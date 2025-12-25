Christmas 2025: केवळ फॅशन नाही तर बिझनेस मास्टरस्ट्रोक; सांताक्लॉजला खरं तर ‘Coca-Cola’ मुळे मिळाला लाल रंगाचा ड्रेस

History of Santa Claus red suit 2025 : नाताळ (Christmas 2025) आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बाजारात सगळीकडे रोषणाई, ख्रिसमस ट्री आणि लाल-पांढऱ्या कपड्यांमधील सांताक्लॉज (Santa Claus) दिसू लागले आहेत. सांताक्लॉज म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर पांढरी शुभ्र दाढी आणि लाल रंगाचा कोट घातलेला एक हसरा चेहरा येतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की सांताक्लॉज नेहमीच लाल कपडे घालत नव्हता? हो, हे खरं आहे! सांताच्या या प्रसिद्ध पोशाखामागे जाहिरातबाजी, संस्कृती आणि इतिहासाचा एक अतिशय रंजक प्रवास दडला आहे.
सांताक्लॉजची मूळ प्रेरणा ‘सेंट निकोलस’ यांच्याकडून घेतली आहे. चौथ्या शतकातील या महान संतांना सुरुवातीच्या युरोपीय चित्रे आणि कथांमध्ये हिरव्या, निळ्या किंवा अगदी तपकिरी रंगाच्या कपड्यांमध्ये दाखवले जात असे. १९ व्या शतकापर्यंत सांताचा कोणताही एक ठराविक ड्रेस नव्हता. प्रत्येक देशाच्या आणि संस्कृतीच्या परंपरेनुसार सांताचे रूप बदलत असे. मग हा ‘लाल आणि पांढरा’ रंग आला कुठून?
सांताक्लॉजची आधुनिक आणि जगप्रसिद्ध प्रतिमा तयार करण्यात ‘कोका-कोला’ या शीतपेय कंपनीचा मोठा वाटा आहे. १९३० च्या दशकात, कोका-कोलाने हिवाळ्यात आपले पेय विकण्यासाठी एक जाहिरात मोहीम राबवली. चित्रकार हेडन सनडब्लॉम यांनी कोका-कोलाच्या लाल रंगाच्या लोगोशी मिळताजुळता सांताचा पोशाख तयार केला. त्यांनी सांताला अधिक गुबगुबीत, हसरा आणि प्रेमळ रूपात सादर केले. ही प्रतिमा इतकी लोकप्रिय झाली की, लोकांनी जुन्या हिरव्या-निळ्या रंगाच्या सांताला विसरून या लाल रंगाच्या सांतालाच आपलेसे केले.
There is a myth that Santa’s red coat is due to Coca-Cola, but it’s not that simple. Coca-Cola didn’t invent Santa’s red coat, but it did help popularize an image that already existed and shaped our modern Santa. Long before Coca-Cola’s 1930s advertisements, Santa Claus’ roots… pic.twitter.com/gy870dndtJ — History Dame (@history_dame) December 24, 2025
केवळ जाहिरातच नाही, तर या रंगांना आध्यात्मिक आणि भावनिक महत्त्वही आहे.
२० व्या शतकात चित्रपटांमधून आणि कार्टून्सच्या माध्यमातून सांताची हीच ‘लाल-पांढरी’ प्रतिमा घराघरांत पोहोचली. आज जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात गेलात तरी सांताची ओळख हीच आहे. आज सांताक्लॉज हा केवळ धार्मिक प्रतीक न राहता तो आनंद वाटण्याचा आणि बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देणारा एक जागतिक सण बनला आहे. त्यामुळे या वर्षी जेव्हा तुम्ही सांताला पहाल, तेव्हा लक्षात ठेवा की या रंगांच्या मागे शतकानुशतके जुना इतिहास आणि मानवी संस्कृतीची उत्क्रांती दडलेली आहे.
