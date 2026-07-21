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Jitendra Singh: ‘चर्चेची अट मान्य केली, तरीही मागण्या बदलल्या’; राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले!

Updated On: Jul 21, 2026 | 09:10 PM IST
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सारांश

राहुल गांधींनी चर्चेची मागणी मान्य झाल्यानंतर पुन्हा अट बदलल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला आहे. राहुल गांधींचे वर्तन लोकशाहीच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले (Photo Credit- X)

राहुल गांधींच्या ‘त्या’ विधानावर केंद्रीय मंत्री भडकले (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘मागणी मान्य केली तरी राहुल गांधींचा हट्ट!
  • केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा सनसनाटी आरोप
  • वाचा सविस्तर बातमी!
नवी दिल्ली: केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. राहुल गांधींसारख्या नेत्याने दिलेला शब्द फिरवणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, असे वर्तन लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘सीजेपी’ च्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा मुद्दा राहुल गांधी उपस्थित करत असताना केंद्रीय मंत्र्यांचे हे विधान आले. मंगळवारी, राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या खासदारांसह पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. जितेंद्र सिंह त्यांना भेटायला आले, परंतु चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर, सिंह यांनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या भेटीचा तपशील शेअर केला.

त्यांनी लिहिले की, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींसारख्या वरिष्ठ नेत्यांसह आपल्या समर्थकांसह अकबर रोडजवळ अचानक धरणे आंदोलन सुरू केल्याचे समजले. या वरिष्ठ राजकीय पक्षाच्या प्रतिष्ठेचा विचार करून, सरकारने केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन आणि स्वतः त्यांना या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी घटनास्थळी पाठवले. राहुल गांधींना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली, कारण ती जागा अशा निदर्शनांसाठी निश्चित केलेली नव्हती आणि त्या गर्दीमुळे सामान्य जनतेची मोठी गैरसोय होत होती.


त्यांनी नमूद केले की, ‘नीट’ (NEET) आणि त्याशी संबंधित आंदोलनाशी निगडित सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास सरकारने सहमती दर्शवली तरच आंदोलन त्वरित थांबवले जाईल, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली. त्यानंतर लगेचच, सरकारच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून मंजुरी मिळाल्यावर, राहुल गांधींना आश्वासन देण्यात आले की त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे आणि सरकार ‘नीट’ व त्याशी संबंधित आंदोलनांबाबतच्या सर्व बाबींवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार आहे.

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मात्र, ही माहिती मिळाल्यावर राहुल गांधींनी सांगितले की केवळ एवढे पुरेसे नाही; त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबतही आश्वासनाची मागणी केली. त्यांनी जाहीर केले, “आता माझ्या दोन मागण्या आहेत: संसदेत चर्चा आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा.” जेव्हा त्यांना आठवण करून देण्यात आली की सुरुवातीला त्यांनी केवळ चर्चेची मागणी केली होती, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की त्यांच्या मागण्या आता बदलल्या आहेत. जेव्हा त्यांना नम्रपणे समजावून सांगण्यात आले की त्यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याने इतक्या लवकर शब्द फिरवणे योग्य नाही, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की ती त्यांची निवड आहे. जेव्हा गृहसचिवांनी ती जागा धरणे आंदोलनासाठी अयोग्य असल्याचे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांनी असे उत्तर दिले की, कुठे बसायचे हे पूर्णपणे त्यांच्या स्वतःच्या मर्जीवर अवलंबून आहे.

राहुल गांधींसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने आणि विरोधी पक्षनेत्याने दिलेला शब्द फिरवणे दुर्दैवी असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले; तसेच, अशा प्रकारची वर्तणूक लोकशाहीच्या संकेतांचे उल्लंघन करणारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार संसदेत ‘नीट’ (NEET) आणि त्याशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे; मात्र, काँग्रेस पक्षाने अद्याप संसदीय नियमांनुसार या गंभीर विषयावर चर्चेसाठी कोणतीही अधिकृत सूचना सादर केलेली नाही. राहुल गांधींचे वर्तन लोकशाही तत्त्वांशी विसंगत आहे.

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Web Title: Jitendra singh criticizes rahul gandhi over changing demands during pm house protest marathi news

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Published On: Jul 21, 2026 | 09:08 PM

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