TVS iQube ST vs Ather Rizta Z: फीचर्स आणि रेंजच्या बाबतीत कोणत्या इलेक्ट्रिक स्कूटरची कामगिरी ‘जगतभारी’?

Skoda ने ‘या’ Car च्या जोरावर 25 वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला! भारतीय बाजारात विकल्या 70 हजारांहून अधिक कार
TVS iQube ST मध्ये 7 इंचाचा मोठा TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले देण्यात आला असून, त्यावर वेग, बॅटरी लेव्हल, रेंज, ट्रिप आणि वेळ यासारखी महत्त्वाची माहिती स्पष्टपणे दिसते. यामध्ये Bluetooth कनेक्टिव्हिटी असून, कॉल आणि मेसेज अलर्ट, म्युझिक कंट्रोल तसेच व्हॉइस असिस्टचा वापर करता येतो. नेव्हिगेशनसाठी टर्न-बाय-टर्न दिशा निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय USB चार्जिंग पोर्ट, रिव्हर्स मोड आणि TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) यांसारखी फीचर्स रोजच्या वापरासाठी उपयुक्त ठरतात. ही स्कूटर Eco आणि Power असे दोन राइडिंग मोड देते. एकूणच, iQube ST ही साधी, विश्वासार्ह आणि कुटुंबासाठी योग्य अशी इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे.
Ather Rizta Z मध्येही 7 इंचाची TFT स्क्रीन देण्यात आली आहे; मात्र याचे नेव्हिगेशन सिस्टम अधिक ॲडव्हान्स मानले जाते, कारण यात Google Maps चे पूर्ण मॅप सपोर्ट उपलब्ध आहे. यामध्ये स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, व्हॉइस असिस्ट, USB चार्जिंग आणि रिव्हर्स मोड यांसारखी फीचर्सही मिळतात. राइडिंगसाठी Zip, Eco आणि SmartEco असे तीन मोड देण्यात आले असून, यामुळे बॅटरी वापर आणि परफॉर्मन्स अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित करता येतो.
सुरक्षिततेच्या बाबतीत Rizta Z आघाडीवर आहे. यात ट्रॅक्शन कंट्रोल, इमर्जन्सी स्टॉप सिग्नल, स्कूटर पडल्यास मोटर कट-ऑफ आणि चोरीचा अलर्ट यांसारखी अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिळतात. तसेच, 34 लिटरचे मोठे स्टोरेज कुटुंबीय वापरासाठी फायदेशीर ठरते. मात्र, काही प्रीमियम फीचर्ससाठी AtherStack Pro पॅकेज घ्यावे लागते.
ग्राहकांनी Maruti Suzuki ‘या’ कारला अक्षरशः रडवलं! मागील 5 महिन्यांपासून 1 देखील युनिट विकले गेले नाही
जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये विश्वासार्ह, आरामदायक आणि आवश्यक फीचर्स असलेली फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर शोधत असाल, तर TVS iQube ST हा उत्तम पर्याय ठरू शकते. परंतु, जर तुम्हाला अधिक स्मार्ट फीचर्स, उच्च दर्जाची सेफ्टी आणि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हवी असेल आणि थोडा जास्त खर्च करण्याची तयारी असेल, तर Ather Rizta Z तुमच्यासाठी अधिक योग्य ठरू शकते.