IND vs PAK: २०२६ मध्ये पाकिस्तानला नमवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज! ‘या’ दिवशी येणार आमनेसामने

IND vs PAK: भारतीय आणि पाकिस्तानी क्रिकेट संघ फक्त आयसीसी स्पर्धा आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या स्पर्धांमध्ये एकमेकांशी खेळतात. २०२६ मध्ये, भारत आणि पाकिस्तानी संघ दोन आयसीसी स्पर्धांमध्ये एकमेकांसमोर येतील.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:12 PM
२०२६ मध्ये पाकिस्तानला नमवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज! (Photo Credit - X)

  • क्रिकेट चाहत्यांची चंगळ!
  • २०२६ मध्ये दोनदा रंगणार भारत-पाक थरार
  • वाचा दोन्ही सामन्यांचे ‘कन्फर्म’ वेळापत्रक
IND vs PAK Match 2026: भारत आणि पाकिस्तान (IND vs PAK) हे शेजारी देश आहेत आणि दोन्ही देशांमध्ये क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय आहे. त्यामुळे, जेव्हा जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये सामना होतो तेव्हा क्रिकेट चाहते अत्यंत उत्साहित असतात. तणाव, उत्साह आणि राग हे सर्व मैदानावर असते. सध्या, भारतीय आणि पाकिस्तानी क्रिकेट संघ फक्त आयसीसी स्पर्धा आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या स्पर्धांमध्ये एकमेकांशी खेळतात. २०२६ मध्ये, भारत आणि पाकिस्तानी संघ दोन आयसीसी स्पर्धांमध्ये एकमेकांसमोर येतील.

१५ फेब्रुवारी रोजी टी-२० विश्वचषक सामना

२०२६ चा टी२० विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत. भारत यजमान म्हणून या स्पर्धेसाठी पात्र ठरला, तर पाकिस्तान आयसीसी टी-२० क्रमवारीच्या आधारे प्रवेश केला. दोन्ही संघांमधील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियमवर होईल, सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होणार आहे. टॉस अर्धा तास आधी होईल.

महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये होणार 

महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ जून २०२६ मध्ये इंग्लंडमध्ये होणार आहे. भारतीय महिला संघ आणि पाकिस्तानी महिला संघाला एकाच गटात ठेवण्यात आले आहे, जिथे दोन्ही संघ १४ जून रोजी एकमेकांसमोर येतील.

हे देखील वाचा: रोहित-विराट जोडीच्या निवृत्तीमुळे ODI क्रिकेटचा शेवट? माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनचे ​​धक्कादायक विधान चर्चेत 

महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये भारताचा वरचष्मा 

भारतीय महिला संघ आणि पाकिस्तानी महिला संघ यांच्यात एकूण १६ टी-२० सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारताने १३ जिंकले आहेत आणि पाकिस्तानने फक्त ३ जिंकले आहेत.

१९ वर्षांखालील विश्वचषकात दोन्ही संघ वेगवेगळ्या गटात

याव्यतिरिक्त, दोन्ही संघ २०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकातही सहभागी होतील. तथापि, या स्पर्धेसाठी, दोन्ही संघांना वेगवेगळ्या गटात ठेवण्यात आले आहे, जिथे ते उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरीत भेटण्याची शक्यता आहे. तथापि, अद्याप कोणत्याही तारखा निश्चित झालेल्या नाहीत.

Web Title: India and pakistan will face each other once again on this day in 2026

Published On: Jan 01, 2026 | 10:12 PM

