KKR Beat LSG: रिंकू सिंगचा ‘फिनिशिंग’ टच! सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाताचा लखनौवर विजय; चौकार ठोकत संपवला सामना

सुपर ओव्हरमध्ये लखनौ सुपर जायंट्सने प्रथम फलंदाजी केली. निकोलस पूरन आणि एडन मार्करम हे संघाचे पहिले दोन फलंदाज म्हणून क्रीजवर आले. दरम्यान, KKR ने सुपर ओव्हरमधील गोलंदाजीची जबाबदारी सुनील नरेनवर सोपवली. त्याने सुपर ओव्हरच्या अगदी पहिल्याच चेंडूवर निकोलस पूरनला ‘क्लीन बोल्ड’ केले. निकोलस पूरन बाद झाल्यानंतर, कर्णधार ऋषभ पंत फलंदाजीसाठी आला. त्यानंतर, तिसऱ्या चेंडूवर एडन मार्करमने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो रिंकू सिंगच्या हाती झेल देऊन बसला. त्यावेळी रोव्हमन पॉवेल सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षणासाठी उभा होता; त्याने चेंडू पकडला आणि झेल पूर्ण करण्यासाठी तो रिंकू सिंगकडे सोपवला.
या घडामोडींनंतर, सुपर ओव्हर जिंकण्यासाठी कोलकाता नाईट रायडर्सला केवळ 2 धावांची आवश्यकता होती. सुपर ओव्हरमधील KKR च्या फलंदाजीसाठी रिंकू सिंग आणि रोव्हमन पॉवेल मैदानात उतरले. रिंकू सिंगने स्ट्राईक घेतला आणि LSG च्या प्रिन्स यादवने टाकलेल्या अगदी पहिल्याच चेंडूवर चौकार ठोकून KKR चा विजय निश्चित केला.
या सामन्यात, रिंकू सिंगने अत्यंत कठीण परिस्थितीत फलंदाजी करताना कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी आपल्या कौशल्याचे आणि जिगरेचे उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. त्याने 51 चेंडूंमध्ये 83 धावांची एक शानदार आणि नाबाद खेळी साकारली, ज्यामुळे संपूर्ण संघाला एका सन्मानजनक धावसंख्येवर पोहोचवता आले. रिंकूने सामन्याच्या शेवटच्या षटकात सलग चार षटकार ठोकून प्रेक्षकांना रोमांचित केले. त्याच्या या खेळीमध्ये 7 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता.
सामन्याच्या सुरुवातीला, कोलकाता नाईट रायडर्सने अवघ्या 31 धावांतच आपले चार गडी गमावले होते, ज्यामुळे संपूर्ण संघ प्रचंड दबावाखाली आला होता. त्यानंतर, 15 व्या षटकापर्यंत संघाची धावसंख्या 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 93 धावांपर्यंत पोहोचली होती; त्यामुळे एक मोठी धावसंख्या उभारणे कठीण वाटू लागले होते. टीम सेफर्टला आपले खातेही न उघडता तंबूत परतावे लागले, तर अंगक्रिश रघुवंशीला केवळ 9 धावा करता आल्या. कर्णधार अजिंक्य रहाणे 10 धावा काढून बाद झाला, तर रोव्हमन पॉवेलला केवळ १ धाव करता आली. कॅमेरॉन ग्रीनने 34 धावांची खेळी केली, परंतु तो सुद्धा संघाला एका भक्कम स्थितीत पोहोचवू शकला नाही.
या सामन्यात, अंगक्रिश रघुवंशीला “क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल” वादग्रस्तरीत्या बाद घोषित करण्यात आले; या निर्णयामुळे बरीच चर्चा आणि वाद निर्माण झाला. दुसरीकडे, लखनऊ सुपर जायंट्सचा वेगवान गोलंदाज मोहसिन खानने गोलंदाजीचा उत्कृष्ट नमुना पेश करत 5 विकेट्स मिळवल्या. त्याने आपल्या 4 षटकांत केवळ 23 धावा देत KKR ची फलंदाजी फळी पूर्णपणे उध्वस्त केली. मोहसिनव्यतिरिक्त, जॉर्ज लिंडेलाही KKR च्या एका फलंदाजाला बाद करण्यात यश मिळाले.
