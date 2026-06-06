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World Green Roof Day : घराच्या छतावर फुलणार निसर्ग! 6 जून रोजी ‘जागतिक हरित छत दिन’; पाहा याचे अद्भूत फायदे

Updated On: Jun 06, 2026 | 07:30 AM IST
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सारांश

World Green Roof Day : जागतिक हरित छत दिन दरवर्षी ६ जून रोजी साजरा केला जातो. हरित छतांच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. हरित छत म्हणजे इमारतींच्या छतावर माती आणि झाडे लावणे, ज्यामुळे पर्यावरणाला फायदा होतो.

world green roof day 6 june benefits urban cooling air pollution control eco friendly architecture

World Green Roof Day : घराच्या छतावर फुलणार निसर्ग! ६ जून रोजी 'जागतिक हरित छत दिन'; पाहा याचे अद्भूत फायदे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • पर्यावरण रक्षणाचा अनोखा संदेश
  • वायू प्रदूषण आणि उष्णतेवर मात
  • ऊर्जेची मोठी बचत

World Green Roof Day 2026 Date : आज जगभरातील मोठी शहरे सिमेंटचे जंगल बनत चालली आहेत. वाढती लोकसंख्या, टोलेजंग इमारती आणि झाडांची प्रचंड कत्तल यामुळे हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावली आहे. उन्हाळ्यात शहरांमधील तापमान खेड्यांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त वाढते, ज्याला आपण ‘अर्बन हीट आयलंड’ (Urban Heat Island Effect) म्हणतो. अशा या कठीण काळात पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एक अतिशय सुंदर आणि व्यावहारिक संकल्पना पुढे आली आहे, ती म्हणजे ‘हरित छत’ (Green Roof). या संकल्पनेबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी ६ जून रोजी जगभरात ‘जागतिक हरित छत दिन’ (World Green Roof Day) अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला केवळ निसर्गाचे रक्षण करायला शिकवत नाही, तर निसर्गाशी सुसंवाद साधून कसे जगायचे, याची नवी दिशा दाखवतो.

हरित छत (Green Roof) म्हणजे नेमके काय?

अनेक लोकांना असे वाटते की छतावर कुंड्यांमध्ये झाडे ठेवणे म्हणजे हरित छत. परंतु, ही संकल्पना त्यापेक्षा खूप मोठी आहे. हरित छत म्हणजे इमारतींच्या छतावर वैज्ञानिक पद्धतीने एका विशिष्ट थरावर माती पसरवून, गवताची आणि विविध लहान-मोठ्या झाडांची थेट लागवड करणे होय. यासाठी छताचे वॉटरप्रूफिंग (Waterproofing) करून त्यावर पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा बसवली जाते. हे तंत्रज्ञान छताला कोणतीही हानी पोहोचवू न देता, एका सुंदर बागेत किंवा थेट एका छोट्या जंगलात रूपांतरित करते. परदेशात आता अनेक व्यावसायिक आणि निवासी इमारतींमध्ये अशी छते अनिवार्य केली जात आहेत.

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वायू प्रदूषण कमी करण्याचे सर्वात मोठे हत्यार

शहरांमध्ये वाढणाऱ्या वाहनांमुळे आणि कारखान्यांमुळे हवेत कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर घातक वायूंचे प्रमाण वाढले आहे. हरित छतांवरील झाडे हवेतील हा कार्बन शोषून घेतात आणि मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन (Oxygen) हवेत सोडतात. झाडांची पाने हवेतील धुलीकण आणि प्रदूषणकारी घटक स्वतःकडे खेचून घेतात, ज्यामुळे आजूबाजूची हवा शुद्ध होते. जर एखाद्या शहरातील केवळ १० ते १५ टक्के इमारतींच्या छतांवर हिरवळ निर्माण केली, तर त्या शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेत (AQI) कमालीची सुधारणा होऊ शकते, असे अनेक जागतिक संशोधनांतून समोर आले आहे.

credit – social media and Twitter

ग्लोबल वॉर्मिंग आणि वाढत्या तापमानावर नियंत्रण

उन्हाळ्याच्या दिवसांत सिमेंटच्या छतांमुळे घराच्या आतील तापमान प्रचंड वाढते. हे तापमान कमी करण्यासाठी आपण एसी (AC) किंवा कुलरचा वापर करतो, ज्यामुळे विजेचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन अधिक वाढते. याउलट, हरित छत हे एका नैसर्गिक इन्सुलेटरसारखे (Natural Insulator) काम करते. छतावरील माती आणि झाडांचा थर सूर्याची थेट किरणे छतापर्यंत पोहोचू देत नाही, ज्यामुळे इमारतीचे अंतर्गत तापमान ५ ते ८ अंश सेल्सिअसने कमी राहते. परिणामी, घरात एसी लावण्याची गरज कमी पडते आणि ऊर्जेची म्हणजेच विजेची मोठी बचत होते.

पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन आणि जैवविविधता

पावसाळ्यात शहरांमध्ये पाणी साचण्याची मोठी समस्या असते, कारण सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे पाणी जमिनीत जिरत नाही. हरित छते पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. छतावरील माती आणि झाडे पावसाचे सुमारे ६० ते ७० टक्के पाणी शोषून घेतात आणि ते हळूहळू बाष्पीभवनाद्वारे हवेत सोडतात. यामुळे ड्रेनेज यंत्रणेवरील ताण कमी होतो. याशिवाय, सिमेंटच्या वाढत्या विस्तारामुळे शहरांमधून पक्षी, फुलपाखरे आणि लहान कीटक नष्ट होत चालले आहेत. ही हरित छते अशा लहान जिवांसाठी एक सुरक्षित आश्रयस्थान बनतात आणि शहरी भागातील जैवविविधतेला (Biodiversity) नवसंजीवनी देतात.

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जगभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

६ जून रोजी जागतिक हरित छत दिनानिमित्त जगभरातील पर्यावरण संस्था, शाळा, महाविद्यालये आणि महानगरपालिका विविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. या दिवशी अनेक ठिकाणी वृक्षारोपणाचे विशेष उपक्रम राबवले जातात. बांधकाम क्षेत्रातील अभियंते आणि वास्तुविशारदांसाठी (Architects) विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात, ज्यामध्ये नवीन इमारती बांधताना हरित छतांची रचना कशी करावी, याचे तंत्रज्ञान शिकवले जाते. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, जर आपण जमिनीवर निसर्गाला जागा देऊ शकत नाही, तर आपल्या घराचे छत निसर्गासाठी खुले केले पाहिजे.

Web Title: World green roof day 6 june benefits urban cooling air pollution control eco friendly architecture

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Published On: Jun 06, 2026 | 07:30 AM

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