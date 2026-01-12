IND vs NZ: पहिल्या सामन्यामधून अर्शदीप सिंहला का केलं इग्नोर? कर्णधार शुभमन गिलने सांगितले आश्चर्यकारक कारण

अर्शदीप सिंगला भारतीय संघामधून पहिल्या सामन्यात का वगळलं : भारत आणि न्यूझीलंडमधील पहिला एकदिवसीय सामना वडोदरा येथे झाला. भारताने हा सामना ४ विकेट्सने जिंकला आणि विराट कोहलीच्या कामगिरीचे सर्वांनी कौतुक केले आहे. कालच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 6 गोलंदाजांना खेळवले. यामध्ये वेगवान गोलंदाजांमध्ये हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा आणि मोहम्मद सिराज यांना प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले होते. तर अर्शदीप सिंह याला संघामध्ये स्थान न मिळाल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
तथापि, अर्शदीप सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळल्याने चाहते संतापले होते. अनेकांचा असा विश्वास होता की प्रसिद्ध कृष्णाऐवजी अर्शदीपला संघात समाविष्ट करायला हवे होते. या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, शुभमन गिलने आता आपले मौन तोडले आहे आणि अर्शदीप सिंगला संघात समाविष्ट न करण्याचे खरे कारण उघड केले आहे.
विजयानंतर, कर्णधार शुभमन गिलने सादरीकरण समारंभात अर्शदीप सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये न घेण्याचे कारण स्पष्ट केले. तो म्हणाला, “यामागील खरे कारण म्हणजे रोटेशन. अर्शदीप सिंगने गेल्या मालिकेत चांगली कामगिरी केली होती आणि सिराज त्याचा भाग नव्हता. आम्ही सर्वांना संधी देऊ इच्छितो, कारण आम्ही विश्वचषकाची तयारी करत आहोत आणि पुढे जास्त एकदिवसीय सामने होणार नाहीत.”
कर्णधार शुभमन गिलने भारताच्या ४ विकेटने विजयाबद्दल आनंद व्यक्त केला. तो म्हणाला, “पाठलाग करण्यात योगदान देणे चांगले वाटले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वर्तमानात राहणे. एक खेळाडू म्हणून, तुम्ही तुमच्यासमोर काय आहे आणि त्या क्षणी काय आवश्यक आहे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हे तुम्हाला चढ-उतारांना तोंड देण्यास मदत करते. मी तेच करतो. विराट कोहली ज्या पद्धतीने चेंडू मारत होता त्यामुळे फलंदाजी करणे खूप सोपे वाटत होते. अशा पृष्ठभागावर, जिथे सुरुवात करणे सोपे नव्हते, त्याने गोष्टी सहजतेने केल्या.”
प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात भारताने ४९ षटकांत ४ गडी गमावून विजय मिळवला. शुभमन गिलने ५६, विराट कोहलीने ९३ आणि श्रेयस अय्यरने ४९ धावा केल्या. विराटला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले.