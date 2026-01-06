Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Special Coverage »
  • Marathi Patrakar Din Journalist Day 2025 Know About Acharya Balshastri Jambhekar Darpan Marathi Newspaper

Marathi Patrakar Din : जाणून घ्या ‘दर्पण’ ला सुरुवात करुन मराठी पत्रकारितेचा पाया रचणाऱ्या महापुरुषाबद्दल

६ जानेवारी महाराष्ट्रात मराठी पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. मराठी पत्रकार बाळशास्त्री जाभेंकर यांनी याची सुरुवात केली होती. त्यांनी १८३२ मध्ये दर्पण या मराठी वृत्तपत्राला सुरुवात करुन पत्रकारितेचा पाया रचला होता.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:28 AM
Marathi Patrakar Din

Marathi Patrakar Din : जाणून घ्या 'दर्पण' पासून सुरु झालेल्या मराठी पत्रकारितेचा प्रवास अन् याची सुरुवात करणाऱ्या महापुरुषाबद्दल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

आज मराठी पत्रकार दिन आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी ६ जानेवारीला हा दिवस साजरा करण्यात येतो. आज मराठी वृत्तपत्राचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे आद्य पत्रकार आचार्य बाळशास्त्री जाभेंकर यांचा स्मृतिदिन. यानिमित्त त्यांच्या कामगिरीचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. आजच्या दिवशी १८३२ मध्ये त्यांनी दर्पण हे वृत्तपत्र सुरु करत मराठी पत्रकारितेचा पाया रचला होता, ज्यामुळे इतिहासात मराठी पत्रकारितेचे नवे पर्व सुरु झाले.

वेळचे आणि वयाचे गणित अगदी चालते बरोबर; राजकीय नेते जुने झाल्यास अनुभव येतो खरोखर

मराठी पत्रकारितेचा मुहूर्तवेढ रोवणारे महापुरुष आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचा जन्म ६ जानेवारी १८१२ मध्ये एका सामान्य कुटुंबात झाला होता. त्यांनी आपले शिक्षण गावात पुर्ण केले आणि नंतर मुंबई येथे उच्च शिक्षणासाठी आहे. त्यांचे उच्च शिक्षण बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्यालयात पूर्ण झाले आहे. येथेच त्यांना त्यांची विद्वत्ता लक्षात आली. त्यांनी अगदी लहान वयातच प्राध्यापक म्हणून आपल्या करियरची सुरुवात केली. त्यांच्या विचारांनी, कार्यानी समाजात प्रबोधन घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आज आपण त्यांच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी जाणून घेऊयात.

बाळशास्त्री जांभेकरांबद्दल काही खास गोष्टी

  • १९ च्या दशकात भारतात ब्रिटिश राजवटीची सुरुवात झाली होती. यावेळी बाळशास्त्री हे विद्याभुषित, पंडीत म्हणून ओळखले जायचे.
  • १८३४ मध्ये त्यांची एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये पहिले व्याख्याते म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांना आपले कार्य करताना समाजातील प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता वाटू लागली होती, यातूनच त्यांचे मन पत्रकारितेकडे वळले.
  • त्यांनी अवघे २० वर्षाचे असताना दर्पण या वृत्तपत्राची सुरुवात करत संपादकाची महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यातून त्यांनी समाजप्रबोधनाचे कार्य केले. हे वृत्तपत्र जवळपास साडे आठ वर्ष चालले. १८४० मध्ये याचा शेवटचा अंक प्रसिद्ध झाला होता.
  • त्यांनी दिग्दर्शन  या मराठी मासिकाचीही १८४० मध्ये सुरुवात केली होती.
  • त्यांनी जातिभेद,स्त्रीदास्य, अस्पृश्यता, बालविवाह यांसारख्या अन्यायाविरोधी विषयांवर निर्भीडपणे लेखन केले आहे. त्यांच्या लिखानामुळेच आणि कार्यामुळे त्यांना समाजसुधारक ही पदवी मिळाली.
  • त्यांना मराठी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, कानडी, तेलगू, फारसी, फ्रेंच, लॅटिन आणि ग्रीक या भाषांचे ज्ञान होते. तसेच त्यांनी गणित, भूगोल, विज्ञान आणि इतिहासात देखील प्रभुत्व मिळवले होते.
  • बाळशास्त्री जांभेकरांनी प्रथम प्राचीन लिप्यांचा अभ्यास केला. यानंतर त्यांनी कोकणातील शिलालेख आणि ताम्रपट यांच्यावर संशोधनात्मक लिखान केले.तसेच त्यांनी मुद्रित स्वरुपातील ज्ञानेश्वरी लिहित वाचकांपर्यंत पोहोचवली.
त्यांच्या या कार्याचा, निर्भीड विचारांचा आणि समाजप्रबोधनाच्या ध्यासाचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्रात दरवर्षी ६ जानेवारीला मराठी पत्रकार दिन साजरा केला जातो.

स्तन कापले, मेंटली टॉर्चर केलं अन्…. भारताची पहिली महिला गुप्तहेरचा अंगावर काटा आणणारा मृत्यू

Web Title: Marathi patrakar din journalist day 2025 know about acharya balshastri jambhekar darpan marathi newspaper

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 09:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास
1

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास
2

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले
3

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास
4

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Jan 22, 2026 | 10:58 AM
तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या भूमिकांमध्ये झळकणार आदिनाथ कोठारे, ‘या’ बिग बजेट प्रोजोक्ट्समधून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

Jan 22, 2026 | 10:56 AM
जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

जा सनम जिले अपनी जिंदगी! रंगेहाथ पकडताच नवऱ्याने बायकोचं प्रियकराशीच लावून दिलं लग्न, पदरी दोन मुलं अन् 9 वर्षांचा संसार मोडला

Jan 22, 2026 | 10:54 AM
SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

Jan 22, 2026 | 10:45 AM
‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

Jan 22, 2026 | 10:44 AM
Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Jan 22, 2026 | 10:42 AM
थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

Jan 22, 2026 | 10:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM