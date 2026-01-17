US Senate: पुरुष अन् गर्भधारणा? डॉ. निशा वर्मांच्या उत्तराने विज्ञान विश्व थक्क; अमेरिकन सिनेटमधील ‘त्या’ वादाचा VIDEO VIRAL

Dr. Nisha Verma US Senate hearing 2026 : सध्या सोशल मीडियापासून ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणापर्यंत एकाच नावाची चर्चा आहे, ती म्हणजे डॉ. निशा वर्मा (Dr. Nisha Verma). अमेरिकन सिनेटच्या आरोग्य, शिक्षण, कामगार आणि पेन्शन (HELP) समितीसमोर गर्भपात गोळ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत सुनावणी सुरू असताना, एका अनपेक्षित प्रश्नाने या सभेचे रूपांतर वैचारिक युद्धात झाले. रिपब्लिकन सिनेटर जोश हॉली यांनी डॉ. वर्मा यांना थेट विचारले, “तुमच्या मते पुरुष गरोदर राहू शकतात का?” या प्रश्नावर डॉ. वर्मा यांनी दिलेल्या उत्तराने केवळ सिनेटच नाही, तर संपूर्ण इंटरनेट विश्व हादरून गेले आहे.
ही सुनावणी गर्भपाताच्या औषधांच्या सुरक्षिततेवर आधारित होती. मात्र, चर्चेचा रोख तेव्हा बदलला जेव्हा सिनेटर जोश हॉली यांनी डॉ. वर्मा यांच्या “प्रेग्नंट पीपल” (Pregnant People) या शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेतला. हॉली यांनी विचारले, “जेव्हा तुम्ही प्रेग्नंट पीपल म्हणता, तेव्हा तुमचा अर्थ महिला असाच असतो ना? की तुमच्या मते पुरुषही गरोदर राहू शकतात?”
डॉ. निशा वर्मा यांनी अतिशय शांतपणे उत्तर दिले की, “मी अशा अनेक रुग्णांवर उपचार करते जे स्वतःला महिला म्हणून ओळखत नाहीत. विज्ञानाच्या दृष्टीने सांगायचे तर, जगभरात असे अनेक ट्रान्समॅन आणि नॉन-बायनरी लोक आहेत ज्यांना गर्भाशय आहे आणि जे गर्भधारणा करू शकतात.” हॉली यांनी पुन्हा पुन्हा “हो किंवा नाही” असे उत्तर मागितले, पण डॉ. वर्मा यांनी हा प्रश्न ‘राजकीय शस्त्र’ (Political Tool) असल्याचे सांगत थेट उत्तर देण्याचे टाळले.
Dr. Nisha Verma (who is a certified Obstetrician and Gynaecologist btw), testifying as an expert witness at a U.S. Senate hearing. Minutes before, she said she speaks “only from science, not politics.” Minutes later, she spent 5 minutes avoiding a simple biological question:… pic.twitter.com/nw7bcv8ohh — Yisheng (@yisheng94) January 15, 2026
डॉ. निशा वर्मा या भारतीय वंशाच्या अत्यंत प्रतिष्ठित प्रसूती-स्त्रीरोगतज्ज्ञ (OB-GYN) आहेत. त्यांचा प्रवास आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी थक्क करणारी आहे:
या घटनेनंतर अमेरिकेत दोन तट पडले आहेत. एका गटाचे म्हणणे आहे की, ‘पुरुष गरोदर राहू शकत नाहीत’ हे जैविक सत्य नाकारणे चुकीचे आहे. तर दुसऱ्या गटाचे, विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आधुनिक काळात लिंग ओळख (Gender Identity) ही केवळ स्त्री-पुरुषापुरती मर्यादित राहिलेली नाही आणि डॉक्टरांना सर्व प्रकारच्या ओळखी असलेल्या रुग्णांचा आदर करावा लागतो. डॉ. वर्मा यांनी मांडलेला ‘सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा’ (Inclusive Healthcare) हा विचार आता जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
भारतीय वंशाच्या एका महिलेने अमेरिकन संसदेत इतक्या प्रबळपणे आपले मत मांडल्यामुळे भारतातही त्यांचे कौतुक होत आहे. विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी डॉ. वर्मा यांच्या धैर्याचे आणि स्पष्टवक्तेपणाचे स्वागत केले आहे.
