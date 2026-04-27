Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Pune Rural Police Has Taken Major Action By Solving Many Crimes

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई, 23 गुन्ह्यांचा लावला छडा; तब्बल…

पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने धडाकेबाज कारवाई केली आहे. त्यात जबरी चोरी, चेन स्नॅचिंग व घरफोडी करणाऱ्या दोन सराईत टोळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 12:30 AM
लग्न मंडपावर फेकला चक्क पेट्रोल बॉम्ब

लग्न मंडपावर फेकला चक्क पेट्रोल बॉम्ब (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

पारगाव शिंगवे : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने धडाकेबाज कारवाई केली आहे. त्यात जबरी चोरी, चेन स्नॅचिंग व घरफोडी करणाऱ्या दोन सराईत टोळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत एकूण २३ गुन्ह्यांचा उलगडा केला आहे. सुमारे ४६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

 

पोलिसांनी आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव कारखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पोंदेवाडी फाटा परिसरातून हर्षल दत्तात्रय तांदळे (वय २५, रा. मंचर, ता. आंबेगाव) आणि महेश दत्तात्रय मंगळवेढेकर (वय २५, रा. मंचर, ता. आंबेगाव) यांना अटक केली. तसेच मावळ तालुक्यातील कामशेत परिसरातून पियुष बिरम नानावत (रा. सांगेशी, ता. मावळ) याला ताब्यात घेण्यात आले. याशिवाय एका विधीसंघर्षित बालकाला देखील ताब्यात घेतले आहे.

पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेने सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांची माहिती आणि गुप्त खबऱ्यांच्या मदतीने तपास करून ही कारवाई यशस्वी केली आहे. संबंधित आरोपींवर यापूर्वीही विविध पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी व पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, गणेश बिरादार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रमोद क्षीरसागर, यांच्या नेतृत्वाखाली तपास पथकाने ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली. या पथकात शंकरराव पाटील, सचिन वांगडे, सुभाष चव्हाण, सचिन कांडगे यांचा सहभाग होता. या कारवाईत महादेव शेलार, राहुल गावडे, दत्ताजी मोहिते यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. भाऊसाहेब लोकरे, अभिजित सावंत यांनीही तपासात सक्रिय सहभाग घेतला.

चोरट्यांकडून विविध ठिकाणी चौरी

तपासादरम्यान आरोपींनी पारगाव कारखाना, घोडेगाव, नारायणगाव, जुन्नर, आळेफाटा तसेच उरुळी कांचन, दौंड, लोणावळा, वडगाव मावळ, राजगड, बारामती, भोर, खेड, शिरूर, सासवड, वेल्हा, यवत या भागांमध्ये चोरी, घरफोडी आणि चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे केल्याची कबुली दिली. या कारवाईत सुमारे ३२ तोळे सोन्याचे दागिने, मोटारसायकली आणि इतर साहित्य असा एकूण सुमारे ४६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

चोरीच्या घटनांना आळा बसणार

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पथकाच्या समन्वयातून ही कारवाई यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे पुणे ग्रामीण भागातील वाढत्या गुन्हेगारीवर मोठा आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईमुळे पुणे ग्रामीण भागातील वाढत्या चोरीच्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

Web Title: Pune rural police has taken major action by solving many crimes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 12:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना
1

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित
2

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या
3

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन
4

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM