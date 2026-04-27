पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई, 23 गुन्ह्यांचा लावला छडा; तब्बल…

पारगाव शिंगवे : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने धडाकेबाज कारवाई केली आहे. त्यात जबरी चोरी, चेन स्नॅचिंग व घरफोडी करणाऱ्या दोन सराईत टोळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत एकूण २३ गुन्ह्यांचा उलगडा केला आहे. सुमारे ४६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
पोलिसांनी आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव कारखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पोंदेवाडी फाटा परिसरातून हर्षल दत्तात्रय तांदळे (वय २५, रा. मंचर, ता. आंबेगाव) आणि महेश दत्तात्रय मंगळवेढेकर (वय २५, रा. मंचर, ता. आंबेगाव) यांना अटक केली. तसेच मावळ तालुक्यातील कामशेत परिसरातून पियुष बिरम नानावत (रा. सांगेशी, ता. मावळ) याला ताब्यात घेण्यात आले. याशिवाय एका विधीसंघर्षित बालकाला देखील ताब्यात घेतले आहे.
पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेने सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांची माहिती आणि गुप्त खबऱ्यांच्या मदतीने तपास करून ही कारवाई यशस्वी केली आहे. संबंधित आरोपींवर यापूर्वीही विविध पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी व पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, गणेश बिरादार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रमोद क्षीरसागर, यांच्या नेतृत्वाखाली तपास पथकाने ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली. या पथकात शंकरराव पाटील, सचिन वांगडे, सुभाष चव्हाण, सचिन कांडगे यांचा सहभाग होता. या कारवाईत महादेव शेलार, राहुल गावडे, दत्ताजी मोहिते यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. भाऊसाहेब लोकरे, अभिजित सावंत यांनीही तपासात सक्रिय सहभाग घेतला.
चोरट्यांकडून विविध ठिकाणी चौरी
तपासादरम्यान आरोपींनी पारगाव कारखाना, घोडेगाव, नारायणगाव, जुन्नर, आळेफाटा तसेच उरुळी कांचन, दौंड, लोणावळा, वडगाव मावळ, राजगड, बारामती, भोर, खेड, शिरूर, सासवड, वेल्हा, यवत या भागांमध्ये चोरी, घरफोडी आणि चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे केल्याची कबुली दिली. या कारवाईत सुमारे ३२ तोळे सोन्याचे दागिने, मोटारसायकली आणि इतर साहित्य असा एकूण सुमारे ४६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
चोरीच्या घटनांना आळा बसणार
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पथकाच्या समन्वयातून ही कारवाई यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे पुणे ग्रामीण भागातील वाढत्या गुन्हेगारीवर मोठा आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईमुळे पुणे ग्रामीण भागातील वाढत्या चोरीच्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.