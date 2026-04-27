KKR Beat LSG: रिंकू सिंगचा ‘फिनिशिंग’ टच! सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाताचा लखनौवर विजय; चौकार ठोकत संपवला सामना

Updated On: Apr 27, 2026 | 12:04 AM
रिंकू सिंगचा 'फिनिशिंग' टच! सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाताचा लखनौवर विजय (Photo Credit- X)

IPL 2026 मधील 38 वा सामना आणि या हंगामातील ‘सुपर ओव्हर’चा समावेश असलेला पहिलाच सामना उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौ येथील एकाना स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स हे संघ आमनेसामने आले होते. हा सामना दोन्ही संघांमध्ये अत्यंत रोमांचक ठरला आणि अखेरीस ‘सुपर ओव्हर’मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने विजय मिळवला. तत्पूर्वी, सामन्यात LSG चा कर्णधार ऋषभ पंतने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, कोलकाता नाईट रायडर्सने आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 155 धावांची धावसंख्या उभारली. प्रत्युत्तरात, लखनौ सुपर जायंट्सनेही 20 षटकांत 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 155 धावा केल्या, ज्यामुळे सामना बरोबरीत सुटला. परिणामी, सामन्याचा निकाल ‘सुपर ओव्हर’मध्ये लावण्यात आला.

सुपर ओव्हरमध्ये KKR चा विजय

सुपर ओव्हरमध्ये लखनौ सुपर जायंट्सने प्रथम फलंदाजी केली. निकोलस पूरन आणि एडन मार्करम हे संघाचे पहिले दोन फलंदाज म्हणून क्रीजवर आले. दरम्यान, KKR ने सुपर ओव्हरमधील गोलंदाजीची जबाबदारी सुनील नरेनवर सोपवली. त्याने सुपर ओव्हरच्या अगदी पहिल्याच चेंडूवर निकोलस पूरनला ‘क्लीन बोल्ड’ केले. निकोलस पूरन बाद झाल्यानंतर, कर्णधार ऋषभ पंत फलंदाजीसाठी आला. त्यानंतर, तिसऱ्या चेंडूवर एडन मार्करमने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो रिंकू सिंगच्या हाती झेल देऊन बसला. त्यावेळी रोव्हमन पॉवेल सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षणासाठी उभा होता; त्याने चेंडू पकडला आणि झेल पूर्ण करण्यासाठी तो रिंकू सिंगकडे सोपवला.


या घडामोडींनंतर, सुपर ओव्हर जिंकण्यासाठी कोलकाता नाईट रायडर्सला केवळ 2 धावांची आवश्यकता होती. सुपर ओव्हरमधील KKR च्या फलंदाजीसाठी रिंकू सिंग आणि रोव्हमन पॉवेल मैदानात उतरले. रिंकू सिंगने स्ट्राईक घेतला आणि LSG च्या प्रिन्स यादवने टाकलेल्या अगदी पहिल्याच चेंडूवर चौकार ठोकून KKR चा विजय निश्चित केला.

रिंकू सिंगची जिगरबाज आणि स्फोटक फलंदाजी

या सामन्यात, रिंकू सिंगने अत्यंत कठीण परिस्थितीत फलंदाजी करताना कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी आपल्या कौशल्याचे आणि जिगरेचे उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. त्याने 51 चेंडूंमध्ये 83 धावांची एक शानदार आणि नाबाद खेळी साकारली, ज्यामुळे संपूर्ण संघाला एका सन्मानजनक धावसंख्येवर पोहोचवता आले. रिंकूने सामन्याच्या शेवटच्या षटकात सलग चार षटकार ठोकून प्रेक्षकांना रोमांचित केले. त्याच्या या खेळीमध्ये 7 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता.

सामन्याच्या सुरुवातीला, कोलकाता नाईट रायडर्सने अवघ्या 31 धावांतच आपले चार गडी गमावले होते, ज्यामुळे संपूर्ण संघ प्रचंड दबावाखाली आला होता. त्यानंतर, 15 व्या षटकापर्यंत संघाची धावसंख्या 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 93 धावांपर्यंत पोहोचली होती; त्यामुळे एक मोठी धावसंख्या उभारणे कठीण वाटू लागले होते. टीम सेफर्टला आपले खातेही न उघडता तंबूत परतावे लागले, तर अंगक्रिश रघुवंशीला केवळ 9 धावा करता आल्या. कर्णधार अजिंक्य रहाणे 10 धावा काढून बाद झाला, तर रोव्हमन पॉवेलला केवळ १ धाव करता आली. कॅमेरॉन ग्रीनने 34 धावांची खेळी केली, परंतु तो सुद्धा संघाला एका भक्कम स्थितीत पोहोचवू शकला नाही.

मोहसिनने घेतल्या ५ विकेट्स

या सामन्यात, अंगक्रिश रघुवंशीला “क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल” वादग्रस्तरीत्या बाद घोषित करण्यात आले; या निर्णयामुळे बरीच चर्चा आणि वाद निर्माण झाला. दुसरीकडे, लखनऊ सुपर जायंट्सचा वेगवान गोलंदाज मोहसिन खानने गोलंदाजीचा उत्कृष्ट नमुना पेश करत 5 विकेट्स मिळवल्या. त्याने आपल्या 4 षटकांत केवळ 23 धावा देत KKR ची फलंदाजी फळी पूर्णपणे उध्वस्त केली. मोहसिनव्यतिरिक्त, जॉर्ज लिंडेलाही KKR च्या एका फलंदाजाला बाद करण्यात यश मिळाले.

Published On: Apr 27, 2026 | 12:01 AM

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
May 16, 2026 | 12:30 AM
May 15, 2026 | 09:38 PM
May 15, 2026 | 09:21 PM
May 15, 2026 | 09:18 PM
May 15, 2026 | 09:17 PM
May 15, 2026 | 09:10 PM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM