महायुतीच्याच मित्रपक्षांना निवडणुकीत पाजणार पाणी; CM देवेंद्र फडणवीसांची अजित पवारांना चेतावणी

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुका महायुती सरकारच्या मित्रपक्षांमध्ये लढत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना इशारा दिला आणि म्हटले की ते विरोधकांना पाणी पाजतील. यावर तुमचे काय मत आहे?” यावर मी म्हणालो, “तहानलेल्यांना पाणी देणे हे तर पुण्याचे काम आहे. लोक यासाठी पाण्याचे स्टॉल उघडतात. देवभाऊही हे पुण्य करणार आहेत. बिस्लेरी बाटल्या किंवा आरओ बाटल्यांमध्ये पाणी दिले तर बरे होईल. इंदूरमध्ये पाणी किती घातक झाले आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. ज्यांना तिथल्या प्रशासनाने विषारी पाणी दिले ते गेले आहेत.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, पाणी पाजणे हा विरोधकांना पराभूत करण्यासाठी वापरला जाणारा वाक्यप्रचार आहे. लोक म्हणतात, ‘तुला काय वाटते! मी अनेक चांगल्या लोकांना पाणी दिले आहे!'” काही लोक गर्विष्ठ असतात आणि त्यांच्या शब्दावर खरे असतात, ज्यांना पाणीदार म्हणतात. ज्यांना काळजी असते की उद्या नळ येईल की नाही, ते भांड्यात पाणी भरून ठेवतात. कवी रहीम यांनी असेही लिहिले आहे – रहीमं पाणी राखिया, पाणी बिन सब सून!’ यावर मी म्हणालो, ‘तुम्ही महिलांना सार्वजनिक नळांवर पाण्यावरून भांडताना पाहिले असेल. जर पाकिस्तानने दहशतवाद सुरू ठेवला तर ते त्यांना भारत सिंधू नदीचे पाणी देणे बंद करेल आणि पाण्याशिवाय छळ करून त्यांना मारेल असा भारताचा अधिकार आहे. पानिपतच्या तीन लढाया इतिहासाच्या पानांमध्ये नोंदल्या गेल्या आहेत. नेपोलियनसारख्या महान योद्ध्याचाही वॉटरलूच्या युद्धात पराभव झाला. त्या ठिकाणी पाणी असेल आणि तिथे गरम वारा किंवा लू देखील असेल.’
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, एक म्हण आहे: ‘पाण्याचा रंग जसा मिसळला जातो तसाच असतो!’ मैत्रीपूर्ण लोकांचा स्वभाव असा असतो आणि ते कुठेही मिसळतात. जे हुशार नेते वारंवार पक्ष बदलतात त्यांना सर्व गोष्टींचा उत्तम अनुभव आला आहे असे म्हणता येईल. निर्लज्ज व्यक्तीला फटकारले जाते, “जा आणि स्वतःला मुठभर पाण्यात बुडवून टाक!” अभ्यासू आणि विद्वान लोकांसाठी असे म्हटले जाते, “जे शोधतात ते सापडतात, ते पाण्यात खोलवर बुडी मारतात!” निवडणुकीत कोणाचा प्रभाव पडतो ते पाहूया.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
