World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

World Quark Day 19 January 2026 : निरोगी जीवनशैलीसाठी जगभरात दररोज नवनवीन डाएट आणि सुपरफूड्सची चर्चा होत असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून फिटनेस फ्रिक आणि खवय्यांच्या पसंतीस उतरलेला एक खास पदार्थ म्हणजे ‘क्वार्क’ (Quark). आज, १९ जानेवारी रोजी जगभरात ‘जागतिक क्वार्क दिन’ साजरा केला जात आहे. हे एक असं दुग्धजन्य उत्पादन आहे जे दिसताना दह्यासारखं दिसतं, पण चवीला चीजसारखं असतं आणि आरोग्यासाठी कोणत्याही सप्लिमेंटपेक्षा कमी नाही.
क्वार्क हा एक प्रकारचा मऊ, ताज्या चीजचा प्रकार आहे. हे बनवण्याची पद्धत थोडी वेगळी असते. आंबवलेल्या दुधाला गरम करून त्यातील पाणी (Whey) काढून टाकले जाते आणि उरलेला जो क्रीमी भाग असतो, त्याला ‘क्वार्क’ म्हणतात. हे कॉटेज चीजपेक्षा अधिक मुलायम आणि दह्यापेक्षा अधिक घट्ट असते. विशेष म्हणजे, यात मीठ किंवा साखर नसते, ज्यामुळे ते पूर्णपणे नैसर्गिक आणि आरोग्यदायी असते.
आजच्या धावपळीच्या युगात जिम जाणारे तरुण आणि वजन कमी करू इच्छिणारे लोक क्वार्कला प्राधान्य देत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे क्वार्क मध्ये प्रथिने (Protein) भरपूर असतात आणि फॅट (Fat) अत्यंत कमी असते. हे पचायला हलके असून हाडांच्या मजबुतीसाठी लागणारे कॅल्शिअम यात मुबलक प्रमाणात असते. दही किंवा पनीरला कंटाळलेल्या लोकांसाठी क्वार्क हा एक सर्वोत्तम शाकाहारी प्रोटीन सोर्स ठरत आहे.
क्वार्कची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची अष्टपैलू वृत्ती (Versatility). हे नाश्त्यामध्ये स्मूदी किंवा फळांसोबत खाता येते. तसेच दुपारच्या जेवणात सॅलड ड्रेसिंग किंवा डिप्स म्हणून वापरता येते. तुम्ही जर केक किंवा चीजकेक बनवणार असाल, तर हाय-कॅलरी क्रीम चीजच्या ऐवजी क्वार्क वापरून एक ‘गिल्ट-फ्री’ डेझर्ट तयार करू शकता. युरोपमध्ये तर याचा वापर त्वचा उजळण्यासाठी फेसपॅक म्हणूनही केला जातो.
या दिवसाची सुरुवात २०१९ मध्ये झाली. जर्मनीतील बव्हेरिया येथे जन्मलेल्या आणि ‘क्वार्कची राणी’ (Queen of Quark) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका आरोग्यदायी खाद्याच्या चाहत्याने या दिनाची संकल्पना मांडली. ऑगस्ट २०१८ मध्ये अधिकृतपणे १९ जानेवारी हा दिवस ‘जागतिक क्वार्क दिन’ म्हणून घोषित करण्यात आला. लोकांमध्ये या पौष्टिक पदार्थाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांना निरोगी खाण्याकडे प्रवृत्त करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: क्वार्क हे तांत्रिकदृष्ट्या चीजच्या श्रेणीत येते आणि ते दह्यापेक्षा अधिक घट्ट व क्रीमी असते. यात आंबटपणा कमी असतो.
Ans: हो, आंबट दूध हळूहळू गरम करून आणि त्यातील पाणी कापडाने गाळून तुम्ही घरीच शुद्ध क्वार्क बनवू शकता.
Ans: यात उच्च प्रथिने आणि अत्यंत कमी कर्बोदके (Low Carb) असतात, ज्यामुळे बराच वेळ भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात राहते.