एमबीएसाठी १. ८० लाख परीक्षार्थी! अर्जातील दुरुस्तीसाठी २८ फेब्रु. ते २ मार्चदरम्यान सुविधा

एमबीए / एमएमएस प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष (CET Cell) तर्फे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी घेण्यात येणाऱ्या MBA/MMS प्रवेश प्रक्रियेची नोंदणी 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपली आहे. यंदा या परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून एकूण 1 लाख 80 हजार 792 उमेदवारांनी अंतिम नोंदणी केली आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, पहिल्या संधीसाठी 1 लाख 32 हजार 798 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला, तर दुसऱ्या संधीसाठी 47 हजार 994 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. या दोन संधींमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत अधिक लवचिकता मिळाली आहे. अर्ज भरताना झालेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी CET Cell कडून विशेष ऑनलाइन सुविधा सुरू करण्यात आली असून ती 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च 2026 या कालावधीत उपलब्ध असेल.
MBA/MMS प्रवेशासाठी नोंदणी प्रक्रिया 10 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली होती. सुरुवातीला अर्जाची अंतिम तारीख 12 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र विद्यार्थ्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता ही मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली. पहिली मुदतवाढ 20 फेब्रुवारीपर्यंत देण्यात आली, तर अंतिम मुदत 25 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची संधी मिळाली. परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार, पहिल्या टप्प्यातील CET परीक्षा 6 ते 8 एप्रिल 2026 दरम्यान होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा 9 मे 2026 रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. या दोन्ही परीक्षा राज्यातील विविध केंद्रांवर ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, अर्जामध्ये नाव, जन्मतारीख, शैक्षणिक माहिती किंवा इतर तपशीलांमध्ये काही चुका राहिल्यास त्या निश्चित कालावधीत दुरुस्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान अडचणी निर्माण होऊ शकतात किंवा अर्ज रद्द होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी तसेच दुरुस्तीच्या कालावधीत सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासून आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, असे आवाहन CET Cell कडून करण्यात आले आहे.