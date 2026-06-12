End Child Labour : लहान हातांना हवी पुस्तकांची साथ; जाणून घ्या जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाचा इतिहास आणि आपले कर्तव्य

World Day Against Child Labour 2026 : लहान मुलांचे हसणे, खेळणे आणि शाळेत जाणे हे कोण देशाच्या सुदृढ आरोग्याचे लक्षण असते. मात्र, आजही आपल्या अवतीभवती अशी अनेक लहान मुले दिसतात, ज्यांच्या हातात पाटी-पेन्सिल ऐवजी चहाची किटली, विटा किंवा हॉटेलमधील खरकटी भांडी असतात. ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नसून संपूर्ण समाजासाठी चिंतेची बाब आहे. याच क्रूर बालकामगार प्रथेविरुद्ध जगभरात जनजागृती करण्यासाठी आणि ती मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी दरवर्षी १२ जून रोजी ‘जागतिक बालकामगार विरोधी दिन’ (World Day Against Child Labour) पाळला जातो. हे लहान हात देशाचे भविष्य घडवणार आहेत, त्यामुळे त्यांना अंधाऱ्या कोठडीतून बाहेर काढून प्रकाशाच्या वाटेवर आणणे हाच या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
कोणत्याही मुलाला स्वेच्छेने आपले खेळायचे दिवस सोडून काम करण्याची इच्छा नसते. या मागे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक घटक कारणीभूत आहेत. आपल्या देशात आणि जगभरात ‘गरिबी’ हे बालकामगार प्रथेचे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. ज्या घरात दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असते, तिथे लहान मुलांनाही कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी हातभार लावावा लागतो. याशिवाय पालकांमधील निरक्षरता आणि अज्ञान यामुळे शिक्षणाचे महत्त्व समजत नाही, पर्यायाने मुले शाळेपासून दुरावतात. सामाजिक विषमता आणि आर्थिक असुरक्षितता यामुळे अनेक अनाथ किंवा गरजू मुलांना सक्तीने मजुरीच्या खाईत लोटले जाते, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिक नुकसान होते.
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बालकामगारांची ही जागतिक समस्या किती गंभीर आहे, हे लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) २००२ मध्ये पहिल्यांदा ‘जागतिक बालकामगार विरोधी दिन’ साजरा करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी १२ जून हा दिवस एक नवी उमेद आणि संकल्प घेऊन येतो. या दिवशी जगभरातील सरकारे, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना (NGOs) आणि संयुक्त राष्ट्र एकत्र येतात. मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे करता येईल, त्यांना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण कसे मिळेल, यासाठी विविध कायदे आणि धोरणांवर या दिवशी विशेष भर दिला जातो. गेल्या दोन दशकांत या मोहिमेमुळे लाखो मुलांना बालमजुरीतून मुक्त करण्यात यश आले असले, तरी अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा बाकी आहे.
आपण हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की, सुशिक्षित आणि आनंदी बालपण हाच एका सक्षम राष्ट्राचा आणि उज्ज्वल भविष्याचा पाया असतो. जोपर्यंत देशातील प्रत्येक मुलाला शाळेची पायरी चढता येत नाही, तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकत नाही. शिक्षण हे केवळ अक्षरांची ओळख करून देत नाही, तर ते मुलांना त्यांचे आयुष्य सन्मानाने जगण्याची ताकद देते. शासनाने बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) लागू केला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी तळागाळातील प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचवणे ही प्रशासनासोबतच आपलीही सामूहिक जबाबदारी आहे.
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बालकामगार विरोधी दिन हा केवळ एक दिवसाचा उत्सव किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट टाकण्याचा विषय नाही. आपल्या दैनंदिन जीवनात जेव्हा कधी आपल्याला एखाद्या हॉटेलमध्ये, गॅरेजमध्ये किंवा कारखान्यात लहान मूल काम करताना दिसेल, तेव्हा तिथे मज्जाव करणे हे आपले कर्तव्य आहे. बालमजुरीला प्रोत्साहन देणाऱ्या घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आपण प्रशासनाला मदत केली पाहिजे. बालकामगारांविरुद्ध आवाज उठवणे आणि प्रत्येक मुलासाठी सुरक्षित, आनंदी वातावरण निर्माण करणे ही केवळ कायद्याची सक्ती न राहता आपली सामाजिक बांधिलकी बनली पाहिजे, तरच हा दिवस साजरा करणे खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल.