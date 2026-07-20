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International Moon Day : रात्रीचा अधिपती, नभातील मोती अन् अद्भुत चमत्कार म्हणजे चंद्र; जाणून घ्या का आहे आजचा ‘हा’ दिवस खास?

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:12 AM IST
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सारांश

International Moon Day : आंतरराष्ट्रीय चंद्र दिनानिमित्त, संजय सराफ यांनी अंतराळाला मानवतेचा सामायिक वारसा म्हटले आणि तरुणांना विज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी चंद्राच्या शांततापूर्ण वापराचे समर्थन केले.

international moon day 20 july chandrayaan 3 isro success apollo 11 anniversary space science career

International Moon Day: चांद्रयान-३ च्या यशाने संपूर्ण जगाला भारतीय शास्त्रज्ञांची क्षमता सिद्ध करून दाखवली आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अपोलो ११ मोहिमेची आठवण
  • चांद्रयान-३ मुळे भारताचा दबदबा
  • अवकाश हा सामायिक वारसा

मानवी जिज्ञासा, अथांग अवकाश आणि विज्ञानाचा अद्भुत संगम दर्शवणारा एक अत्यंत विशेष दिवस म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय चंद्र दिन’ (International Moon Day). दरवर्षी २० जुलै रोजी हा दिवस जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस मानवी इतिहासातील सर्वात मोठ्या वैज्ञानिक कामगिरींपैकी एक असलेल्या ‘अपोलो ११’ (Apollo 11) मोहिमेच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. यंदाचा चंद्र दिन भारतासाठी आणि विशेषतः मराठी वाचकांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे, कारण भारताच्या चांद्रयान-३ (Chandrayaan-3) मोहिमेने जागतिक अंतराळ विज्ञानात भारताचा तिरंगा सर्वात उंच फडकवला आहे.

२० जुलैचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि मानवी धैर्याची गोष्ट

२० जुलै १९६९ हा दिवस मानवी इतिहासातील सुवर्ण अक्षरांनी लिहिलेला दिवस आहे. याच दिवशी अमेरिकेचे अंतराळवीर नील आर्मस्ट्राँग आणि बझ आल्ड्रिन यांनी चंद्राच्या पृष्ठभागावर आपले पहिले पाऊल ठेवले होते. “माणसाचे हे एक लहान पाऊल, मानवजातीसाठी एक मोठी झेप आहे,” हे नील आर्मस्ट्राँग यांचे वाक्य आजही कोट्यवधी लोकांना प्रेरित करते. हा केवळ एका देशाचा विजय नव्हता, तर ते मानवी जिज्ञासा, विज्ञान आणि दृढ विश्वासाचे प्रतीक होते. याच ऐतिहासिक घटनेची आठवण म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने (UNGA) २०२१ मध्ये अधिकृतपणे दरवर्षी २० जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय चंद्र दिन साजरा करण्याची घोषणा केली.

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या विशेष प्रसंगी, हिंदी साहित्य भारतीचे उपाध्यक्ष आणि झारखंड पालक संघटनेचे प्रांतीय प्रवक्ते संजय सराफ यांनी आपले विचार व्यक्त करताना, या दिवसाला अंतराळ संशोधनाचा एक महान उत्सव म्हटले आहे. चंद्राच्या वैज्ञानिक अभ्यासात, त्याचा शांततापूर्ण वापर आणि अंतराळ संशोधनात जागतिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणे हा या आंतरराष्ट्रीय दिवसाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तरुणांमध्ये वैज्ञानिक विचार आणि STEM शिक्षणाला गती

संजय सराफ यांनी यावर विशेष भर दिला की, आंतरराष्ट्रीय चंद्र दिन हा केवळ भूतकाळातील यशाचा आनंद साजरा करण्याचा दिवस नाही, तर तो लोकांमधे, विशेषतः तरुण पिढी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. आजच्या काळात विद्यार्थ्यांना STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) या क्षेत्रांमध्ये करिअर करण्यासाठी प्रेरित करणे गरजेचे आहे. हा दिवस अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रातील मानवतेच्या भविष्यातील शक्यता आणि सामूहिक प्रयत्नांवर प्रकाश टाकतो. जेव्हा तरुण पिढी अंतराळाकडे बघेल, तेव्हाच देशात नवीन शास्त्रज्ञ आणि संशोधक तयार होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पृथ्वी आणि मानवी संस्कृतीसाठी चंद्राचे अनोखे महत्त्व

चंद्र हा केवळ रात्रीच्या आकाशात चमकणारा एक गोळा नाही, तर तो पृथ्वीचा एकमेव नैसर्गिक उपग्रह असून, त्याचा पृथ्वीच्या पर्यावरणावर आणि मानवी जीवनावर अत्यंत खोल परिणाम होतो. समुद्रात येणारी भरती-ओहोटी, पृथ्वीच्या अक्षाची स्थिरता आणि इतर अनेक नैसर्गिक प्रक्रिया चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे नियंत्रित केल्या जातात. जर चंद्र नसता, तर पृथ्वीवरील जीवनाची चक्र पूर्णपणे विस्कळीत झाली असती.

प्राचीन काळापासून चंद्र हा मानवी संस्कृती, साहित्य, कला आणि धार्मिक परंपरांचा एक अविभाज्य भाग राहिला आहे. आपल्या मराठी साहित्यात तर चांदोबावर हजारो कविता आणि गोष्टी लिहिल्या गेल्या आहेत. आज आधुनिक विज्ञान चंद्राकडे केवळ एक उपग्रह म्हणून पाहत नाही, तर भविष्यातील अंतराळ मोहिमा, संशोधन केंद्रे आणि मंगळासारख्या (Mars) इतर ग्रहांच्या प्रवासासाठी एक महत्त्वाचे ‘प्रक्षेपण केंद्र’ (Launch Pad) म्हणून पाहत आहे.

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चांद्रयान-३ च्या यशाने संपूर्ण जगात इस्रोचा (ISRO) डंका

भारताचा विचार केला तर हा दिवस देशासाठी अत्यंत अभिमानाचा आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) चांद्रयान-१, चांद्रयान-२ आणि विशेषतः चांद्रयान-३ सारख्या यशस्वी मोहिमांच्या माध्यमातून जागतिक अंतराळ विज्ञानात आपले नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरले आहे.

चांद्रयान-३ च्या ऐतिहासिक यशामुळे भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ (Lunar South Pole) यशस्वीपणे सॉफ्ट लँडिंग करणारा जगातील पहिला देश ठरला. या मोहिमेने हे सिद्ध केले की, भारतीय शास्त्रज्ञांची क्षमता आणि तंत्रज्ञान जगात कोणापेक्षाही कमी नाही. अतिशय मर्यादित बजेटमध्ये भारताने मिळवलेले हे यश पाहून संपूर्ण जगाने भारतीय वैज्ञानिक क्षमतेला मानाचा मुजरा केला आहे.

अवकाश: संपूर्ण मानवजातीचा सामायिक वारसा

आपल्या संदेशात संजय सराफ यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, अवकाश किंवा चंद्र ही कोणत्याही एका देशाची किंवा खाजगी कंपनीची मालमत्ता नाही, तर तो संपूर्ण मानवजातीचा सामायिक वारसा आहे. चंद्राचा वापर केवळ शांततापूर्ण, वैज्ञानिक आणि मानवी कल्याणाच्या उद्देशांसाठीच केला पाहिजे. तिथे कोणत्याही प्रकारची लष्करी स्पर्धा किंवा ताबा मिळवण्याची चढाओढ नसावी.

सध्या नासाची (NASA) ‘आर्टेमिस मोहीम’ (Artemis Mission) आणि इस्रोची आगामी ‘ल्युपेक्स मोहीम’ (LUPEX Mission) चंद्रावर मानवी वसाहती स्थापन करण्यासाठी आणि पाण्याचा शोध घेण्यासाठी कार्यरत आहेत. हे प्रयत्न संजय सराफ यांच्या “भविष्यातील शक्यतां”बद्दलच्या विधानाला पूर्णपणे दुजोरा देतात. आंतरराष्ट्रीय चंद्र दिन आपल्याला विज्ञानातील जिज्ञासा, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वत विकासाची भावना दृढ करण्यासाठी प्रेरित करतो. तो नव्या पिढीला मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी आणि ती सत्यात उतरवण्यासाठी नक्कीच बळ देईल.

Web Title: International moon day 20 july chandrayaan 3 isro success apollo 11 anniversary space science career

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Published On: Jul 20, 2026 | 11:12 AM

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