International Moon Day : रात्रीचा अधिपती, नभातील मोती अन् अद्भुत चमत्कार म्हणजे चंद्र; जाणून घ्या का आहे आजचा ‘हा’ दिवस खास?

मानवी जिज्ञासा, अथांग अवकाश आणि विज्ञानाचा अद्भुत संगम दर्शवणारा एक अत्यंत विशेष दिवस म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय चंद्र दिन’ (International Moon Day). दरवर्षी २० जुलै रोजी हा दिवस जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस मानवी इतिहासातील सर्वात मोठ्या वैज्ञानिक कामगिरींपैकी एक असलेल्या ‘अपोलो ११’ (Apollo 11) मोहिमेच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. यंदाचा चंद्र दिन भारतासाठी आणि विशेषतः मराठी वाचकांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे, कारण भारताच्या चांद्रयान-३ (Chandrayaan-3) मोहिमेने जागतिक अंतराळ विज्ञानात भारताचा तिरंगा सर्वात उंच फडकवला आहे.