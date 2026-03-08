Womens Day 2026: स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

International Women’s Day March 8, 2026 : जगभरात जेव्हा जेव्हा क्रांतीची भाषा झाली, तेव्हा तेव्हा त्यात महिलांचा सहभाग मोलाचा ठरला आहे. दरवर्षी ८ मार्च रोजी आपण ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ (International Women’s Day) साजरा करतो. हा दिवस म्हणजे केवळ शुभेच्छा देण्याचा किंवा सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करण्याचा दिवस नाही, तर तो आहे स्त्रियांच्या अढळ जिद्दीचा, त्यांच्या संघर्षाचा आणि त्यांनी मिळवलेल्या जागतिक यशाचा गौरव करण्याचा दिवस!
महिला दिनाचा इतिहास रंजक आणि तितकाच प्रेरणादायी आहे. याची मुळे १९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला दडलेली आहेत. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात जेव्हा १५,००० महिलांनी कामाचे तास कमी करण्यासाठी, चांगले वेतन मिळवण्यासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी मोर्चा काढला, तेव्हापासून या चळवळीला खऱ्या अर्थाने वेग आला. १९११ मध्ये पहिल्यांदा अधिकृतपणे महिला दिन साजरा करण्यात आला आणि त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) १९७७ मध्ये ८ मार्चला जागतिक स्तरावर मान्यता दिली.
आजची महिला केवळ चूल आणि मूल इथपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. शिक्षण, विज्ञान, संरक्षण, क्रीडा आणि राजकारण या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपला ठसा उमटवला आहे. आज भारताच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या महिला सैनिकांपासून ते इस्रोच्या (ISRO) मोहिमांचे नेतृत्व करणाऱ्या महिला शास्त्रज्ञांपर्यंत, प्रत्येकीने हे सिद्ध केले आहे की त्यांच्यासाठी आकाशही ठेंगणे आहे. कार्पोरेट क्षेत्रातही महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून मोठ्या कंपन्यांचे यशस्वी संचालन करत आहेत.
प्रगती झाली असली तरी, आजही महिलांना अनेक पातळ्यांवर लढा द्यावा लागत आहे. ‘समान कामासाठी समान वेतन’ ही मागणी आजही अनेक देशांमध्ये पूर्ण झालेली नाही. याशिवाय, महिलांची सुरक्षितता, उच्च शिक्षणाची संधी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव ही आव्हाने अजूनही उभी आहेत. लिंग समानता (Gender Equality) केवळ कागदावर राहून चालणार नाही, तर ती विचारसरणीत येणे गरजेचे आहे. महिलांना सक्षम करणे म्हणजे केवळ त्यांना नोकरी देणे नव्हे, तर त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे होय.
प्रत्येक वर्षी या दिवसाची एक खास थीम (विषय) असते. यावर्षीची थीम महिलांच्या सक्षमीकरणावर आणि डिजिटल युगातील त्यांच्या सहभागावर भर देते. समाजात महिलांच्या योगदानाचे कौतुक करणे ही केवळ त्यांची गरज नाही, तर ती संस्कृतीची जबाबदारी आहे. जेव्हा एक स्त्री शिकते, तेव्हा ती संपूर्ण कुटुंबाला आणि पर्यायाने समाजाला साक्षर करते.
या महिला दिनानिमित्त आपण केवळ शुभेच्छा न देता, आपल्या घरातील आणि समाजातील महिलांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित व्यासपीठ मिळवून देण्याचा संकल्प करूया. कारण स्त्रीशक्तीचा विजय हाच खऱ्या अर्थाने मानवतेचा विजय आहे!
Ans: रशियन महिलांनी १९१७ मध्ये 'ब्रेड अँड पीस'साठी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे आणि ऐतिहासिक संदर्भांमुळे ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निश्चित करण्यात आला.
Ans: महिलांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करणे, लिंग समानतेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.
Ans: महिलांच्या शिक्षणाला पाठबळ देणे, कामाच्या ठिकाणी त्यांना समान संधी देणे आणि त्यांच्या निर्णयांचा आदर करणे यातून आपण सक्षमीकरणास मदत करू शकतो.