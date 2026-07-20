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Day Special: एकीकडे जिभेचे चोचले तर दुसरीकडे सामाजिक जबाबदारी; 21 जुलैला साजऱ्या होणाऱ्या ‘या’ दोन दिवसांचे काय आहे महत्त्व?

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:36 AM IST
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सारांश

२१ जुलै हा दिवस जागतिक स्तरावर 'राष्ट्रीय जंक फूड दिवस' (National Junk Food Day) आणि 'राष्ट्रीय बी समवन डे' (National Be Someone Day) अशा दोन वेगवेगळ्या पण मानवी जीवनाशी जवळून जोडलेल्या संकल्पनांसाठी साजरा केला जातो.

national junk food day and be someone day 21 july celebration healthy diet children future role models

Day special: एकीकडे जिभेचे चोचले तर दुसरीकडे सामाजिक जबाबदारी; 21 जुलैला साजऱ्या होणाऱ्या 'या' दोन दिवसांचे काय आहे महत्त्व? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • दोन परस्परविरोधी प्रवाहांचा संगम
  • चव आणि आरोग्याचा मेळ
  • मुलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल

आपल्या दैनंदिन आयुष्यात आपण अनेक दिवस साजरे करतो, पण २१ जुलै हा दिवस कॅलेंडरमधील एक अत्यंत रंजक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण दिवस आहे. या एकाच दिवशी दोन अत्यंत भिन्न पण मानवी मनाला स्पर्श करणाऱ्या संकल्पना एकत्र येतात. एकीकडे खवय्यांसाठी पर्वणी असलेला ‘राष्ट्रीय जंक फूड दिवस’ (National Junk Food Day) साजरा केला जातो, तर दुसरीकडे मुलांचे भविष्य सुरक्षित करणारा आणि समाजाला दिशा देणारा ‘राष्ट्रीय बी समवन डे’ (National Be Someone Day) उत्साहाने साजरा होतो. हे दोन्ही दिवस आपल्या जीवनशैलीच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर प्रकाश टाकतात.

आपण सर्वजण आज अशा युगात जगत आहोत जिथे धावपळ, ताणतणाव आणि कामाचा व्याप वाढला आहे. अशा वेळी मानवी मन नेहमीच आनंदाचे क्षण शोधत असते. २१ जुलै हा दिवस याच आनंदाचा शोध घेण्याचा आणि त्याच वेळी आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देण्याचा एक उत्तम दुवा ठरतो. चला तर मग जाणून घेऊया या दोन्ही दिवसांचे सविस्तर महत्त्व आणि आपल्या आरोग्याशी तसेच समाजाशी असलेला त्यांचा थेट संबंध.

राष्ट्रीय जंक फूड दिवस: अपराधभावाशिवाय आवडीच्या चवीचा आस्वाद

पिझ्झा, बर्गर, क्रिस्पी चिप्स, तोंडात टाकताच वितळणारे चॉकलेट आणि थंडगार शीतपेये… हे शब्द ऐकताच कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटल्याशिवाय राहत नाही. सामान्यतः निरोगी आहाराचा (Healthy Diet) विचार करता आपण जंक फूडला नेहमीच स्वतःपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, २१ जुलै हा दिवस अशा सर्व खवय्यांसाठी एक विशेष सवलत घेऊन येतो. या दिवशी लोक कोणतीही खंत किंवा अपराधभाव (Guilt) न बाळगता आपल्या आवडत्या फास्ट फूडचा आनंद घेतात.

पण या साजरीकरणामागे एक अत्यंत महत्त्वाचा मानवी दृष्टिकोन लपलेला आहे. हा दिवस आपल्याला हे शिकवतो की, जीवनात कोणतीही गोष्ट पूर्णपणे वर्ज्य करण्यापेक्षा चव आणि आरोग्य यांच्यात एक योग्य संतुलन (Balance) राखणे आवश्यक आहे. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो, हे आपण सर्वजण जाणतो. त्यामुळे मित्र आणि कुटुंबासोबत आवडीच्या स्नॅक्सचा आस्वाद घेतानाच, उद्यापासून पुन्हा एकदा निरोगी जीवनशैलीकडे (Healthy Lifestyle) वळण्याची प्रतिज्ञा करणे हाच या दिवसाचा खरा उद्देश आहे.

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राष्ट्रीय ‘बी समवन डे’: मुलांच्या आयुष्यात बदलाचे छोटे पाऊल

२१ जुलैचा दुसरा पैलू आपल्या सामाजिक बांधिलकीशी जोडलेला आहे. तो म्हणजे राष्ट्रीय ‘बी समवन डे’. आजची मुले हेच उद्याचे भविष्य आहेत, पण अनेकदा आधुनिकतेच्या गर्दीत मुलांचे हक्क, त्यांचे मानसिक आरोग्य आणि त्यांची सुरक्षा यांकडे दुर्लक्ष होते. हा दिवस समाजातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला, मग तो पालक असो, शिक्षक असो वा शेजारी, मुलांना एक योग्य दिशा दाखवण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी प्रेरित करतो.

या दिवसाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची साधी आणि सोपी संकल्पना. हा दिवस आपल्याला सांगतो की, कोणाचे तरी आयुष्य बदलण्यासाठी तुम्हाला खूप मोठे काम करण्याची किंवा संपत्ती खर्च करण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या व्यस्त दिनचर्येतून दररोज केवळ १० मिनिटे काढून जर एखाद्या मुलाशी संवाद साधला, त्याच्या समस्या ऐकून घेतल्या किंवा त्याला प्रोत्साहित केले, तर त्याच्या आत्मविश्वासात प्रचंड मोठी भर पडू शकते. बालकांवरील अत्याचार रोखणे, त्यांना सुरक्षित वातावरण देणे आणि त्यांना सक्षम करणे हाच या दिवसाचा मुख्य गाभा आहे.

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पालक, शिक्षक आणि समाजाची भूमिका

आपल्या घरातील किंवा आजूबाजूची मुले नेहमीच मोठ्यांचे अनुकरण करत असतात. त्यामुळे आपण त्यांच्यासमोर कोणता आदर्श ठेवत आहोत, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एक चांगला आदर्श (Role Model) बनून आपण मुलांच्या मनात चांगुलपणाचा प्रसार करू शकतो. २१ जुलै रोजी साजरे होणारे हे दोन्ही दिवस आपल्याला हेच शिकवतात की, शारीरिक आरोग्याची काळजी घेतानाच मानसिक आणि सामाजिक आरोग्याची वृद्धी करणे तितकेच गरजेचे आहे. चला तर मग, या २१ जुलैला आपल्या आवडीच्या पदार्थांचा आस्वाद घेऊया आणि सोबतच एखाद्या लहान मुलाच्या चेहऱ्यावर हसू आणून त्याचे भविष्य उजळवण्याचा छोटासा प्रयत्न करूया.

Web Title: National junk food day and be someone day 21 july celebration healthy diet children future role models

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Published On: Jul 20, 2026 | 11:36 AM

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