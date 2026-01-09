Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

महापालिका निवडणुकीमध्ये उरली नाही विचारधारा; राजकीय पक्षांनी निष्ठावंत उमेदवारांना नाही दिला थारा

महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत आहेत. यासाठी अनेक विचित्र युती झाल्या असून निष्ठावंत नेत्यांना मात्र घरी बसवण्यात आले.

Updated On: Jan 09, 2026 | 01:15 AM
loyal party member overlooked by bjp ncp politics in local body elections

लोकल बॉडी इलेक्शन 2026 मध्ये निष्ठावंतांना डावलून बाहेरच्या पक्षातील नेत्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Maharashtra Local Body Elections : महानगरपालिका निवडणुका मोठ्या उत्साहात होत आहेत. काही शहरांमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे यांच्यात युती आहे, तर काही ठिकाणी हे दोन्ही पक्ष प्रतिस्पर्धी आहेत. काही ठिकाणी अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या पक्षांनी भाजपला आव्हान देण्यासाठी एकत्र येऊन काम केले आहे. यावरून स्पष्ट होते की १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीत विचारसरणी नव्हे तर संधीसाधूपणा बाजी मारणार आहे. भाजप एकेकाळी स्वतःला वेगळ्या धाटणीचा पक्ष म्हणून वर्णन करत असे. आता, त्यांचे नेतृत्व इतर कोणत्याही पक्षातील कोणत्याही मजबूत नेत्याला स्वीकारते. आता त्यांना स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

भाजपने १९ महानगरपालिकांमध्ये इतर पक्षांमधून आयात केलेल्या ३३७ उमेदवारांना तिकिटे दिली आहेत. यामुळे त्यांच्याच कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. राजकीय विचारसरणी नसलेल्या लोकांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. मतदारसंघाचा विकास करण्याचे आणि त्यांचा प्रभाव मजबूत करण्याचे काम स्वतःच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या स्थानिक बलाढ्यांवर सोपवण्यात आले आहे. काही शहरांमध्ये भाजप कार्यालयांवर हल्ले, लुटमार आणि तोडफोड करण्यात आली आणि काही ठिकाणी मंत्र्यांच्या वाहनांवर शाई फेकण्यात आली. कोणताही पक्ष स्थानिक प्रश्नांना गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसून येत नाही. शहरांच्या अव्यवस्थित विस्तारामुळे असंख्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत ज्या नागरिकांना त्रास देत आहेत. तुटलेले आणि कोसळलेले रस्ते, पदपथांवर अतिक्रमणे, अंडरपासमध्ये वाहणारे सांडपाणी आणि अव्यवस्थापित वाहतूक या सर्व समस्या राजकारणी दुर्लक्षित करतात असे दिसते.

हे देखील वाचा : भाजपच्या निशाण्यावर आले महेश मांजरेकर; ठाकरे बंधूंची मुलाखत घेताच राजकारण न पडण्याचा सल्ला

राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी हातमिळवणी केली आहे, ज्यामुळे अतिक्रमण वाढत आहे. नाशिकपासून उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत काही नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी वारंवार पक्ष बदलले आहेत. नाशिकमध्ये, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) च्या दोन स्थानिक नेत्यांनी प्रथम उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील हस्तांदोलन साजरे केले आणि भाजपला गंगेत बुडवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी हे नेते भाजपमध्ये सामील झाले. या प्रकारची संधीसाधूपणा आणि बेईमानी स्पष्ट होत आहे. पुण्यात, अजित पवारांचा पक्ष भाजपला उघडपणे आव्हान देत आहे. एकाच सरकारमध्ये असूनही, पक्ष आणि त्यांचे नेते महापालिका निवडणुकीत जोरदार भिडत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील भ्रष्टाचाराच्या बहाण्याने अजित पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधला, तर भाजपने अजित यांना त्यांच्या भूतकाळाची आठवण करून दिली. बावनकुळे म्हणाले की, जर भूतकाळातील पाने उलटली तर अजित पवार बोलू शकणार नाहीत.

हे देखील वाचा : खासदार संजय राऊत अन् DCM एकनाथ शिंदेंची भेट; राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा

६८ मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या बिनविरोध विजयावर विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले, “जर तुम्ही नाराज असाल तर मी काय करू शकतो?” महानगरपालिका निवडणुका या मिनी-विधानसभा निवडणुका मानल्या जातात, परंतु त्यामध्ये तत्वाचा कोणताही मागमूस नाही. कोणत्याही किंमतीत निवडणुका जिंकणे हे आता प्राथमिक उद्दिष्ट बनले आहे.

 लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Loyal party member overlooked by bjp ncp politics in local body elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
1

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का
2

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत
3

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
4

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Jan 21, 2026 | 03:33 PM
Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Jan 21, 2026 | 03:25 PM
पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:20 PM
Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Jan 21, 2026 | 03:17 PM
IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

Jan 21, 2026 | 03:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM