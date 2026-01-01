नव्या वर्षात मुख्यमंत्र्यांची महिलांना मोठी भेट! मुलं ‘टॉपर’ बनल्यास आईला मिळणार दरमहा ‘इतके’ रुपये

दरमहा मिळणार इतके रुपये
या योजनेनुसार, इयत्ता १०वी आणि १२वीमध्ये ८०% पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आईनां दरमहा २,१०० रुपये मिळतील. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत १.०२५ दशलक्ष महिलांनी अर्ज केले आहेत.
सुमारे ८००,००० महिलांना मदत मिळत आहे
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी सांगितले की, लाडो लक्ष्मी योजनेअंतर्गत अंदाजे ८००,००० महिलांना मदत मिळत आहे. अतिरिक्त अर्जांवर प्रक्रिया केल्यानंतर हा आकडा वाढण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेवर अंदाजे २५० कोटी रुपये खर्च केले जातील. मुख्यमंत्री नसीब सैनी यांनी ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये जारी केली आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री सैनी?
मुख्यमंत्री सैनी यांनी सांगितले की, ज्या महिला त्यांच्या मुलांना कुपोषण आणि अशक्तपणातून बरे होण्यास मदत करतात त्या देखील मासिक मदतीसाठी पात्र असतील. २,१०० रुपयांच्या मदत रकमेपैकी १,१०० रुपये महिलेच्या खात्यात जमा केले जातील, तर उर्वरित १,००० रुपये ही निश्चित रक्कम असेल, जी नंतर व्याजासह दिली जाईल.
दर तीन महिन्यांनी महिलेच्या खात्यात पैसे जमा होतील
मुख्यमंत्री सैनी यांनी सांगितले की, लाडो लक्ष्मी योजनेअंतर्गत, महिलांना दर महिन्यांनी नव्हे तर दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या खात्यात मदत मिळेल. ही मदत दहावी किंवा बारावीत ८०% पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या मुलाच्या आईला दिली जाईल. अकाली मृत्यू झाल्यास, निश्चित रक्कम महिलेच्या कुटुंबाला त्वरित दिली जाईल.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरु झाली होती योजना
हरियाणा सरकारची लाडो लक्ष्मी योजना सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता १ नोव्हेंबर रोजी आणि दुसरा हप्ता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात आला.