Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

International Women's Day 2026: दरवर्षी 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. हा दिवस महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय कामगिरीचा सन्मान करण्यासाठी समर्पित आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 05:30 AM
international womens day 8 march history significance and empowerment marathi

International Women's Day 2026: केवळ एक दिवस नव्हे, तर 'स्त्री' अस्तित्वाचा उत्सव! ८ मार्चचा इतिहास आणि आजच्या आधुनिक युगातील महिलांसमोरील नवी आव्हाने!( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ८ मार्च: स्त्रीशक्तीचा जागर
  • समानतेचा लढा 
  • सक्षमीकरण म्हणजे प्रगती 

International Women’s Day March 8, 2026 : जगभरात जेव्हा जेव्हा क्रांतीची भाषा झाली, तेव्हा तेव्हा त्यात महिलांचा सहभाग मोलाचा ठरला आहे. दरवर्षी ८ मार्च रोजी आपण ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ (International Women’s Day) साजरा करतो. हा दिवस म्हणजे केवळ शुभेच्छा देण्याचा किंवा सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करण्याचा दिवस नाही, तर तो आहे स्त्रियांच्या अढळ जिद्दीचा, त्यांच्या संघर्षाचा आणि त्यांनी मिळवलेल्या जागतिक यशाचा गौरव करण्याचा दिवस!

इतिहासाच्या पाऊलखुणा: कसा सुरू झाला हा प्रवास?

महिला दिनाचा इतिहास रंजक आणि तितकाच प्रेरणादायी आहे. याची मुळे १९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला दडलेली आहेत. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात जेव्हा १५,००० महिलांनी कामाचे तास कमी करण्यासाठी, चांगले वेतन मिळवण्यासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी मोर्चा काढला, तेव्हापासून या चळवळीला खऱ्या अर्थाने वेग आला. १९११ मध्ये पहिल्यांदा अधिकृतपणे महिला दिन साजरा करण्यात आला आणि त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) १९७७ मध्ये ८ मार्चला जागतिक स्तरावर मान्यता दिली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WorldWar3: ‘यहूदी राजवटीने मोठी चूक केली’ अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याच ‘X’ अकाउंटवरून इस्रायलसाठी स्फोटक धमकी

विज्ञानापासून अवकाशापर्यंत: आधुनिक महिलांचे कर्तृत्व

आजची महिला केवळ चूल आणि मूल इथपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. शिक्षण, विज्ञान, संरक्षण, क्रीडा आणि राजकारण या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपला ठसा उमटवला आहे. आज भारताच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या महिला सैनिकांपासून ते इस्रोच्या (ISRO) मोहिमांचे नेतृत्व करणाऱ्या महिला शास्त्रज्ञांपर्यंत, प्रत्येकीने हे सिद्ध केले आहे की त्यांच्यासाठी आकाशही ठेंगणे आहे. कार्पोरेट क्षेत्रातही महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून मोठ्या कंपन्यांचे यशस्वी संचालन करत आहेत.

credit – social media and Twitter

आव्हाने अजूनही संपलेली नाहीत!

प्रगती झाली असली तरी, आजही महिलांना अनेक पातळ्यांवर लढा द्यावा लागत आहे. ‘समान कामासाठी समान वेतन’ ही मागणी आजही अनेक देशांमध्ये पूर्ण झालेली नाही. याशिवाय, महिलांची सुरक्षितता, उच्च शिक्षणाची संधी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव ही आव्हाने अजूनही उभी आहेत. लिंग समानता (Gender Equality) केवळ कागदावर राहून चालणार नाही, तर ती विचारसरणीत येणे गरजेचे आहे. महिलांना सक्षम करणे म्हणजे केवळ त्यांना नोकरी देणे नव्हे, तर त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे होय.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

महिला दिन २०२६: सक्षमीकरणाची नवी दिशा

प्रत्येक वर्षी या दिवसाची एक खास थीम (विषय) असते. यावर्षीची थीम महिलांच्या सक्षमीकरणावर आणि डिजिटल युगातील त्यांच्या सहभागावर भर देते. समाजात महिलांच्या योगदानाचे कौतुक करणे ही केवळ त्यांची गरज नाही, तर ती संस्कृतीची जबाबदारी आहे. जेव्हा एक स्त्री शिकते, तेव्हा ती संपूर्ण कुटुंबाला आणि पर्यायाने समाजाला साक्षर करते.

