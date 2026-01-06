वेळचे आणि वयाचे गणित अगदी चालते बरोबर; राजकीय नेते जुने झाल्यास अनुभव येतो खरोखर

आमच्या मला विचारले, “निशाणेबाज, हिवाळ्याच्या काळात देशभरातील काही शहरांमध्ये विंटेज कार, मोटारसायकल आणि स्कूटर प्रदर्शने आयोजित केली जातात, ज्यात मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित राहतात. विंटेज कार रॅली देखील आयोजित केल्या जातात, ज्यामध्ये रोल्स-रॉइस, फोर्ड, क्रायस्लर, डीसोटो, प्लायमाउथ, मॉरिस, जर्मन बीटल, हिंदुस्तान-१०, अॅम्बेसेडर आणि फियाटचे मॉडेल तसेच सनबीम, मॅचलेस आणि बीएसएच्या विंटेज मोटारसायकली प्रदर्शित केल्या जातात. त्याचप्रमाणे, लॅम्ब्रेटा, वेस्पा आणि फॅब्युलस सारख्या ६० वर्षांच्या जुन्या स्कूटर भूतकाळाची आठवण करून देतात.
व्हेस्पाचे जुने इटालियन मॉडेल पाहून आम्हाला ग्रेगरी पेक आणि इडा हेपबर्न अभिनीत जुन्या काळ्या आणि पांढर्या चित्रपट “रोमन हॉलिडे” ची आठवण येते. चित्रपटात एका लाडक्या राजकुमारीचे चित्रण आहे जी कधीही तिच्या राजवाड्याच्या भिंतींमधून बाहेर पडली नाही. ती रात्री सर्वांना चुकवून बाहेर पडते, बाहेरील जग पाहण्यासाठी. तिथे तो एका पत्रकाराला (ग्रेगरी पेक) भेटतो जो त्याला रोममध्ये वेस्पा राईडवर घेऊन जातो आणि त्याचे आकर्षण दाखवतो.
हे देखील वाचा : स्वच्छ शहराचा मुखवटा पडला गळून; इंदूरच्या दुषित पाणी प्रकरणाने वास्तव आले जगासमोर
यावर मी म्हणालो, “जुन्या वाहनांवर चर्चा करण्याऐवजी, जुन्या नेत्यांवर चर्चा करा. भाजपकडे ९८ वर्षांचे लालकृष्ण अडवाणी आणि ९२ वर्षांचे मुरली मनोहर जोशी आहेत. राष्ट्रवादीकडे ८५ वर्षांचे शरद पवार आहेत. काँग्रेसचे माजी खासदार डॉ. करण सिंह हे ९२ वर्षांचे आहेत आणि एकेकाळी काश्मीरचे सदर-ए-रियासत होते. ते काश्मीरचे शेवटचे महाराजा हरि सिंह यांचे पुत्र आहेत. सोनिया गांधी देखील ७८ वर्षांच्या आहेत. एकाच कुटुंबातील तीन सदस्य लोकसभा सदस्य आहेत या वस्तुस्थितीवर पंतप्रधानांनी आक्षेप घेतला होता.”
हे देखील वाचा : खासदार प्रणिती शिंदे भाजपच्या वाटेवर? देवेंद्र फडणवीसांसोबत डील झाल्याचा बड्या नेत्याचा दावा
शेजारी म्हणाला, “शूटर, चित्रपट जगातही वैजयंतीमाला, मालासिन्हा, वहिदा रहमान, आशा पारेख, हेलेन, सायराबानो आणि अरुणा इराणी सारख्या जुन्या अभिनेत्री आहेत. जेव्हा अमिताभ बच्चनचा स्टार उदयास आला तेव्हा रोमँटिक सुपरस्टार राजेश खन्ना एक जुन्या हिरो बनले. काळ पुढे सरकतो आणि नवीन पिढीसमोर, जुने लोक जुन्या होतात, ज्यांना आजी-आजोबा किंवा पणजोबा म्हणतात.”
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे