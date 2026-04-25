RR Vs SRH Live: वैभवचं ‘शतक’ अन फरेराचं ‘तुफान’; ‘एसआरएच’ला विजयासाठी 229 रन्सचे टार्गेट

वैभव सूर्यवंशीची शानदार खेळी
एसआरएचचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय
अभिषेक शर्मा विरुद्ध जोफरा असा रंगणार सामना
Tata IPL 2026 SRH Vs RR Live: आज जयपूरच्या सवाई मानसिंग क्रिकेट स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात सामना सुरू आहे. एसआरएचने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी (IPL 2026) करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थान कडून वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वालने डावाची सुरुवात केली. आज एसआरएच पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वात खेळत आहे. राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करताना 228 रन्स केल्या आहेत. एसआरएचला 229 रन्सचे टार्गेट राजस्थानने दिले आहे.
राजस्थानही फलंदाजी
एसआरएचने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यावर राजस्थानच्या डावाची सुरुवात करण्यासाठी यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी मैदानात आले. फॉर्ममध्ये असलेला यशस्वी जयस्वाल आज चांगली खेळी करू शकला नाही. 10 रन्स करून तो आउट झाला. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि ध्रुव जुरेल यांनी राजस्थानचा डाव सांभाळला.
वैभव सूर्यवंशीने यंदाच्या हंगामातील दुसरे शतक लगावले आहे. वैभव सूर्यवंशी 103 रन्स करून आउट झाला. तर दोन सामन्यात निराशाजनक खेळी करणाऱ्या ध्रुव जुरेलने 51 रन्सची खेळी केली. तर कर्णधार रियान पराग 7 रन्स करून आउट झाला. डोनोव्हन फरेराने आक्रमक 33 रन्सची खेळी केली. त्यानंतर रवींद्र जाडेजाने आपल्या शैलीत काही फटके मारून धावसंख्येत वाढ केली.
एसआरएचची गोलंदाजी
एसआरएचकडून प्रफुल हिंगे, पॅट कमीन्स आणि अन्य गोलंदाजांना सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये एकच विकेट मिळवता आली. एशान मलिंगाने यशस्वी जयस्वालला 10 रन्सवर आउट केले. साकीब हुसेनने वैभव सूर्यवंशीला 103 रन्सवर आउट केले. तर नितीश रेड्डीने ध्रुव जुरेलला आउट केले. पॅट कमीन्सने रियान परागला आउट केले. एशान मलिंगाने डोनोव्हन फरेराला आउट केले.
1⃣5⃣-ball FIFTY x 3⃣ 🔥 Vaibhav Sooryavanshi and his quick-fire #TATAIPL blitz continues 🩷 Updates ▶️ https://t.co/PVdpjhxVEy#KhelBindaas | #RRvSRH | @rajasthanroyals pic.twitter.com/jXouTPNlgA — IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2026
राजस्थान रॉयल्सची संभाव्य टीम: यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, तुषार देशपांडे
सनरायझर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे , शिवांग कुमार,प्रफुल्ल हिंगे, एशान मलिंगा, हर्षल पटेल , झीशान अन्सारी.