US Senate: पुरुष अन् गर्भधारणा? डॉ. निशा वर्मांच्या उत्तराने विज्ञान विश्व थक्क; अमेरिकन सिनेटमधील ‘त्या’ वादाचा VIDEO VIRAL

Dr Nisha Verma: डॉ. वर्मा म्हणाल्या की त्यांना या प्रश्नाचा उद्देश पूर्णपणे समजला नाही. त्या अशा रुग्णांवर उपचार करतात जे स्वतःला महिला म्हणून ओळखत नाहीत आणि असे हो-नाही प्रश्न अनेकदा राजकीय शस्त्रे बनतात.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:52 PM
कोण आहेत डॉ. निशा वर्मा? ज्यांच्या एका उत्तराने संपूर्ण अमेरिकेत 'Gender identity'चा वाद पेटला

  • सिनेटमध्ये वैचारिक युद्ध
  • निशा वर्मा यांचे सडेतोड उत्तर
  • जागतिक स्तरावर चर्चेत

Dr. Nisha Verma US Senate hearing 2026 : सध्या सोशल मीडियापासून ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणापर्यंत एकाच नावाची चर्चा आहे, ती म्हणजे डॉ. निशा वर्मा (Dr. Nisha Verma). अमेरिकन सिनेटच्या आरोग्य, शिक्षण, कामगार आणि पेन्शन (HELP) समितीसमोर गर्भपात गोळ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत सुनावणी सुरू असताना, एका अनपेक्षित प्रश्नाने या सभेचे रूपांतर वैचारिक युद्धात झाले. रिपब्लिकन सिनेटर जोश हॉली यांनी डॉ. वर्मा यांना थेट विचारले, “तुमच्या मते पुरुष गरोदर राहू शकतात का?” या प्रश्नावर डॉ. वर्मा यांनी दिलेल्या उत्तराने केवळ सिनेटच नाही, तर संपूर्ण इंटरनेट विश्व हादरून गेले आहे.

नेमकं प्रकरण काय? सिनेटमध्ये काय घडलं?

ही सुनावणी गर्भपाताच्या औषधांच्या सुरक्षिततेवर आधारित होती. मात्र, चर्चेचा रोख तेव्हा बदलला जेव्हा सिनेटर जोश हॉली यांनी डॉ. वर्मा यांच्या “प्रेग्नंट पीपल” (Pregnant People) या शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेतला. हॉली यांनी विचारले, “जेव्हा तुम्ही प्रेग्नंट पीपल म्हणता, तेव्हा तुमचा अर्थ महिला असाच असतो ना? की तुमच्या मते पुरुषही गरोदर राहू शकतात?”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Health: कोरोनाव्हायरस नंतर ‘या’ भयानक व्हायरसने काढले डोके वर; 68 कोटी लोकांना संसर्ग, 2 लाख मृत्यू अन् जागतिक भीषण वास्तव

डॉ. निशा वर्मा यांनी अतिशय शांतपणे उत्तर दिले की, “मी अशा अनेक रुग्णांवर उपचार करते जे स्वतःला महिला म्हणून ओळखत नाहीत. विज्ञानाच्या दृष्टीने सांगायचे तर, जगभरात असे अनेक ट्रान्समॅन आणि नॉन-बायनरी लोक आहेत ज्यांना गर्भाशय आहे आणि जे गर्भधारणा करू शकतात.” हॉली यांनी पुन्हा पुन्हा “हो किंवा नाही” असे उत्तर मागितले, पण डॉ. वर्मा यांनी हा प्रश्न ‘राजकीय शस्त्र’ (Political Tool) असल्याचे सांगत थेट उत्तर देण्याचे टाळले.

कोण आहेत डॉ. निशा वर्मा? (Who is Dr. Nisha Verma?)

डॉ. निशा वर्मा या भारतीय वंशाच्या अत्यंत प्रतिष्ठित प्रसूती-स्त्रीरोगतज्ज्ञ (OB-GYN) आहेत. त्यांचा प्रवास आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी थक्क करणारी आहे:

  • जन्म आणि बालपण: त्यांचा जन्म उत्तर कॅरोलिनामधील ग्रीन्सबोरो येथे झाला. त्यांचे आई-वडील भारतातून अमेरिकेत स्थलांतरित झाले होते.
  • शिक्षण: त्यांनी उत्तर कॅरोलिना विद्यापीठातून जीवशास्त्र आणि मानववंशशास्त्रात पदवी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी एमोरी विद्यापीठातून सार्वजनिक आरोग्यात पदव्युत्तर (MPH) पदवी संपादन केली.
  • तज्ज्ञ: त्या ‘कॉम्प्लेक्स फॅमिली प्लॅनिंग’ (Complex Family Planning) मधील तज्ज्ञ असून एमोरी विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
  • वकिली: त्या ‘अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन अँड गायनॅकॉलॉजिस्ट’ (ACOG) च्या वरिष्ठ सल्लागार असून महिलांच्या आणि प्रजनन हक्कांसाठी त्या नेहमीच आवाज उठवतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest: ‘सरकार पडणारच’, राजपुत्र रझा पहलवी यांची गर्जना; इराणची ‘आयर्न लेडी’ अटकेत, वीकेंडला पुन्हा मोठ्या आंदोलनाची तयारी

विज्ञानाचा की राजकारणाचा विजय?

या घटनेनंतर अमेरिकेत दोन तट पडले आहेत. एका गटाचे म्हणणे आहे की, ‘पुरुष गरोदर राहू शकत नाहीत’ हे जैविक सत्य नाकारणे चुकीचे आहे. तर दुसऱ्या गटाचे, विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आधुनिक काळात लिंग ओळख (Gender Identity) ही केवळ स्त्री-पुरुषापुरती मर्यादित राहिलेली नाही आणि डॉक्टरांना सर्व प्रकारच्या ओळखी असलेल्या रुग्णांचा आदर करावा लागतो. डॉ. वर्मा यांनी मांडलेला ‘सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा’ (Inclusive Healthcare) हा विचार आता जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

भारतातही उमटले पडसाद

भारतीय वंशाच्या एका महिलेने अमेरिकन संसदेत इतक्या प्रबळपणे आपले मत मांडल्यामुळे भारतातही त्यांचे कौतुक होत आहे. विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी डॉ. वर्मा यांच्या धैर्याचे आणि स्पष्टवक्तेपणाचे स्वागत केले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डॉ. निशा वर्मा चर्चेत का आल्या आहेत?

    Ans: अमेरिकन सिनेटमध्ये "पुरुष गरोदर राहू शकतात का?" या सिनेटर जोश हॉली यांच्या प्रश्नाला वैज्ञानिक आणि सर्वसमावेशक उत्तर दिल्यामुळे त्या जागतिक स्तरावर चर्चेत आल्या आहेत.

  • Que: डॉ. निशा वर्मा यांचे मूळ कोठले आहे?

    Ans: त्या भारतीय-अमेरिकन आहेत. त्यांच्या पालकांचे मूळ भारतात असून त्यांचा जन्म अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिनामध्ये झाला आहे.

  • Que: डॉ. वर्मा यांनी सिनेटरच्या प्रश्नावर काय उत्तर दिले?

    Ans: त्यांनी सांगितले की, त्या अशा अनेक लोकांवर उपचार करतात जे स्वतःला केवळ महिला म्हणून ओळखत नाहीत (उदा. ट्रान्समॅन) आणि ते गर्भधारणा करू शकतात.

Published On: Jan 17, 2026 | 02:52 PM

