World War 3 : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी पेटली! ‘हा आमचा शेवटचा श्वास नाही’; अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर व्हेनेझुएलाची आर्त हाक

Venezuela US War: व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये पहाटे अनेक स्फोट झाले, ज्यामुळे शहराच्या अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित झाला आणि सायरन वाजले. पहिला स्फोट स्थानिक वेळेनुसार पहाटे १:५० च्या सुमारास नोंदला गेला.

Updated On: Jan 03, 2026 | 02:14 PM
Following the US attacks fires spread across the Venezuelan capital prompting a nationwide state of emergency and airspace closures

अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर, व्हेनेझुएलाच्या राजधानीत आग पसरली, ज्यामुळे देशभरात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आणि हवाई क्षेत्र बंद करण्यात आले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  शनिवारी पहाटे व्हेनेझुएलाची राजधानी ‘कराकस’ भीषण स्फोटांनी हादरली असून शहराचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे.
  •  राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी अमेरिकेवर ‘साम्राज्यवादी हल्ल्याचा’ आरोप करत देशभर आणीबाणी घोषित केली आणि हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद केले आहे.
  • कराकसच्या आकाशात अमेरिकेची ‘CH-47’ हेलिकॉप्टर्स दिसल्याचा दावा केला जात असून, ट्रम्प प्रशासनाने लष्करी कारवाईला हिरवा कंदील दिल्याची चर्चा आहे.

Venezuela US War news today 2026 : शनिवार, ३ जानेवारी २०२६ ची पहाट व्हेनेझुएलासाठी एखाद्या दु:स्वप्नासारखी ठरली. पहाटे १:५० च्या सुमारास राजधानी कराकस (Caracas) मध्ये एकामागून एक अनेक शक्तिशाली स्फोट झाले. या स्फोटांच्या आवाजाने संपूर्ण शहर जागे झाले आणि दहशतीमुळे लोक घराबाहेर पळून आले. राष्ट्रपती राजवाड्याच्या परिसरात सायरनचा आवाज घुमू लागला असून रस्त्यावर रणगाडे (Tanks) गस्त घालताना दिसत आहेत. या हल्ल्यांनंतर व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांनी तातडीने देशाला संबोधित करत राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली आहे.

पहाटेचा तो थरार आणि अंधारात बुडाले शहर

स्थानिक वेळेनुसार पहाटे दोनच्या सुमारास झालेल्या या स्फोटांमुळे शहराचा मोठा भाग अंधारात बुडाला आहे. स्फोट इतके भीषण होते की अनेक इमारतींच्या काचा फुटल्या असून शहरात ठिकठिकाणी आगी लागल्याच्या घटना समोर येत आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये रात्रीच्या अंधारात आकाशात धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाळा स्पष्ट दिसत आहेत. पहिल्या स्फोटानंतर काही वेळातच शहराचा वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला, ज्यामुळे बचाव कार्यातही अडथळे येत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘लष्करी’ इशारा आणि कारवाई

अमेरिकन माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी काही दिवसांपूर्वीच व्हेनेझुएलामध्ये मर्यादित लष्करी कारवाईला परवानगी दिली होती. ख्रिसमसच्या सुमारास हा हल्ला नियोजित होता, परंतु नायजेरियातील आयसिस (ISIS) विरुद्धच्या मोहिमेमुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. अमेरिकेच्या दोन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, व्हेनेझुएलातील लोकशाही पुनर्संचयित करण्यासाठी ही पावले उचलली जात असल्याचे संकेत दिले आहेत.

आकाशात अमेरिकन ‘CH-47’ हेलिकॉप्टर्सचा वावर

कराकसच्या आकाशात विमानांचा मोठा आवाज ऐकू येत असून, प्रत्यक्षदर्शींनी तिथे अमेरिकन बनावटीची CH-47 (Chinook) हेलिकॉप्टर्स पाहिल्याचा दावा केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ‘FlightRadar24’ सारख्या ट्रॅकिंग वेबसाईट्सवर कोणतीही उड्डाणे दिसत नाहीत, कारण अमेरिकन विमानांनी आपले ट्रान्सपॉन्डर्स बंद केले आहेत. ही एक मोठी लष्करी रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. हवाई क्षेत्र पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून कोणत्याही विमानाला व्हेनेझुएलाच्या हद्दीत येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

मादुरो यांची आक्रमक भूमिका: “साम्राज्यवादाला गाडून टाकू”

राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी आपल्या भाषणात जनतेला एकजूट राहण्याचे आवाहन केले आहे. “व्हेनेझुएला सध्या परकीय आक्रमणाचा सामना करत आहे. आम्ही अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी शक्तीसमोर झुकणार नाही,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. लष्कराला हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले असून सीमावर्ती भागात अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे दक्षिण अमेरिकेत युद्धाचे ढग दाटले असून रशिया आणि चीन यांसारखे देश यावर काय भूमिका घेतात, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हेनेझुएलामध्ये आणीबाणी का जाहीर करण्यात आली आहे?

    Ans: राजधानी कराकसमध्ये झालेले शक्तिशाली स्फोट आणि अमेरिकन लष्करी विमानांचा वावर पाहता, सुरक्षेच्या कारणास्तव राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांनी आणीबाणी जाहीर केली आहे.

  • Que: या हल्ल्यामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा दावा का केला जात आहे?

    Ans: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलामध्ये लष्करी कारवाईला परवानगी दिल्याचे वृत्त अमेरिकन माध्यमांनी दिल्याने या हल्ल्याचा संबंध अमेरिकेशी जोडला जात आहे.

  • Que: कराकसमध्ये सध्याची परिस्थिती काय आहे?

    Ans: शहराचा वीजपुरवठा खंडित झाला असून, लष्कराचे रणगाडे रस्त्यावर गस्त घालत आहेत. हवाई क्षेत्र बंद असून तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

