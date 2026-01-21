Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

भारतीय वंशाची अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स 27 वर्षांनंतर नासातून निवृत्त झाली आहे. तिने तीन उड्डाणांमध्ये एकूण 608 दिवस अंतराळात घालवले, जे नासाच्या अंतराळवीराने घालवलेला दुसरा सर्वाधिक वेळ आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:05 AM
sunita williams nasa retirement records 608 days in space january 2026

'२७ वर्षे सेवा, ६०८ दिवस अंतराळात…' सुनीता विल्यम्स नासामधून निवृत्त, त्यांच्या नावावर नोंदवले गेले आहेत 'हे' रेकॉर्ड ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • २७ वर्षांच्या कारकिर्दीचा शेवट
  • अंतराळातील रेकॉर्डब्रेक कामगिरी
  • प्रेरणादायी वारसा

Sunita Williams NASA retirement 2026 : भारतीय वंशाची ‘स्पेस क्वीन’ आणि जगातील सर्वात धाडसी अंतराळवीरांपैकी एक असलेल्या सुनीता विल्यम्स (Sunita Williams) यांनी २७ वर्षांच्या गौरवशाली सेवेनंतर नासामधून (NASA) निवृत्ती घेतली आहे. नासाने मंगळवारी रात्री अधिकृत घोषणा केली की, सुनीता विल्यम्स यांची निवृत्ती २७ डिसेंबर २०२५ पासून लागू झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या एका ऐतिहासिक आणि आव्हानात्मक मोहिमेनंतर त्यांनी अंतराळ गणवेश (Space Suit) उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेवटची मोहीम आणि ९ महिन्यांचा संघर्ष

सुनीता विल्यम्स यांची शेवटची मोहीम (Boeing Starliner) त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात अविस्मरणीय ठरली. जून २०२४ मध्ये केवळ ८ दिवसांच्या प्रवासासाठी गेलेल्या सुनीता आणि त्यांचे सहकारी बुच विल्मोर तांत्रिक अडचणींमुळे तब्बल ९ महिने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) अडकून पडले होते. अखेर मार्च २०२५ मध्ये स्पेसएक्सच्या (SpaceX) ड्रॅगन यानातून त्या सुखरूप पृथ्वीवर परतल्या. या शेवटच्या मोहिमेत त्यांनी सलग २८६ दिवस अंतराळात राहून आपल्या जिद्दीचे दर्शन घडवले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

विक्रमांचे शिखर: ६०८ दिवस अंतराळात

१९९८ मध्ये नासामध्ये निवड झाल्यापासून सुनीता विल्यम्स यांनी कधीही मागे वळून पाहिले नाही. त्यांनी एकूण तीन मोठ्या मोहिमा पूर्ण केल्या: १. STS-116/117 (२००६): पहिली मोहीम, जिथे त्यांनी महिलांमध्ये सर्वाधिक स्पेसवॉकचा विक्रम केला. २. Expedition 32/33 (२०१२): यामध्ये त्यांनी आयएसएसच्या कमांडर म्हणून जबाबदारी सांभाळली. ३. Starliner/Crew-9 (२०२४-२५): त्यांची सर्वात प्रदीर्घ आणि शेवटची मोहीम. त्यांच्या नावावर एकूण ६०८ दिवस आणि २० मिनिटे अंतराळात घालवल्याची नोंद आहे. नासाच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ अंतराळात राहणाऱ्या अंतराळवीरांच्या यादीत त्या दुसऱ्या स्थानी आहेत.

credit – social media and Twitter

स्पेसवॉक आणि अंतराळातील मॅरेथॉन

सुनीता विल्यम्स केवळ अंतराळवीर नव्हत्या तर त्या एक उत्कृष्ट ॲथलीटही आहेत. २००७ मध्ये त्यांनी अंतराळातील ट्रेडमिलवर धावून ‘बोस्टन मॅरेथॉन’ पूर्ण केली होती. अशी कामगिरी करणाऱ्या त्या जगातील पहिल्या व्यक्ती ठरल्या. तसेच, त्यांनी एकूण ९ स्पेसवॉक (EVAs) केले असून, त्यांचा एकूण वेळ ६२ तास ६ मिनिटे इतका आहे. महिला अंतराळवीरांमध्ये हा आजही जागतिक विक्रम आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

भारतीय मुळे आणि भावी पिढीसाठी प्रेरणा

सुनीता विल्यम्स यांचे वडील डॉ. दीपक पंड्या हे गुजरातमधील झुलासन गावचे होते. सुनीता यांनी नेहमीच आपल्या भारतीय मुळांचा अभिमान बाळगला आहे. अंतराळात जाताना त्यांनी भगवद्गीता, उपनिषद आणि समोसे सोबत नेले होते, ज्याची मोठी चर्चा झाली होती. नासाचे प्रशासक जेरेड इसाकमन यांनी त्यांच्या निवृत्तीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “सुनीता यांनी केवळ विक्रम केले नाहीत, तर त्यांनी चंद्रावरील आर्टेमिस (Artemis) आणि मंगळ मोहिमांसाठी भक्कम पाया रचला आहे.”

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सुनीता विल्यम्स यांनी एकूण किती दिवस अंतराळात घालवले?

    Ans: सुनीता विल्यम्स यांनी त्यांच्या तीन मोहिमांमध्ये मिळून एकूण ६०८ दिवस २० मिनिटे अंतराळात घालवले आहेत.

  • Que: सुनीता विल्यम्स यांच्या नावावर कोणता मोठा स्पेसवॉक विक्रम आहे?

    Ans: त्यांनी एकूण ९ स्पेसवॉक केले असून, ६२ तास ६ मिनिटे स्पेसवॉक करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे, जो महिलांमध्ये सर्वाधिक आहे.

  • Que: सुनीता विल्यम्स यांची नासातून निवृत्ती कधी झाली?

    Ans: नासाने जाहीर केल्यानुसार, सुनीता विल्यम्स २७ डिसेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे निवृत्त झाल्या आहेत.

Web Title: Sunita williams nasa retirement records 608 days in space january 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 09:05 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Jan 22, 2026 | 01:58 PM
महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

Jan 22, 2026 | 01:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Jan 22, 2026 | 01:55 PM
IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Jan 22, 2026 | 01:47 PM
Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Jan 22, 2026 | 01:43 PM
गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Jan 22, 2026 | 01:38 PM
Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Jan 22, 2026 | 01:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM