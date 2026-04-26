CSK vs GT Live Score: विजयाची लय कायम राखण्यासाठी चेन्नई सज्ज; गुजरातचे तगडे आव्हान, गिलने टाॅस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, अकेल होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग.
इम्पॅक्ट सब्स: सरफराज खान, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मॅथ्यू शॉर्ट.
गुजरात : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.
इम्पॅक्ट सब्स: राहुल तेवतिया, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, निशांत सिंधू.
🚨 Toss 🚨@gujarat_titans have won the toss and elected to bowl first against @ChennaiIPL in Chennai Updates ▶️ https://t.co/zJBovAaCoM#TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvGT pic.twitter.com/AJsvDhnFY4 — IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2026
या हंगामात आतापर्यंत दोन्ही संघांचा प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सची या हंगामाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही; तरीही, त्यानंतर त्यांनी नक्कीच जोरदार पुनरागमन करण्यात यश मिळवले आहे. या IPL हंगामात CSK ने आतापर्यंत एकूण सात सामने खेळले आहेत; त्यापैकी तीन सामन्यांमध्ये त्यांना विजय मिळाला आहे, तर उर्वरित चार सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.
गुजरात टायटन्सचा विचार करता, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली IPL २०२६ मधील त्यांचा प्रवासही अगदी तशाच वळणाने पुढे सरकला आहे. या हंगामात सात सामने खेळल्यानंतर, गुजरात टायटन्सला केवळ तीन सामन्यांत विजय मिळवता आला आहे, तर चार सामन्यांत त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. परिणामी, हा आगामी सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स या दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
IPL मधील या दोन संघांमधील ‘हेड-टू-हेड’ आकडेवारी तपासली असता, त्यांच्यातील स्पर्धा अत्यंत समतोल असल्याचे दिसून येते: CSK आणि GT यांच्यात आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या आठ सामन्यांपैकी, चेन्नई सुपर किंग्सने चार सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर गुजरात टायटन्सनेही तितक्याच म्हणजेच चार सामन्यांत बाजी मारली आहे.
