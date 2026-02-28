Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IPL 2026 च्या आधी MS Dhoni चा ताण वाढला, मिळाली सरकारी नोटीस! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

झारखंड राज्य गृहनिर्माण मंडळाने अलिकडेच महेंद्रसिंग धोनीला नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की रांचीमध्ये मिळालेला निवासी भूखंड व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जात आहे. हे प्रकरण काय सविस्तर वाचा.

Updated On: Feb 28, 2026 | 01:45 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

MS Dhoni : माजी भारतीय क्रिकेटपटू एमएस धोनीला आयपीएल २०२६ मध्ये धमाल करताना पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. धोनीचा तणाव आधीच वाढला आहे. धोनीला झारखंड सरकारी गृहनिर्माण मंडळाकडून नोटीस मिळाली आहे, ज्यामध्ये त्याला १५ दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. एमएस धोनीचे रांचीमध्ये एक निवासी घर आहे, जे व्यावसायिक कारणांसाठी वापरले जात आहे. म्हणूनच धोनीला उत्तर देण्यास सांगितले जात आहे.

एमएस धोनीला मोठा धक्का!

झारखंड राज्य गृहनिर्माण मंडळाने अलिकडेच महेंद्रसिंग धोनीला नोटीस पाठवली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की रांचीमध्ये मिळालेला निवासी भूखंड व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जात आहे. धोनीच्या भूखंडावर पॅथॉलॉजी लॅब कार्यरत असल्याचेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. सरकारच्या मते, हे नियमांचे उल्लंघन करते. गृहनिर्माण मंडळाने एमएस धोनीकडून उत्तर मागितले आहे जेणेकरून तो त्याची बाजू मांडू शकेल.

कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…

जर धोनीने उत्तर दिले नाही तर भूखंड करार रद्द केला जाईल. धोनीला हा भूखंड २००६ मध्ये मिळाला होता. त्याच्या भूखंडावर न्यूबर्ग सुपरटेक नावाची प्रयोगशाळा कार्यरत असल्याचे आढळून आल्यावर वाद सुरू झाला. आता, गृहनिर्माण मंडळ आणि सरकार धोनीच्या उत्तराची वाट पाहत आहेत. एमएस धोनीने इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. काही दिवसांपूर्वी धोनीचा सराव करतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला होता.

गेल्या काही वर्षांत धोनीने आयपीएलमधील आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे, तो शेवटच्या षटकांमध्ये फलंदाजीला येत आहे. असे वृत्त आहे की आयपीएल मार्च २०२६ च्या अखेरीस सुरू होईल. हा धोनीचा शेवटचा आयपीएल हंगाम देखील असू शकतो. त्यामुळे चाहते त्याच्यावर बारीक लक्ष ठेवून असतील.

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

सोशल मीडियावरही या प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे, जिथे नोटीसची एक प्रत व्हायरल होत आहे. धोनीने अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. तो लवकरच आयपीएलमध्ये खेळताना दिसेल, जिथे तो अनेक वर्षांपासून चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा भाग आहे. ४४ वर्षीय धोनीचा हा शेवटचा आयपीएल हंगाम असू शकतो. २०२० मध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी, तो आयपीएलमध्ये नियमित खेळत आहे.

संबंधित बातम्या

1

2

3

4

पुढे वाचा
पुढे बघा
