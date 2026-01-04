Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

World Braille Day: 6 बिंदूंचा तो ‘मास्टर कोड’ ज्याने बदललं जग; असा झाला लुई ब्रेलच्या 200 वर्षांच्या वारशाचा देदीप्यमान जागर

World Braille Day: आज, झारखंडची राजधानी रांचीसह देशभरात 'जागतिक ब्रेल दिन' मोठ्या सन्मानाने साजरा केला जात आहे. हा दिवस त्या महान माणसाला समर्पित आहे ज्यांनी आपली दृष्टी गमावली. जाणून घ्या या दिवसाचे महत्व.

Updated On: Jan 04, 2026 | 09:11 AM
World Braille Day Louis Braille's inventions are the foundation of education for the visually impaired

World Braille Day : लुई ब्रेलचे शोध दृष्टिहीनांसाठी शिक्षणाचा पाया आहेत; तंत्रज्ञान ब्रेलची जागा घेऊ शकत नाही. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ४ जानेवारी २०२६ रोजी लुई ब्रेल यांच्या जयंतीनिमित्त रांचीसह देशभरात ‘जागतिक ब्रेल दिन’ साजरा झाला, जो दृष्टीहीनांच्या साक्षरतेचा उत्सव मानला जातो.
  •  तंत्रज्ञानाच्या युगातही ब्रेल लिपीचे महत्त्व कमी झाले नसून, ती व्याकरण, साक्षरता आणि बौद्धिक विकासाचा मूळ पाया असल्याचे तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले.
  •  ब्रेल लिपीच्या शोधाला २०० वर्षे पूर्ण होत असताना, झारखंड सरकारने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ब्रेल किट्स आणि उपकरणे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

World Braille Day 2026 events India : जगाला दृष्टी नसली तरी ‘दृष्टी’ देणाऱ्या एका महान संशोधकाचा आज वाढदिवस! ४ जानेवारी १८०९ रोजी फ्रान्समध्ये जन्मलेल्या लुई ब्रेल यांच्या जयंतीनिमित्त आज देशभर ‘जागतिक ब्रेल दिन’ मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. झारखंडची राजधानी रांचीपासून ते राजधानी दिल्लीपर्यंत विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून दृष्टीहीनांच्या जीवनातील या ‘प्रकाशदूत’ संशोधकाला मानवंदना दिली जात आहे. लुई ब्रेल यांनी लावलेला हा शोध केवळ अक्षरे नसून, तो जगभरातील करोडो दृष्टीहीनांसाठी सन्मानाने जगण्याचा मार्ग आहे.

लुई ब्रेल: एका अपघाताने बदलला जगाचा इतिहास

लुई ब्रेल यांचा प्रवास संघर्षाने भरलेला होता. बालपणात वडिलांच्या कार्यशाळेत काम करताना झालेल्या एका अपघाताने त्यांची दृष्टी हिरावून घेतली. मात्र, त्यांची जिद्द संपली नाही. वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी, १८२४ मध्ये त्यांनी ६ बिंदूंच्या आधारे ‘ब्रेल लिपी’ तयार केली. तत्कालीन लष्करी ‘नाईट रायटिंग’मधील १२ बिंदूंच्या किचकट संहितेला त्यांनी सोप्या भाषेत ६ बिंदूंमध्ये बसवले. आज २०० वर्षांनंतरही ही लिपी साहित्यापासून संगीतापर्यंत आणि गणितापासून विज्ञानापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत दृष्टीहीनांसाठी संजीवनी ठरली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : युद्ध सुरू झालं! कराकसवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस, Venezuela भीषण स्फोटांनी हादरलं; अमेरिकेने विमान उड्डाणं रोखली

एस. के. रुंगटा यांचा साक्षरतेचा संदेश

या दिनानिमित्त ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड’चे (NFB) सरचिटणीस श्री. एस. के. रुंगटा यांनी अत्यंत महत्त्वाचे भाष्य केले. “ब्रेलचे ज्ञान हे दृष्टीहीन व्यक्तीसाठी तितकेच आवश्यक आहे जितके इतरांसाठी लिपीचे ज्ञान असते,” असे ते म्हणाले. तंत्रज्ञानामुळे ऑडिओ बुक्स आणि स्क्रीन रीडर्स आले असले तरी, ब्रेल हे खऱ्या साक्षरतेचे माध्यम आहे. व्याकरण आणि शुद्धलेखन सुधारण्यासाठी ब्रेलला दुसरा पर्याय नाही. तंत्रज्ञान हे ब्रेलला पूरक असू शकते, पण ते त्याची जागा कधीही घेऊ शकत नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

credit : social media and Twitter

रांचीमध्ये स्पर्धांचा उत्साह आणि जनजागृती

रांचीसह झारखंडमध्ये नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंडच्या वतीने विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये ब्रेल वाचन, लेखन, संगणक कौशल्ये आणि संगीत स्पर्धांचा समावेश होता. झारखंड शाखेचे समन्वयक श्री. अरुण कुमार सिंह यांनी झारखंड सरकारकडे विशेष मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातील गरीब दृष्टीहीन विद्यार्थ्यांपर्यंत ब्रेल पुस्तके आणि आधुनिक उपकरणे पोहोचवण्यासाठी सरकारने विशेष अनुदान द्यावे, जेणेकरून शिक्षणाची मुख्य ओघ या मुलांपर्यंत पोहोचू शकेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी पेटली! ‘हा आमचा शेवटचा श्वास नाही’; अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर व्हेनेझुएलाची आर्त हाक

तंत्रज्ञान आणि ब्रेलचे नवे नाते

आज २०२६ मध्ये तंत्रज्ञान ब्रेलला अधिक सुलभ बनवत आहे. ‘रिफ्रेश करण्यायोग्य ब्रेल डिस्प्ले’ (Refreshable Braille Displays) आणि ‘ब्रेल नोट-टेकर्स’मुळे आता संगणक आणि स्मार्टफोनवरही ब्रेल लिपी वापरणे सोपे झाले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी, लिफ्टमध्ये, रेल्वे स्टेशन्सवर आणि औषधांच्या पाकिटांवरही ब्रेल चिन्हांचा वापर अनिवार्य करण्याची गरज आता व्यक्त होत आहे. लुई ब्रेल यांना खरी श्रद्धांजली द्यायची असेल, तर प्रत्येक दृष्टीहीन व्यक्तीला साक्षर करणे, हेच आपले ध्येय असायला हवे.

Web Title: World braille day louis brailles inventions are the foundation of education for the visually impaired

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव
1

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ
2

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
3

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
4

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

Jan 21, 2026 | 10:49 AM
पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Jan 21, 2026 | 10:44 AM
OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

Jan 21, 2026 | 10:33 AM
नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

Jan 21, 2026 | 10:32 AM
‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

Jan 21, 2026 | 10:24 AM
कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 10:23 AM
Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Jan 21, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM