ब्रिटीश सरकारविरोधात बंड पुकारल्याने वासुदेव बळवंत फडके यांना झाली जन्मठेप; जाणून घ्या 09 जानेवारीचा इतिहास

‘भारतीय सशस्त्र बंडाचे जनक’ म्हणून ओळखले जाणारे क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांची आहुती दिली. क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती आणि त्यांना १८८० मध्ये ही शिक्षा सुनावल्यानंतर एडनच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले, जिथे १८८३ मध्ये अमानुष छळामुळे त्यांचे निधन झाले. ब्रिटिश सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठावाचे प्रयत्न केल्याबद्दल आणि जनतेला संघटित केल्याबद्दल त्यांना ही शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, ज्यामुळे त्यांना म्हटले जाते. त्यांनी ब्रिटीश सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला. यामुळे आजच्या दिवशी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
09 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
09 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष
09 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष