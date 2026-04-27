Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

5 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर Toyota Innova Crysta साठी दरमहा किती भरावा लागेल EMI? जाणून घ्या सिम्पल हिशोब

भारतात अनेक MPV लोकप्रेयय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा. मात्र हीच कार 5 लाखांच्या डाउन पेमेंटवर खरेदी केल्यास तुम्हाला किती EMI द्यावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात MPV वाहनांना चांगली मागणी
  • अशीच एक लोकप्रिय कार म्हणजे टोयोटा इनोव्हा क्रिस्ट
  • जाणून घ्या या कारचा फुल फायनान्स प्लॅन
अनेक जण कार खरेदी करताना अशा कारच्या शोधात असतात, जी त्यांना जास्त स्पेस आणि उत्तम परफॉर्मन्स देईल. ग्राहकांची हीच मागणी MPV कार पूर्ण करते. म्हणूनच आपल्याला मार्केटमध्ये अनेक उत्तम एमपीव्ही कार्स पाहायला मिळतात. अशीच एक आघाडीची आणि ग्राहकांची आवडती कार म्हणजे Toyota Innova Crysta.

वाहन उत्पादक कंपनी ‘टोयोटा’ भारतीय वाहन बाजारात विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री करते. MPV सेगमेंटमध्ये, ही कंपनी ‘टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा’ (Toyota Innova Crysta) ही कार उपलब्ध करून देते. जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या अहवालात आम्ही तुम्हाला सविस्तरपणे सांगणार आहोत की 5 लाखांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला दरमहा किती EMI भरावा लागेल?

आता तुमची जुनाट कार देखील देईल नव्या सारखा मायलेज! फक्त जाणून घ्या RPM चं सोपं गणित

किंमत किती?

टोयोटाकडून इनोव्हा क्रिस्टा ही लोकप्रिय MPV भारतात अनेक व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. यातील बेस व्हेरिएंट 2.4 GX 8 Str असून, या व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 18.99 लाख रुपये आहे. जर ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी केली, तर RTO साठी सुमारे 2.37 लाख रुपये आणि इन्शुरन्ससाठी जवळपास 1.02 लाख रुपये खर्च येतो. याशिवाय TCS चार्ज म्हणून सुमारे 19 हजार रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे या गाडीची ऑन-रोड किंमत साधारण 22.57 लाख रुपयांच्या आसपास जाते.

5 लाख डाउन पेमेंटनंतर EMI किती?

जर तुम्ही या कारच्या बेस व्हेरिएंटसाठी 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट दिले, तर उर्वरित सुमारे 17.57 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. जर हे कर्ज 9% व्याजदराने 7 वर्षांसाठी घेतले, तर तुम्हाला दर महिन्याला सुमारे 28,282 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

एकूण खर्च किती होईल?

7 वर्षांच्या कालावधीत तुम्ही सुमारे 6.18 लाख रुपये फक्त व्याज म्हणून भराल. यामुळे कारची एकूण किंमत (एक्स-शोरूम + ऑन-रोड + व्याज) मिळून साधारण 28.75 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

कोणाशी स्पर्धा?

इनोव्हा क्रिस्टा ही MPV सेगमेंटमधील मजबूत पर्याय असून तिचा थेट मुकाबला Maruti Ertiga आणि Kia Carens Clavis सारख्या बजेट MPV कार्सशी होतो. याशिवाय SUV सेगमेंटमधील Mahindra Scorpio, Mahindra XUV700, MG Hector आणि Tata Safari यांच्याकडूनही या गाडीला कडवी स्पर्धा मिळते.

Web Title: Toyota innova crysta price emi down payment full cost and rivals india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस
1

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत
2

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM
आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM
Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

May 14, 2026 | 01:28 PM
स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

May 14, 2026 | 01:28 PM
Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

May 14, 2026 | 01:28 PM
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM