Rohit Sharma: ‘हा रोहितचा शेवटचा सामना…’, BCCI ने दिले सणसणीत उत्तर; तरीही चर्चांना उधाण

रोहितबाबत बीसीसीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे. सचिव देबजित सैकिया यांनी पीटीआयला सांगितले की, “माध्यमांमध्ये रोहित शर्माच्या भविष्याबद्दल बऱ्याच चर्चा सुरू आहेत. मला यावर जोर द्यायचा आहे की, रविवारी लॉर्ड्सवर रोहित आपला शेवटचा सामना खेळेल अशी कोणतीही चर्चा अजिबात नाही.”
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रोहित देशासाठी खेळत राहील
यानंतर ते पुढे म्हणाले की, “रोहित भारतीय एकदिवसीय संघाचा नियमित सदस्य आहे आणि जोपर्यंत तो संघाच्या योजनांचा भाग आहे, तोपर्यंत तो देशासाठी खेळत राहील. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामना हा त्याचा शेवटचा सामना नाही.” लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामना रोहितचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना असेल अशी अटकळ बांधली जात आहे, कारण राष्ट्रीय निवड समितीने त्याला कळवले आहे की २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठीच्या संघात त्याचा समावेश नाही.
यामुळे अशी शक्यता निर्माण झाली आहे की, रविवारच्या सामन्यानंतर तो निवृत्तीची घोषणा करू शकतो किंवा त्याला संघातून वगळले जाऊ शकते. त्याने यापूर्वीच कसोटी आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधून निवृत्ती घेतली आहे.
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रोहितची कामगिरी खराब
इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये रोहित शर्माच्या बॅटने चांगली कामगिरी केली नाही. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित ११ धावांवर बाद झाला. दुसऱ्या सामन्यात त्याने ४७ चेंडूंमध्ये २६ धावा केल्या. यामुळे रोहितची कारकीर्द संपुष्टात येत असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. तथापि, बीसीसीआय सचिवांच्या या वक्तव्यामुळे आता गोष्टी अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. दरम्यान रोहितच्या खेळावर इंग्लंडमधील या शेवटच्या सामन्यावर चाहत्यांचे आणि बीसीसीआयचेदेखील लक्ष राहील हे नक्की. बीसीसीआयने स्पष्ट करूनही अजूनही रोहितच्या निवृत्तीबाबत अटकळ थांबल्या नाहीत. सोशल मीडियावर याबाबत सतत चर्चा चालू आहे. मात्र आता येणारा काळच हे ठरवेल!