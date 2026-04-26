IPL 2026 : डोक्याच्या दुखापतीनंतर Lungi Ngidi Health Update समोर; IPLने जारी केले वैद्यकीय बुलेटिन

Lungi Ngidi Health Update : नवी दिल्ली : दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान एक विशेषतः भीतीदायक आणि चिंताजनक क्षण घडला. सामन्यादरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी झेल घेण्याचा प्रयत्न करताना पडला, ज्यामुळे त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. या घटनेमुळे मैदानातील खेळाडू, पंच आणि प्रेक्षक क्षणभर थक्क झाले.
घटना कशी घडली?
ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा एनगिडी उंच झेल घेण्यासाठी मिड-ऑफवरून मागे धावत होता. तो प्रचंड वेगाने धावला आणि चेंडूपर्यंत पोहोचण्यासाठी झेप घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा तोल गेला. त्याचे नियंत्रण सुटले आणि तो पाठीवर सपाट पडला, आणि त्याचे डोके जमिनीवर जोरात आदळले. हा आघात इतका जोरदार होता की तो लगेच वेदनेने ओरडला आणि काही वेळ डोके धरून तिथेच पडून राहिला.
मैदानावर क्षणभर शांतता अन् भीती
गोलंदाज लुंगी एनगिडी याला गंभीर दुखापत झाल्याची घटना घडताच सामना तात्काळ थांबवण्यात आला. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संघांतील खेळाडू घटनास्थळी धावून गेले. वैद्यकीय पथक आणि फिजिओ तात्काळ मैदानावर पोहोचले. दुखापत डोक्याला आणि मानेला झाल्याचा संशय असल्याने, न्गिडीला उचलताना सावधगिरी बाळगण्यात आली. खेळ सुमारे १५ मिनिटे थांबवण्यात आला आणि संपूर्ण स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. नंतर, स्ट्रेचर मागवण्यात आले आणि रुग्णवाहिका थेट मैदानावर पोहोचून त्याला रुग्णालयात घेऊन गेली.
हेल्थ अपडेट आली समोर
रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर लुंगी एनगिडीची तपासणी करण्यात आली, जिथे डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले. त्याने डोके आणि मानेच्या दुखण्याची तक्रार केली, परंतु प्राथमिक तपासणीत कोणतीही गंभीर किंवा जीवघेणी दुखापत झाल्याचे निष्पन्न झाले नाही. आयपीएलने असेही सांगितले की तो निरीक्षणाखाली असून, वैद्यकीय पथक त्याच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे त्याची प्रकृती धोक्याबाहेर असून हळूहळू सुधारत आहे. संघ व्यवस्थापन आणि चाहते दोघेही तो लवकर बरा व्हावा अशी आशा करत आहेत.