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मुद्दाम नो-बॉल टाकताय? BCCI करणार थेट ‘ही’ मोठी कारवाई, खेळाडूंना राहावे लागणार सतर्क

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:39 PM IST
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सारांश

गोलंदाजांच्या चुकीच्या कृतीवर आणि नियमबाह्य प्रकारांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. बीसीसीआयने काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये गोलंदाजांसाठी अत्यंत महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे.

मुद्दाम नो-बॉल टाकताय? BCCI करणार थेट ‘ही’ मोठी कारवाई, खेळाडूंना राहावे लागणार सतर्क

बीसीसीआयने लागू केले नवे नियम (फोटो- istockphoto)

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विस्तार
  • भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केले बदल 
  • मुदाम नो बॉल टाकल्यास गोलंदाजांवर होणार कारवाई 
  • बीसीसीआयने जारी केली नवी नियमावली 
BCCI On Domestic Cricket: बीसीसीआयने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये काही नवीन नियम लागू केले आहेत. क्रिकेटमध्ये शिस्त कायम ठेवण्यासाठी बीसीसीआयने काही महत्वाचे बदल केले आहेत. त्यामुळे आता मैदानावर खेळाडूंना आपल्या प्रत्येक कृतीवर काळजीपूर्वक करावी लागणार आहे. विशेषतः, गोलंदाजांच्या चुकीच्या किंवा नियमबाह्य प्रकारांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

गोलंदाजांच्या चुकीच्या कृतीवर आणि नियमबाह्य प्रकारांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. बीसीसीआयने काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये गोलंदाजांसाठी अत्यंत महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. गोलंदाजांनी जाणीवपूर्वक नो बॉल टाकल्यास किंवा थेट फलंदाजांच्या मागे बॉल टाकल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

जाणीवपूर्वक फ्रंट फुट नो-बॉल गोलंदाजांनी टाकल्यास बीसीसीआयने कारवाईचा इशारा दिला आहे. अशी कृती केल्यास गोलंदाजाला संबंधित डावातून नव्हे तर संपूर्ण संन्यातून निलंबित केले जाणार आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि  फिक्सिंग किंवा संशयास्पद प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Bcci ban for all match to bowler deliberately throw no ball cricket news

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Published On: Jul 21, 2026 | 08:39 PM

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