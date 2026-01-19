Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Middle East News: मध्य पूर्वेत युद्धाचा धोका वाढला आहे. अमेरिकेने जॉर्डनमध्ये लढाऊ विमाने आणि हिंदी महासागरात क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तैनात केल्या आहेत, ज्याला इराणवर मोठ्या हल्ल्याची तयारी म्हणून पाहिले जात आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 09:25 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात 'USS अब्राहम लिंकन'ची धडक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भीषण लष्करी तैनाती
  • इराणमध्ये महा-नरसंहार
  • डिएगो गार्सियावर बी-२ बॉम्बर्स

USS Abraham Lincoln location Middle East : मध्य पूर्वेतील परिस्थिती आता ‘वादळापूर्वीच्या शांतते’सारखी झाली आहे. इराणमध्ये (Iran) सुरू असलेल्या अभूतपूर्व जनआंदोलनाला चिरडण्यासाठी तिथल्या सरकारने केलेल्या क्रूर कारवाईनंतर आता अमेरिकेने (America) इराणभोवती लष्करी वेढा तीव्र केला आहे. अमेरिकेच्या ताज्या हालचाली पाहता, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणच्या अण्वस्त्र तळांवर किंवा लष्करी केंद्रांवर मोठा सर्जिकल स्ट्राईक करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

जॉर्डन बनले अमेरिकेचे मुख्य ‘एअर बेस’

ताजी माहिती अशी आहे की, अमेरिकेने ब्रिटनमधील आरएएफ लेकेनहीथ येथून मोठ्या संख्येने F-15E स्ट्राइक ईगल लढाऊ विमाने जॉर्डनमधील मुवफ्फक साल्टी हवाई तळावर हलवली आहेत. सध्या या तळावर ३५ हून अधिक प्रगत लढाऊ विमाने तैनात आहेत. या विमानांना इंधन पुरवण्यासाठी KC-135 स्ट्रॅटोटँकर विमानेही सज्ज आहेत. जॉर्डनचा हा तळ इराणच्या सीमेपासून अत्यंत जवळ असून, येथून काही मिनिटांत इराणच्या हवाई हद्दीत प्रवेश करता येतो.

समुद्रातून ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

केवळ हवाई दलच नाही, तर अमेरिकन नौदलानेही आपली ताकद पणाला लावली आहे. USS अब्राहम लिंकन (CVN-72) ही अण्वस्त्रधारी विमानवाहू युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रातून वेगाने मध्य पूर्वेकडे सरकत आहे. या युद्धनौकेसोबत USS स्प्रुअन्स आणि USS मायकेल मर्फी हे विध्वंसक (Destroyers) देखील आहेत, जे शेकडो टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांनी सज्ज आहेत. पुढील ३-४ दिवसांत हा ताफा इराणच्या किनाऱ्याजवळ पोहोचेल, ज्यामुळे अमेरिकेची मारक क्षमता दुपटीने वाढणार आहे.

डिएगो गार्सियावर बी-२ स्टेल्थ बॉम्बर्सची ‘किलर’ एन्ट्री

सर्वात धक्कादायक म्हणजे, हिंदी महासागरातील अमेरिकेच्या डिएगो गार्सिया या लष्करी तळावर ६ हून अधिक B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात करण्यात आले आहेत. हे बॉम्बर्स रडारला चकवा देऊन इराणच्या जमिनीखालील अण्वस्त्र तळांना (Bunker Busters) नष्ट करण्याची क्षमता ठेवतात. इराणमधील निदर्शकांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा बदला म्हणून ट्रम्प प्रशासन इराणच्या ‘रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स’ (IRGC) च्या तळांना लक्ष्य करू शकते, असे लष्करी विश्लेषकांचे मत आहे.

इराणचा इशारा: “हे थेट युद्ध असेल!”

दुसरीकडे, इराणनेही आपली क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा तेहरान आणि इतर महत्त्वाच्या शहरांभोवती तैनात केली आहे. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी इशारा दिला आहे की, “अमेरिकेचा कोणताही हस्तक्षेप थेट युद्ध मानला जाईल.” इराणमधील अंतर्गत परिस्थिती अत्यंत स्फोटक असून, इंटरनेट बंदीच्या आड झालेल्या कारवाईत हजारो तरुणांचा बळी गेला आहे, ज्यामुळे जागतिक दबाव वाढत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने जॉर्डनमध्ये कोणती विमाने तैनात केली आहेत?

    Ans: अमेरिकेने जॉर्डनमधील मुवफ्फक साल्टी तळावर किमान ३५ F-15E Strike Eagles आणि अनेक केसी-१३५ स्ट्रॅटोटँकर तैनात केले आहेत.

  • Que: USS अब्राहम लिंकन सध्या कोठे आहे?

    Ans: हे विमानवाहू जहाज दक्षिण चीन समुद्रातून मलक्का सामुद्रधुनी ओलांडून मध्य पूर्वेकडे जात असून पुढील ५ दिवसांत ते इराणजवळ पोहोचेल.

  • Que: इराणमधील निदर्शनांमध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: ताज्या अहवालानुसार (The Sunday Times), इराणमधील कारवाईत आतापर्यंत किमान १६,५०० लोक मारले गेले असून ३,३०,००० हून अधिक जखमी झाले आहेत.

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात 'USS अब्राहम लिंकन'ची धडक

