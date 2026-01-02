उमेदवारी तर पळवली बंडखोरांनी..! प्रामाणिक अन् निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी करावे तरी काय?

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, निवडणुकीच्या राजकारणाच्या बागेत बंडाच्या ज्वाळा पेटत आहेत. ज्यांना तिकीट मिळाले नाही ते एकतर निराश झाले आहेत किंवा बागी बनले आहेत. कार्यकर्ते त्यांच्या पक्षाची नीतिमत्ता विसरले आहेत. जेव्हा त्यांचा उद्देश पूर्ण होत नाही तेव्हा दुसरा रस्ता शोधू लागतात.” यावर मी पुढे म्हणालो, “पक्ष प्रत्येक कार्यकर्त्यांची इच्छा पूर्ण करू शकत नाही. जेव्हा १० उमेदवार एकाच जागेवर दावा करतात तेव्हा पक्षाला प्रश्न पडतो. मी माझे हृदय नक्की याला द्यावे की त्याला? नेते प्रत्येक उमेदवारासाठी उदार असू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, निराश कार्यकर्ते पक्ष कार्यालयाची तोडफोड करत आहेत. हे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाडी मारण्यासारखे आहे.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, ज्यांना पक्षाने तिकीट दिले नाही ते अशा स्थितीत आहेत की त्यांच्या मनातील इच्छा अश्रूंनी वाहून गेल्या आहेत आणि आपण या जगात एकटे पडलो आहोत अशी त्यांची परिस्थिती झाली आहे. अशा असंतुष्ट कार्यकर्त्यांनी विश्वास आणि संयम बाळगला पाहिजे. जे पूर्वी नगरसेवक होते त्यांनी नवीन चेहऱ्यांसाठी जागा बनवण्यासाठी उदार असले पाहिजे.” त्यापैकी असे लोक आहेत ज्यांनी प्रशासनाच्या राजवटीत स्वतःच्या वॉर्डमध्येही डोकावले नाही. यावर मी म्हटले, “राजकारण हा एक भरभराटीचा व्यवसाय आहे जिथे लोक लाखो रुपये कमवून पैसे कमवू शकतात आणि तरीही ते लोकसेवक असल्याचा मुखवटा घालतात. त्यापैकी बरेच जण मेंढ्यांच्या वेषात लांडगे आहेत. जनतेला सर्व काही माहित आहे, आत काय आहे आणि बाहेर काय आहे ते ओळखते.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, हा काय अन्याय आहे की बाहेरून पक्षात आलेल्या बंडखोरांना उमेदवारी दिली जाते आणि निष्ठावंतांना नाकारले जाते. सर्वत्र हीच परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांनी काय करावे?” यावर मी म्हणालो, “त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की संयम फळ देतो. नेत्यांच्या कृती दूरदृष्टीने चालतात. ते त्यांच्या भाषणात तत्त्वांबद्दल बोलतात, परंतु प्रत्यक्षात ते संधीसाधूपणाचा आचरण करतात.” शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, संक्रांतीच्या दिवशी पतंग उडवण्याव्यतिरिक्त, बंडखोर अधिकृत उमेदवाराची मते देखील कापू शकतात. ते म्हणतील, ‘तू निष्ठावंत नाहीस आणि मीही उदार नाही.'”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
