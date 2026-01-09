Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ब्रिटीश सरकारविरोधात बंड पुकारल्याने वासुदेव बळवंत फडके यांना झाली जन्मठेप; जाणून घ्या 09 जानेवारीचा इतिहास

क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती आणि त्यांना १८८० मध्ये ही शिक्षा सुनावल्यानंतर एडनच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले,

Updated On: Jan 09, 2026 | 11:04 AM
Vasudev Balwant Phadke was sentenced to life imprisonment January 9th History

ब्रिटीश सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने वासुदेव बळवंत फडके यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

‘भारतीय सशस्त्र बंडाचे जनक’ म्हणून ओळखले जाणारे क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांची आहुती दिली. क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती आणि त्यांना १८८० मध्ये ही शिक्षा सुनावल्यानंतर एडनच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले, जिथे १८८३ मध्ये अमानुष छळामुळे त्यांचे निधन झाले. ब्रिटिश सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठावाचे प्रयत्न केल्याबद्दल आणि जनतेला संघटित केल्याबद्दल त्यांना ही शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, ज्यामुळे त्यांना म्हटले जाते. त्यांनी ब्रिटीश सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला. यामुळे आजच्या दिवशी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

09 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1788 : कनेक्टिकट हे युनायटेड स्टेट्सचे 5 वे राज्य बनले.
  • 1861 : अमेरिकन गृहयुद्ध सुरू होण्यापूर्वी युनियनपासून वेगळे होणारे मिसिसिपी दुसरे राज्य बनले.
  • 1878 : उम्बर्टो पहिला इटलीचा राजा झाला
  • 1880 : क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा झाली आणि तेहरानच्या जहाजातून एडनला नेण्यात आले.
  • 1915 : महात्मा गांधी आफ्रिकेतून भारतात आले
  • 1970 : सिंगापूरमध्ये राज्यघटना स्वीकारण्यात आली.
  • 1982 : पहिले भारतीय वैज्ञानिक संघ अंटार्क्टिकाला पोहोचले.
  • 2001 : नवीन सहस्राब्दीचा पहिला महाकुंभ मेळा अलाहाबादमध्ये सुरू झाला.
  • 2002 : महात्मा गांधी भारतात परतल्या बद्दल 9 जानेवारी हा भारतीय प्रवासी दिन म्हणून साजरा करण्याचे योजण्यात आले.
  • 2007 : ऍपलचे सीईओ स्टीव्ह जॉब्सने सॅन फ्रान्सिस्कोमधील मॅकवर्ल्ड कीनोटमध्ये मूळ आयफोन सादर केला.
09 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1870 : ‘जोसेफ स्ट्रॉस’ – अमेरिकन अभियंते, गोल्डन गेट ब्रिजचे सह-रचनाकार – (मृत्यू : 16 मे 1938)
  • 1913 : ‘रिचर्ड निक्सन’ – अमेरिकेचे 37वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 22 एप्रिल 1994)
  • 1918 : ‘प्रभाकर उर्ध्वरेषे’ – मार्क्सवादी विचारवंत लेखक यांचा जन्म.
  • 1922 : ‘हर गोबिंद खुराना’ – जन्माने भारतीय असलेले अमेरिकन नोबेल पारितोषिक विजेते यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 नोव्हेंबर 2011)
  • 1925 : ‘एस. अली रझा’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि पटकथा लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 नोव्हेंबर 2007)
  • 1926 : ‘कल्याण कुमार गांगुली’ – चित्रपट अभिनेते यांचा जन्म. (मृत्यू : 20 सप्टेंबर 1997
  • 1927 : ‘सुंदरलाल बहुगुणा’ – भारतीय पर्यावरणवादी यांचा जन्म.
  • 1927 : ‘रा. भा. पाटणकर’ – सौंदर्यशास्त्राचे अभ्यासक आणि समीक्षक यांचा जन्म.
  • 1934 : ‘महेंद्र कपूर’ – पार्श्वगायक यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 सप्टेंबर 2008)
  • 1938 : ‘चक्रवर्ती पद्मनाभन रामानुजम’ – गणितज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 ऑक्टोबर 1974)
  • 1955 : ‘सुब्रह्मण्यम जयशंकर’ – परराष्ट्र व्यवहार मंत्री यांचा जन्म.
  • 1965 : ‘फराह खान’ – नृत्यदिग्दर्शक यांचा जन्म.
  • 1974 : ‘फरहान अख्तर’ – भारतीय सिनेअभिनेता, दिग्दर्शक, गायक यांचा जन्म.
  • 2000 : ‘हिमा दास’ – भारतीय धावपटू यांचा जन्म.
09 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1848 : ‘कॅरोलिन हर्षेल’ – जर्मन-ब्रिटिश खगोलशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 16 मार्च 1750)
  • 1944 : ‘अंतानास स्मेटोना’ – लिथुआनिय देशाचे अध्यक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि राजकारणी (जन्म : 10 ऑगस्ट 1874)
  • 1923 : ‘सत्येंद्रनाथ टागोर’ – पहिले भारतीय सनदी अधिकारी यांचे निधन. (जन्म : 1 जून 1842)
  • 1973 : ‘लुई-नेपोलियन बोनापार्ट’ – (नेपोलियन 3रा) फ्रांसचे पहिले अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 20 एप्रिल 1808)
  • 1998 : ‘केनिची फुकुई’ – नोबेल पुरस्कार विजेते जपानी रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 4 ऑक्टोबर 1918)
  • 2003 : ‘कमर जलालाबादी’ – गीतकार व कवी यांचे निधन.
  • 2013 : ‘जेम्स बुकॅनन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन अर्थतज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 3 ऑक्टोबर1919)

