१५ फेब्रुवारी रोजी टी-२० विश्वचषक सामना
२०२६ चा टी२० विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत. भारत यजमान म्हणून या स्पर्धेसाठी पात्र ठरला, तर पाकिस्तान आयसीसी टी-२० क्रमवारीच्या आधारे प्रवेश केला. दोन्ही संघांमधील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियमवर होईल, सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होणार आहे. टॉस अर्धा तास आधी होईल.
महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये होणार
महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ जून २०२६ मध्ये इंग्लंडमध्ये होणार आहे. भारतीय महिला संघ आणि पाकिस्तानी महिला संघाला एकाच गटात ठेवण्यात आले आहे, जिथे दोन्ही संघ १४ जून रोजी एकमेकांसमोर येतील.
महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये भारताचा वरचष्मा
भारतीय महिला संघ आणि पाकिस्तानी महिला संघ यांच्यात एकूण १६ टी-२० सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारताने १३ जिंकले आहेत आणि पाकिस्तानने फक्त ३ जिंकले आहेत.
१९ वर्षांखालील विश्वचषकात दोन्ही संघ वेगवेगळ्या गटात
याव्यतिरिक्त, दोन्ही संघ २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकातही सहभागी होतील. तथापि, या स्पर्धेसाठी, दोन्ही संघांना वेगवेगळ्या गटात ठेवण्यात आले आहे, जिथे ते उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरीत भेटण्याची शक्यता आहे. तथापि, अद्याप कोणत्याही तारखा निश्चित झालेल्या नाहीत.