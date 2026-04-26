  • Lungi Ngidi Injury Head Injury Update Delhi Capitals Match Incident Dc Vs Pbks Ipl 2026

IPL 2026 : डोक्याच्या दुखापतीनंतर Lungi Ngidi Health Update समोर; IPLने जारी केले वैद्यकीय बुलेटिन

Lungi Ngidi head injury update : दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी गंभीर जखमी झाला.

Updated On: Apr 26, 2026 | 12:07 PM
गोलंदाज लुंगी एन्गिडीला झालेल्या डोक्याच्या दुखापतीबाबत माहिती समोर आली आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)

Lungi Ngidi Health Update  : नवी दिल्ली : दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान एक विशेषतः भीतीदायक आणि चिंताजनक क्षण घडला. सामन्यादरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी झेल घेण्याचा प्रयत्न करताना पडला, ज्यामुळे त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. या घटनेमुळे मैदानातील खेळाडू, पंच आणि प्रेक्षक क्षणभर थक्क झाले.

घटना कशी घडली?

ही घटना तेव्हा घडली, जेव्हा एनगिडी उंच झेल घेण्यासाठी मिड-ऑफवरून मागे धावत होता. तो प्रचंड वेगाने धावला आणि चेंडूपर्यंत पोहोचण्यासाठी झेप घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा तोल गेला. त्याचे नियंत्रण सुटले आणि तो पाठीवर सपाट पडला, आणि त्याचे डोके जमिनीवर जोरात आदळले. हा आघात इतका जोरदार होता की तो लगेच वेदनेने ओरडला आणि काही वेळ डोके धरून तिथेच पडून राहिला.

मैदानावर क्षणभर शांतता अन् भीती  

गोलंदाज लुंगी एनगिडी याला गंभीर दुखापत झाल्याची घटना घडताच सामना तात्काळ थांबवण्यात आला. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संघांतील खेळाडू घटनास्थळी धावून गेले. वैद्यकीय पथक आणि फिजिओ तात्काळ मैदानावर पोहोचले. दुखापत डोक्याला आणि मानेला झाल्याचा संशय असल्याने, न्गिडीला उचलताना सावधगिरी बाळगण्यात आली. खेळ सुमारे १५ मिनिटे थांबवण्यात आला आणि संपूर्ण स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. नंतर, स्ट्रेचर मागवण्यात आले आणि रुग्णवाहिका थेट मैदानावर पोहोचून त्याला रुग्णालयात घेऊन गेली.

हेल्थ अपडेट आली समोर

रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर लुंगी एनगिडीची तपासणी करण्यात आली, जिथे डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले. त्याने डोके आणि मानेच्या दुखण्याची तक्रार केली, परंतु प्राथमिक तपासणीत कोणतीही गंभीर किंवा जीवघेणी दुखापत झाल्याचे निष्पन्न झाले नाही. आयपीएलने असेही सांगितले की तो निरीक्षणाखाली असून, वैद्यकीय पथक त्याच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे त्याची प्रकृती धोक्याबाहेर असून हळूहळू सुधारत आहे. संघ व्यवस्थापन आणि चाहते दोघेही तो लवकर बरा व्हावा अशी आशा करत आहेत.

Published On: Apr 26, 2026 | 12:06 PM

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

NEET पेपरफुटीचा 'मास्टरमाइंड' CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार 'ॲक्शन मोड'वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची 'टूटी-फ्रूटी'

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

