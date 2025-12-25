Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Christmas 2025: केवळ फॅशन नाही तर बिझनेस मास्टरस्ट्रोक; सांताक्लॉजला खरं तर 'Coca-Cola' मुळे मिळाला लाल रंगाचा ड्रेस

Christmas 2025: जसजसा ख्रिसमस (२०२५ चा ख्रिसमस) जवळ येतो तसतसे लाल आणि पांढरे सांता आणि ख्रिसमस ट्री सर्वत्र दिसतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की सांताक्लॉजचा लाल आणि पांढरा पोशाख नेहमीच असा नव्हता?

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:19 AM
Not just a fashion but a business masterstroke Santa Claus actually got his red dress because of Coca-Cola

Christmas 2025: केवळ फॅशन नाही तर बिझनेस मास्टरस्ट्रोक; सांताक्लॉजला खरं तर 'Coca-Cola' मुळे मिळाला लाल ड्रेस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • सांताक्लॉज सुरुवातीला हिरव्या, निळ्या किंवा तपकिरी रंगाचे कपडे घालत असे; लाल आणि पांढरा पोशाख हा आधुनिक काळातील बदल आहे.
  •  १९३० च्या दशकात कोका-कोला कंपनीच्या जाहिरात मोहिमेमुळे सांताची ‘लाल आणि पांढऱ्या’ पोशाखातील प्रतिमा जगभरात लोकप्रिय झाली.
  •  लाल रंग प्रेम आणि उत्साहाचे, तर पांढरा रंग शांतता आणि शुद्धतेचे प्रतीक मानला जातो, जो ख्रिसमसच्या भावनेशी जुळतो.

History of Santa Claus red suit 2025 : नाताळ (Christmas 2025) आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बाजारात सगळीकडे रोषणाई, ख्रिसमस ट्री आणि लाल-पांढऱ्या कपड्यांमधील सांताक्लॉज (Santa Claus) दिसू लागले आहेत. सांताक्लॉज म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर पांढरी शुभ्र दाढी आणि लाल रंगाचा कोट घातलेला एक हसरा चेहरा येतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की सांताक्लॉज नेहमीच लाल कपडे घालत नव्हता? हो, हे खरं आहे! सांताच्या या प्रसिद्ध पोशाखामागे जाहिरातबाजी, संस्कृती आणि इतिहासाचा एक अतिशय रंजक प्रवास दडला आहे.

नेहमीच लाल नव्हता सांताचा अवतार!

सांताक्लॉजची मूळ प्रेरणा ‘सेंट निकोलस’ यांच्याकडून घेतली आहे. चौथ्या शतकातील या महान संतांना सुरुवातीच्या युरोपीय चित्रे आणि कथांमध्ये हिरव्या, निळ्या किंवा अगदी तपकिरी रंगाच्या कपड्यांमध्ये दाखवले जात असे. १९ व्या शतकापर्यंत सांताचा कोणताही एक ठराविक ड्रेस नव्हता. प्रत्येक देशाच्या आणि संस्कृतीच्या परंपरेनुसार सांताचे रूप बदलत असे. मग हा ‘लाल आणि पांढरा’ रंग आला कुठून?

कोका-कोला कंपनी आणि सांताचे नाते

सांताक्लॉजची आधुनिक आणि जगप्रसिद्ध प्रतिमा तयार करण्यात ‘कोका-कोला’ या शीतपेय कंपनीचा मोठा वाटा आहे. १९३० च्या दशकात, कोका-कोलाने हिवाळ्यात आपले पेय विकण्यासाठी एक जाहिरात मोहीम राबवली. चित्रकार हेडन सनडब्लॉम यांनी कोका-कोलाच्या लाल रंगाच्या लोगोशी मिळताजुळता सांताचा पोशाख तयार केला. त्यांनी सांताला अधिक गुबगुबीत, हसरा आणि प्रेमळ रूपात सादर केले. ही प्रतिमा इतकी लोकप्रिय झाली की, लोकांनी जुन्या हिरव्या-निळ्या रंगाच्या सांताला विसरून या लाल रंगाच्या सांतालाच आपलेसे केले.

लाल आणि पांढऱ्या रंगाचे प्रतीकात्मक महत्त्व

केवळ जाहिरातच नाही, तर या रंगांना आध्यात्मिक आणि भावनिक महत्त्वही आहे.

  • लाल रंग: हा रंग उबदारपणा, प्रेम, ऊर्जा आणि निस्वार्थ सेवेचे प्रतीक आहे. ख्रिसमसच्या उत्सवात जो आनंद आणि उत्साह असतो, त्याचे प्रतिनिधित्व लाल रंग करतो.
  • पांढरा रंग: सांताच्या पोशाखावरील पांढरी लोकर आणि दाढी शुद्धता, शांतता आणि हिवाळ्यातील बर्फाचे प्रतीक आहे. हे दोन रंग एकत्र आल्यावर ख्रिसमसचा आनंद द्विगुणित होतो.

जागतिकीकरण आणि सांताची ओळख

२० व्या शतकात चित्रपटांमधून आणि कार्टून्सच्या माध्यमातून सांताची हीच ‘लाल-पांढरी’ प्रतिमा घराघरांत पोहोचली. आज जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात गेलात तरी सांताची ओळख हीच आहे. आज सांताक्लॉज हा केवळ धार्मिक प्रतीक न राहता तो आनंद वाटण्याचा आणि बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देणारा एक जागतिक सण बनला आहे. त्यामुळे या वर्षी जेव्हा तुम्ही सांताला पहाल, तेव्हा लक्षात ठेवा की या रंगांच्या मागे शतकानुशतके जुना इतिहास आणि मानवी संस्कृतीची उत्क्रांती दडलेली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: सांताक्लॉजचा मूळ पोशाख कोणता होता?

    Ans: सुरुवातीच्या काळात सेंट निकोलस किंवा सांताक्लॉजला हिरव्या, निळ्या किंवा तपकिरी रंगाच्या बिशपच्या वस्त्रांमध्ये दाखवले जात असे.

  • Que: कोका-कोला कंपनीचा सांताच्या कपड्यांशी काय संबंध आहे?

    Ans: १९३० मध्ये कोका-कोलाने आपल्या जाहिरातींसाठी सांताला त्यांच्या लोगोच्या लाल रंगात सादर केले, ज्यामुळे ही प्रतिमा जगभर प्रसिद्ध झाली.

  • Que: सांताच्या पोशाखातील पांढरा रंग काय दर्शवतो?

    Ans: पांढरा रंग शांतता, शुद्धता आणि हिवाळ्यातील बर्फ दर्शवतो, जो ख्रिसमसच्या वातावरणाशी मिळताजुळता आहे.

Web Title: Not just a fashion but a business masterstroke santa claus actually got his red dress because of coca cola

Published On: Dec 25, 2025 | 09:10 AM