या महिला दिनानिमित्त आपण केवळ शुभेच्छा न देता, आपल्या घरातील आणि समाजातील महिलांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित व्यासपीठ मिळवून देण्याचा संकल्प करूया. कारण स्त्रीशक्तीचा विजय हाच खऱ्या अर्थाने मानवतेचा विजय आहे!

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय महिला दिन दरवर्षी ८ मार्चलाच का साजरा केला जातो?

    Ans: रशियन महिलांनी १९१७ मध्ये 'ब्रेड अँड पीस'साठी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे आणि ऐतिहासिक संदर्भांमुळे ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निश्चित करण्यात आला.

  • Que: या दिवसाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: महिलांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करणे, लिंग समानतेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

  • Que: महिला सक्षमीकरणासाठी आपण वैयक्तिक स्तरावर काय करू शकतो?

    Ans: महिलांच्या शिक्षणाला पाठबळ देणे, कामाच्या ठिकाणी त्यांना समान संधी देणे आणि त्यांच्या निर्णयांचा आदर करणे यातून आपण सक्षमीकरणास मदत करू शकतो.

Web Title: International womens day 8 march history significance and empowerment marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तू आदिशक्ती तूच महाशक्ती वरदायिनी…! महिला दिनानानिमित्त पाठवा खास मराठमोळ्या सुंदर शुभेच्छा
1

तू आदिशक्ती तूच महाशक्ती वरदायिनी…! महिला दिनानानिमित्त पाठवा खास मराठमोळ्या सुंदर शुभेच्छा

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास
2

International Womens Day 2026 : कर्तव्याचा ध्यास आणि जनसेवेचे व्रत; डॉ. बबिता कमलापूरकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Be Heard Day: शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांसाठी खास दिवस; वाचा नॅशनल बी हर्ड डे निमित्त 10 ‘लो-बजेट’ मार्केटिंग मंत्र
3

Be Heard Day: शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांसाठी खास दिवस; वाचा नॅशनल बी हर्ड डे निमित्त 10 ‘लो-बजेट’ मार्केटिंग मंत्र

Plant Power Day 2026 : घराचं नंदनवन आणि शरीराचं इंधन! वनस्पती ऊर्जा दिनी जाणून घ्या शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘हे’ 5 गुप्त उपाय
4

Plant Power Day 2026 : घराचं नंदनवन आणि शरीराचं इंधन! वनस्पती ऊर्जा दिनी जाणून घ्या शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘हे’ 5 गुप्त उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

Mar 08, 2026 | 05:30 AM
एसआर शाळा ठरली १४ पारितोषिकांची मानकरी! राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी विविध विषयांकरिता ४३ विद्यार्थ्यांची निवड

एसआर शाळा ठरली १४ पारितोषिकांची मानकरी! राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी विविध विषयांकरिता ४३ विद्यार्थ्यांची निवड

Mar 08, 2026 | 04:15 AM
मोठी बातमी! जुन्नरमधून 20 बिबट्यांची पाठवणी; ‘वनतारा’ केंद्रात स्थलांतर केले जाणार

मोठी बातमी! जुन्नरमधून 20 बिबट्यांची पाठवणी; ‘वनतारा’ केंद्रात स्थलांतर केले जाणार

Mar 08, 2026 | 02:35 AM
दारूच्या नशेत पोलिसांशी अरेरावी; शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात नेमकं काय घडलं?

दारूच्या नशेत पोलिसांशी अरेरावी; शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात नेमकं काय घडलं?

Mar 08, 2026 | 12:30 AM
30 हजारांच्या पगारात कोणती कार तुमची होईल हमसफर? ‘या’ 2 पर्यायांचा नक्की करा विचार

30 हजारांच्या पगारात कोणती कार तुमची होईल हमसफर? ‘या’ 2 पर्यायांचा नक्की करा विचार

Mar 07, 2026 | 10:07 PM
Tata Punch EV की MG Comet, कोणत्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये किती दम? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या रेंज, फीचर्स आणि बरंच काही

Tata Punch EV की MG Comet, कोणत्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये किती दम? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या रेंज, फीचर्स आणि बरंच काही

Mar 07, 2026 | 09:47 PM
वाशिम जिल्ह्यात ध्यान क्रांतीची सुरुवात! शहरातील विविध भागांमध्ये निःशुल्क ध्यान सत्रांचे आयोजन

वाशिम जिल्ह्यात ध्यान क्रांतीची सुरुवात! शहरातील विविध भागांमध्ये निःशुल्क ध्यान सत्रांचे आयोजन

Mar 07, 2026 | 09:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM