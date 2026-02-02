U19 World Cup 2026 : विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक निश्चित, भारत कधी आणि कोणाविरुद्ध सामना खेळणार?

U-19 World Cup semi-final schedule : पाकिस्तानला हरवून भारताने ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान आणि इंग्लंडसह १९ वर्षांखालील विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. भारताव्यतिरिक्त, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया देखील या स्पर्धेत अपराजित राहिले आहेत, त्यांनी अद्याप एकही सामना गमावलेला नाही. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानला सुपर-६ मध्ये श्रीलंकेकडून एकमेव पराभव पत्करावा लागला. १९ वर्षांखालील विश्वचषक उपांत्य फेरीचे सामने खूप रोमांचक होणार आहेत. वेळापत्रकासह सामन्यांशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या माहितीवर एक नजर टाकूया.
WPL 2026 : Delhi Capitals ने मिळवले एलिमिनेटर सामन्यांचे तिकीट! Gujarat Giants शी होणार सामना, UPW चा केला पराभव
ऑस्ट्रेलिया संघ: ऑलिव्हर पीक (कर्णधार), केसी बार्टन, नदीन कुरे, जेडेन ड्रेपर, बेन गॉर्डन, स्टीव्हन होगन, थॉमस होगन, जॉन जेम्स, चार्ल्स लॅचमुंड, विल मलाज्झुक, नितेश सॅम्युअल, हेडन शिलर, आर्यन शर्मा, विल्यम बायरम, अॅलेक्स ली यंग.
इंग्लंड संघ: थॉमस रीव्ह (कर्णधार), फरहान अहमद, राल्फी अल्बर्ट, विल बेनिसन, बेन डॉकिन्स, कॅलेब फॉकनर, अली फारूख, अॅलेक्स फ्रेंच, अॅलेक्स ग्रीन, ल्यूक हँड्स, मॅनी लुम्सडेन, बेन मेयेस, जेम्स मिंटो, जो मूर्स, सेबॅस्टियन मॉर्गन
अफगाणिस्तान संघ : महबूब खान (कर्णधार), खालिद अहमदझाई, उस्मान सादात, फैसल खान, उझैरुल्ला नियाझाई, अझीझ मियाँ खिल, नाझीफ अमीरी, खातीर स्टानिकझाई, नूरिस्तानी, अब्दुल अजीज, सलाम खान, वाहिद झदरन, जैतुल्ला शाहीन, रोहुल्ला खान, ओबेद खान, अक्की. राखीव: अकील खान, फहीम कासेमी, इज्जत नूर
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒊-𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 🔥 The Team in Blue make it into the final four of the #U19WorldCup 👊 pic.twitter.com/lb6FLnMR2y — ICC (@ICC) February 1, 2026
तुम्ही अंडर-१९ विश्वचषक ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड आणि भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील उपांत्य सामन्यांचा आनंद JioHotstar वर ऑनलाइन घेऊ शकता, तर हे नॉकआउट सामने स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर थेट प्रक्षेपित केले जातील.