Hindustani Bhau : लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून हिंदुस्थानी भाऊने सरकारला केली विनंती! “विद्यार्थ्यांवर हात उचलू….”

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हिंदुस्थानी भाऊ सरकारला विनंती करत म्हणतो की, “दिल्लीत विद्यार्थ्यांचे जे आंदोलन सुरु आहे. त्यात 99% हे गरीब आणि गरजू विद्यार्थी होते, जे आपल्या शैक्षणिक हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले होते. त्यातील काही मोजकीच मंडळी दंगेखोर होती. पण त्यांची शिक्षा त्या विद्यार्थ्यांना देऊ नये. मी सरकारला विनंती करतो की या विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद होऊ नये.” या दरम्यान, हिंदुस्थानी भाऊ CJP च्या पुढाऱ्यांवरही आक्रमक झाल्याचा दिसला. त्याने नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली.
एकंदरीत, हिंदुस्थानी भाऊ CJP पक्षाविषयी खास खुश दिसला नाही परंतु या संपूर्ण प्रकरणात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही आच येऊ नये याची संपूर्ण खबरदारी सरकारने घ्यावी अशी विनंती हिंदुस्थानी भाऊने केली आहे. कमेंट्समध्ये भाऊंच्या चाहत्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी त्यांचे वेगवेगळी मतं मांडली आहेत.
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या पोस्टखाली कॅप्शनमध्ये हिंदुस्थानी भाऊने “जे चुकीचे आहेत, त्यांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे” असे नमूद केले आहे. तसेच त्याने पेपरफुटी प्रकरणातील प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा मिळावी अशी मागणी पोस्टमध्ये केली आहे. हिंदुस्तानी भाऊसहित अनेक कलाकारांनी त्यांचे मत सोशल मीडियावर मांडले आहेत. CJP Protest हा मुद्दा सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडवर आहे.