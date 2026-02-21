Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
3 सामने 0 शून्य धावा…T20 विश्वचषकात अपयशी झालेल्या अभिषेक शर्माला मिळाला गुरूमंत्र! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने घेतली क्लास

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात अभिषेक शर्मा आतापर्यंत पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्याने ग्रुप स्टेजमध्ये एकही धाव घेतली नाही आणि त्याच्या तिन्ही सामन्यात तो शून्यावर बाद झाला. गंभीरने अभिषेकला एक विशेष "मार्गदर्शक" दिला.

Updated On: Feb 21, 2026 | 09:12 AM
फोटो सौजन्य - Tanuj

फोटो सौजन्य - Tanuj

Abhishek Sharma-Gautam Gambhir : भारताच्या संघाने सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला आहे, आता विश्वचषकाची सुपर 8 ची लढत आणखी मनोरंजक होणार आहे. त्याचबरोबर सर्व मजबूत लढत संघामध्ये पाहायला मिळणार आहे. भारतीय संघासाठी या विश्वचषकामध्ये चिंतेची बाब म्हणजेच भारतीय संघाचा स्टार सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा खराब फार्ममध्ये आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात अभिषेक शर्मा आतापर्यंत पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. 

त्याने ग्रुप स्टेजमध्ये एकही धाव घेतली नाही आणि त्याच्या तिन्ही सामन्यात तो शून्यावर बाद झाला. सर्वांना त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती, परंतु त्याची बॅट आतापर्यंत शांत राहिली आहे. सुपर ८ च्या सुरुवातीपूर्वी टीम इंडियाने अहमदाबादमध्ये जोरदार सराव केला. स्पष्टपणे, त्याच्या सातत्यपूर्ण अपयशांमुळे अभिषेकचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे. दरम्यान, प्रशिक्षक गौतम गंभीरने अभिषेकला एक विशेष “मार्गदर्शक” दिला.

PAK vs NZ : पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड कोणाच्या हाती लागणार सुपर 8 चा पहिला विजय? सामन्यावर पावसाचा धोका…

गौतम गंभीरने अभिषेकला फटकारले!

गौतम गंभीरने आयसीसी स्पर्धांमध्ये भारतासाठी सातत्याने धावा केल्या आहेत. २००७ च्या टी-२० विश्वचषक आणि २०११ च्या एकदिवसीय विश्वचषकात त्याने अपवादात्मक कामगिरी केली. आता, मुख्य प्रशिक्षक म्हणून, तो हा अनुभव तरुण खेळाडूंसोबत शेअर करत आहे. अभिषेकच्या वारंवार अपयशानंतर, सुपर ८ मध्ये त्याच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे. गौतम गंभीरला हेच हवे आहे आणि म्हणूनच त्याने अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी अभिषेकला एक व्याख्यान दिले.

काही फोटो समोर येत आहेत ज्यात मुख्य प्रशिक्षक शर्माशी बोलत असल्याचे दिसत आहे. दोघांमध्ये बराच वेळ चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. गंभीरने अभिषेकसोबत आपले अनुभव शेअर केले असतील आणि दबावात चांगले प्रदर्शन कसे करावे याबद्दल टिप्स दिल्या असतील.

नेदरलँड्सचा ऑफस्पिनर आर्यन दत्तचा एक वेगवान स्लायडर अभिषेकच्या स्टंपवर आदळला. त्याने चेंडूची लांबी चुकून ओळखली आणि पुढे जाण्याऐवजी तो मागच्या पायावर गेला. चेंडू आत येऊन स्टंप उखडून टाकला. बाद झाल्यानंतर अभिषेकने मानसिक ताण दर्शवत नाराजीने डोके हलवले.

सामन्यानंतर सांगितले की, या तरुण फलंदाजावर अपेक्षांचे ओझे स्पष्टपणे दिसून येत होते. ते म्हणाले, “मला वाटते की अपेक्षांचे ओझे त्याच्यावर जास्त आहे. जर त्याने पहिल्या सामन्यात जलद सुरुवात केली असती तर परिस्थिती वेगळी असती, परंतु आता तुम्ही पाहू शकता की सर्वोत्तम सिक्स हिटर आणि नंबर वन फलंदाज होण्याच्या अपेक्षा त्याच्यावर जास्त आहेत.”

Published On: Feb 21, 2026 | 09:04 AM

