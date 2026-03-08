Proofreading Day: तुमच्या एका चुकीमुळे अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो; जाणून घ्या राष्ट्रीय प्रूफरीडिंग दिन का आहे महत्त्वाचा?

National Proofreading Day March 8, 2026 : आपण कितीही चांगले विचार मांडले किंवा कितीही प्रभावी माहिती लिहिली, तरीही त्यात जर शुद्धलेखनाच्या चुका असतील तर वाचकाचा रस कमी होतो. कधीकधी चुकीच्या ठिकाणी दिलेला स्वल्पविराम (comma) वाक्याचा अर्थच बदलून टाकतो. याच लेखनातील अचूकतेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आणि शुद्ध लेखनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी ८ मार्च रोजी ‘राष्ट्रीय प्रूफरीडिंग दिन’ (National Proofreading Day) साजरा केला जातो.
अनेकांना वाटते की लिहिणे आणि प्रूफरीडिंग करणे ही एकच गोष्ट आहे, पण तसे नाही. प्रूफरीडिंग म्हणजे तुम्ही लिहिलेले साहित्य प्रकाशित करण्यापूर्वी किंवा कोणालाही पाठवण्यापूर्वी ते अत्यंत काळजीपूर्वक वाचणे. यात प्रामुख्याने स्पेलिंग (शुद्धलेखन), व्याकरण (Grammar), विरामचिन्हे (Punctuation) आणि वाक्यांची रचना तपासली जाते. हे केवळ लेखनाची गुणवत्ता वाढवत नाही, तर तुमची एक ‘प्रोफेशनल’ प्रतिमा समोरच्या व्यक्तीवर उमटवते.
राष्ट्रीय प्रूफरीडिंग दिनाची सुरुवात २०११ मध्ये ‘फ्लोरेसेंट प्रेस’ (Florescent Press) च्या कॉर्पोरेट संवादातून झाली. विशेष म्हणजे हा दिवस त्यांच्या आईच्या स्मरणार्थ सुरू करण्यात आला होता. त्यांच्या आईला लेखनातील चुका शोधण्याची आणि त्या दुरुस्त करण्याची मनापासून आवड होती. त्यांच्या याच आवडीला एका जागतिक चळवळीचे स्वरूप मिळाले. आज हा दिवस केवळ लेखकांसाठीच नाही, तर विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे.
आजच्या डिजिटल युगात आपण ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट आणि ब्लॉगच्या माध्यमातून लोकांशी संवाद साधतो. जर तुमच्या ब्लॉगमध्ये किंवा व्यावसायिक ईमेलमध्ये चुका असतील, तर वाचकाला वाटू शकते की तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल गंभीर नाही. प्रूफरीडिंगमुळे संवाद स्पष्ट होतो आणि माहितीचा चुकीचा अर्थ निघण्याची भीती राहत नाही. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेत गुण मिळवण्यासाठी आणि लेखकांसाठी वाचकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी हे एक अनिवार्य शस्त्र आहे.
१. वाचनात अंतर ठेवा: तुम्ही स्वतः लिहिलेले साहित्य लगेच तपासायला घेऊ नका. थोडे अंतर ठेवल्याने डोळ्यांना चुका लवकर सापडतात.
२. मोठ्याने वाचा: जेव्हा आपण मोठ्याने वाचतो, तेव्हा व्याकरणातील चुका आणि वाक्यांचा विस्कळीतपणा चटकन लक्षात येतो.
३. उलट वाचून पहा: स्पेलिंग मिस्टेक शोधण्यासाठी शेवटच्या शब्दापासून सुरुवातीकडे वाचणे ही एक प्रभावी पद्धत आहे.
४. डिजिटल टूल्सची मदत घ्या: आजकाल ‘ग्रामरली’ किंवा मराठी शुद्धलेखन तपासणीची सॉफ्टवेअर्स उपलब्ध आहेत, त्यांचा वापर करा.
५. दुसऱ्या कोणाकडून तपासून घ्या: स्वतःच्या चुका स्वतःला दिसत नाहीत, अशा वेळी मित्र किंवा सहकाऱ्याची मदत घेणे फायद्याचे ठरते.
८ मार्च हा दिवस केवळ ‘महिला दिन’ म्हणूनच नाही, तर तुमच्या लेखनाला परिपूर्ण करण्यासाठी ‘प्रूफरीडिंग दिन’ म्हणूनही लक्षात ठेवा. आजच संकल्प करा की, यापुढे आपण जे काही लिहू, ते किमान दोनदा तपासूनच जगासमोर मांडू!
Ans: हा दिवस दरवर्षी ८ मार्च रोजी साजरा केला जातो.
Ans: २०११ मध्ये फ्लोरेसेंट प्रेसने त्यांच्या आईच्या स्मरणार्थ हा दिवस सुरू केला.
Ans: लिखित मजकूर मोठ्याने वाचणे (Read aloud) ही प्रूफरीडिंगसाठी सर्वात प्रभावी पद्धत मानली जाते.