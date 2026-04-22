  Trump Tariffs Refund India 12 Billion Dollars Us Supreme Court Ruling 2026

Trump Tariffs: ट्रम्प सरकार व्याजासहित 15 लाख कोटी रुपये करणार परत; भारताच्या वाट्याला 12 अब्ज डॉलर्स, वाचा पण केव्हा अन् कसे?

Trump Tariffs Refund:अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, शुल्क परतावा देण्यास सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांच्या शुल्क कायद्यांतर्गत दंड भरलेल्या देशांना त्यांचे पैसे व्याजासह परत मिळतील.

Updated On: Apr 22, 2026 | 04:00 PM
ट्रम्प सरकार व्याजासहित १५ लाख कोटी रुपये परत करणार! भारताच्या वाट्याला येणार १२ अब्ज डॉलर्स; जाणून घ्या पण केव्हा अन् कसे?

  • ट्रम्प यांना मोठा झटका
  • भारताचा १२ अब्ज डॉलर्सचा वाटा
  • भारतीय निर्यातदारांना संधी

Trump Tariffs Refund 2026 : जागतिक व्यापारात सध्या एका मोठ्या निर्णयाची चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जगभरातील देशांवर लादलेले अवाढव्य आयात शुल्क आता त्यांना व्याजासह परत करावे लागणार आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला असून, २० एप्रिल २०२६ पासून परताव्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अमेरिकेशी व्यापार करणाऱ्या मोठ्या देशांना होणार असून, यात भारताचा वाटाही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आणि ट्रम्प सरकारची कोंडी

२ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प सरकारने व्यापार तूट कमी करण्याच्या नावाखाली १० टक्क्यांपासून १५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादले होते. मात्र, २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने हा टॅरिफ कायदा रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारने १९७७ च्या आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांचा गैरवापर करून संसदेचे (काँग्रेस) अधिकार बळकावले आहेत. या एका निर्णयामुळे ट्रम्प सरकारला आता सुमारे १६६ अब्ज डॉलर्स (१४ लाख कोटी रुपये) ३,३०,००० आयातदारांना परत करावे लागणार आहेत.

भारताचे १२ अब्ज डॉलर्स: कोणाच्या खिशात जाणार हा पैसा?

भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर लादलेल्या शुल्कामुळे जवळपास १२ अब्ज डॉलर्सची रक्कम अमेरिकन सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली होती. आता ही रक्कम व्याजासह परत मिळणार आहे. मात्र, येथे एक महत्त्वाची तांत्रिक बाब म्हणजे हा पैसा थेट भारतीय निर्यातदारांच्या बँक खात्यात जमा होणार नाही. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, ज्या अमेरिकी आयातदाराने (Importer) हे शुल्क भरले आहे, त्यालाच हा परतावा मिळेल. भारतीय कंपन्यांनी आता त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी (Buyers) संवाद साधून या रकमेतील वाटा किंवा आगामी ऑर्डर्समध्ये सवलत मिळवण्यासाठी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.

परतावा मिळवण्याची प्रक्रिया आणि लागणारा वेळ

अमेरिकेच्या सीमाशुल्क विभागाने (CBP) यासाठी ‘इंटिग्रेटेड एंट्री ॲडमिनिस्ट्रेशन’ नावाची डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. आयातदारांना त्यांचे संपूर्ण दस्तऐवज, पेमेंट प्रमाणपत्र आणि एंट्री क्रमांक सादर करावा लागेल. एकदा दावा मंजूर झाला की, ६० ते ९० दिवसांच्या आत रक्कम जमा केली जाईल. लाखो कागदपत्रे आणि हजारो दावे पाहता, ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला काही महिने किंवा वर्षभरही लागू शकतो. पहिल्या टप्प्यात १२७ अब्ज डॉलर्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने परत केले जात आहेत.

भारतीय निर्यातदारांनी काय करावे?

‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’च्या मते, भारतीय निर्यातदारांकडे या रकमेवर कोणताही थेट कायदेशीर हक्क नाही. मात्र, वस्त्रोद्योग (Textiles), अभियांत्रिकी वस्तू (Engineering Goods) आणि रासायनिक क्षेत्रात (Chemicals) काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या अमेरिकन क्लायंटशी क्रेडिट नोट्स किंवा नवीन करारांमार्फत वाटाघाटी कराव्यात. जर अमेरिकन आयातदाराने पूर्ण परतावा स्वतःकडे ठेवला, तर भारतीय कंपन्यांना याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळेच ‘अपॅरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल’ सारख्या संस्था आता निर्यातदारांना या व्यवहारांसाठी मार्गदर्शन करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प टॅरिफ परतावा कोणाला मिळणार आहे?

    Ans: हा परतावा केवळ त्या अमेरिकी आयातदारांना (Buyers) मिळेल ज्यांनी थेट अमेरिकन सरकारला शुल्क भरले आहे. भारतीय निर्यातदारांना तो थेट मिळणार नाही.

  • Que: भारताशी संबंधित परताव्याची रक्कम किती आहे?

    Ans: भारतातून आयात केलेल्या मालावर लादलेल्या शुल्कापोटी सुमारे १२ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १ लाख कोटी रुपये) परत केले जाणार आहेत.

  • Que: ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला किती वेळ लागेल?

    Ans: दावे सादर केल्यानंतर ६० ते ९० दिवसांत पैसे मिळू शकतात, पण एकूण ३.३ लाख आयातदारांचे दावे निकाली काढायला काही महिने लागू शकतात.

Published On: Apr 22, 2026 | 04:00 PM

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Pravin Tarde : 'या' दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : "एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? "रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी 'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा 'स्वॅग' की राजस्थानचा 'थाट'? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

