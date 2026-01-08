Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

महायुतीच्याच मित्रपक्षांना निवडणुकीत पाजणार पाणी; CM देवेंद्र फडणवीसांची अजित पवारांना चेतावणी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये अजित पवार आणि भाजपमध्ये जुंपली आहे. यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना इशारा दिला आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 01:15 AM
Maharashtra Local Body Elections CM Devendra Fadnavis VS NCP Ajit Pawar Political News

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांमध्ये राजकीय वादंग सुरु आहे (फोटो - नवभारत)

Follow Us:
Follow Us:

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुका महायुती सरकारच्या मित्रपक्षांमध्ये लढत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना इशारा दिला आणि म्हटले की ते विरोधकांना पाणी पाजतील. यावर तुमचे काय मत आहे?” यावर मी म्हणालो, “तहानलेल्यांना पाणी देणे हे तर पुण्याचे काम आहे. लोक यासाठी पाण्याचे स्टॉल उघडतात. देवभाऊही हे पुण्य करणार आहेत. बिस्लेरी बाटल्या किंवा आरओ बाटल्यांमध्ये पाणी दिले तर बरे होईल. इंदूरमध्ये पाणी किती घातक झाले आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. ज्यांना तिथल्या प्रशासनाने विषारी पाणी दिले ते गेले आहेत.”

हे देखील वाचा : तेलावरुन पेटले आंतरराष्ट्रीय राजकारण! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट केले निकोलस मादुरो यांचे अपहरण

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, पाणी पाजणे हा विरोधकांना पराभूत करण्यासाठी वापरला जाणारा वाक्यप्रचार आहे. लोक म्हणतात, ‘तुला काय वाटते! मी अनेक चांगल्या लोकांना पाणी दिले आहे!'” काही लोक गर्विष्ठ असतात आणि त्यांच्या शब्दावर खरे असतात, ज्यांना पाणीदार म्हणतात. ज्यांना काळजी असते की उद्या नळ येईल की नाही, ते भांड्यात पाणी भरून ठेवतात. कवी रहीम यांनी असेही लिहिले आहे – रहीमं पाणी राखिया, पाणी बिन सब सून!’ यावर मी म्हणालो, ‘तुम्ही महिलांना सार्वजनिक नळांवर पाण्यावरून भांडताना पाहिले असेल. जर पाकिस्तानने दहशतवाद सुरू ठेवला तर ते त्यांना भारत सिंधू नदीचे पाणी देणे बंद करेल आणि पाण्याशिवाय छळ करून त्यांना मारेल असा भारताचा अधिकार आहे. पानिपतच्या तीन लढाया इतिहासाच्या पानांमध्ये नोंदल्या गेल्या आहेत. नेपोलियनसारख्या महान योद्ध्याचाही वॉटरलूच्या युद्धात पराभव झाला. त्या ठिकाणी पाणी असेल आणि तिथे गरम वारा किंवा लू देखील असेल.’

हे देखील वाचा : “माझी लढाई मुस्लिमांशी नाही…; बुरखा घातलेली महिला मुंबईची महापौर होण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच बोलले

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, एक म्हण आहे: ‘पाण्याचा रंग जसा मिसळला जातो तसाच असतो!’ मैत्रीपूर्ण लोकांचा स्वभाव असा असतो आणि ते कुठेही मिसळतात. जे हुशार नेते वारंवार पक्ष बदलतात त्यांना सर्व गोष्टींचा उत्तम अनुभव आला आहे असे म्हणता येईल. निर्लज्ज व्यक्तीला फटकारले जाते, “जा आणि स्वतःला मुठभर पाण्यात बुडवून टाक!” अभ्यासू आणि विद्वान लोकांसाठी असे म्हटले जाते, “जे शोधतात ते सापडतात, ते पाण्यात खोलवर बुडी मारतात!” निवडणुकीत कोणाचा प्रभाव पडतो ते पाहूया.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Maharashtra local body elections cm devendra fadnavis vs ncp ajit pawar political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
2

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
3

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा
4

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM