सांडपाणी आणि अव्यवस्थापित वाहतूक या सर्व समस्या राजकारणी दुर्लक्षित करतात असे दिसते.
राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी हातमिळवणी केली आहे, ज्यामुळे अतिक्रमण वाढत आहे. नाशिकपासून उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत काही नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी वारंवार पक्ष बदलले आहेत. नाशिकमध्ये, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) च्या दोन स्थानिक नेत्यांनी प्रथम उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील हस्तांदोलन साजरे केले आणि भाजपला गंगेत बुडवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी हे नेते भाजपमध्ये सामील झाले. या प्रकारची संधीसाधूपणा आणि बेईमानी स्पष्ट होत आहे. पुण्यात, अजित पवारांचा पक्ष भाजपला उघडपणे आव्हान देत आहे. एकाच सरकारमध्ये असूनही, पक्ष आणि त्यांचे नेते महापालिका निवडणुकीत जोरदार भिडत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील भ्रष्टाचाराच्या बहाण्याने अजित पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधला, तर भाजपने अजित यांना त्यांच्या भूतकाळाची आठवण करून दिली. बावनकुळे म्हणाले की, जर भूतकाळातील पाने उलटली तर अजित पवार बोलू शकणार नाहीत.
६८ मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या बिनविरोध विजयावर विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले, “जर तुम्ही नाराज असाल तर मी काय करू शकतो?” महानगरपालिका निवडणुका या मिनी-विधानसभा निवडणुका मानल्या जातात, परंतु त्यामध्ये तत्वाचा कोणताही मागमूस नाही. कोणत्याही किंमतीत निवडणुका जिंकणे हे आता प्राथमिक उद्दिष्ट बनले आहे.
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
