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Rohit Sharma: ‘हा रोहितचा शेवटचा सामना…’, BCCI ने दिले सणसणीत उत्तर; तरीही चर्चांना उधाण

Updated On: Jul 18, 2026 | 11:29 AM IST
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सारांश

रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत विविध अफवा सातत्याने पसरत आहेत. दरम्यान, बीसीसीआयने स्वतः पुढे येऊन या अफवांचे खंडन केले आहे. हा रोहित शर्माचा शेवटचा सामना नाही असं स्पष्ट सांगितले

रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत BCCI ने केले खंडन (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

रोहित शर्माच्या निवृत्तीबाबत BCCI ने केले खंडन (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • खरंच रोहित शर्मा घेणार का निवृत्ती?
  • BCCI च्या सचिवांनी केले अफवांचे खंडन 
  • रोहित शर्मा इतक्यात निवृत्त होणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले 
गेले दोन दिवस लॉर्ड्सच्या मैदानावर १९ जुलै रोजी रोहित शर्मा शेवटचा सामना खेळणार आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त घेणार अशा बातम्या पसरल्या होत्या. मात्र आता बीसीसीआयने शुक्रवारी रोहित शर्माच्या भविष्याबद्दलच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आणि सांगितले की, रविवारी लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धचा तिसरा एकदिवसीय सामना हा त्याचा शेवटचा सामना नाही. BCCI चे सचिव देबजित सैकिया यांनी PTI ला सांगितले की, रविवारी लॉर्ड्सवर रोहित आपला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळेल अशी कोणतीही चर्चा नाही.

रोहितबाबत बीसीसीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे. सचिव देबजित सैकिया यांनी पीटीआयला सांगितले की, “माध्यमांमध्ये रोहित शर्माच्या भविष्याबद्दल बऱ्याच चर्चा सुरू आहेत. मला यावर जोर द्यायचा आहे की, रविवारी लॉर्ड्सवर रोहित आपला शेवटचा सामना खेळेल अशी कोणतीही चर्चा अजिबात नाही.”

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रोहित देशासाठी खेळत राहील

यानंतर ते पुढे म्हणाले की, “रोहित भारतीय एकदिवसीय संघाचा नियमित सदस्य आहे आणि जोपर्यंत तो संघाच्या योजनांचा भाग आहे, तोपर्यंत तो देशासाठी खेळत राहील. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामना हा त्याचा शेवटचा सामना नाही.” लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामना रोहितचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना असेल अशी अटकळ बांधली जात आहे, कारण राष्ट्रीय निवड समितीने त्याला कळवले आहे की २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठीच्या संघात त्याचा समावेश नाही.

यामुळे अशी शक्यता निर्माण झाली आहे की, रविवारच्या सामन्यानंतर तो निवृत्तीची घोषणा करू शकतो किंवा त्याला संघातून वगळले जाऊ शकते. त्याने यापूर्वीच कसोटी आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधून निवृत्ती घेतली आहे.

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रोहितची कामगिरी खराब 

इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये रोहित शर्माच्या बॅटने चांगली कामगिरी केली नाही. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित ११ धावांवर बाद झाला. दुसऱ्या सामन्यात त्याने ४७ चेंडूंमध्ये २६ धावा केल्या. यामुळे रोहितची कारकीर्द संपुष्टात येत असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. तथापि, बीसीसीआय सचिवांच्या या वक्तव्यामुळे आता गोष्टी अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. दरम्यान रोहितच्या खेळावर इंग्लंडमधील या शेवटच्या सामन्यावर चाहत्यांचे आणि बीसीसीआयचेदेखील लक्ष राहील हे नक्की. बीसीसीआयने स्पष्ट करूनही अजूनही रोहितच्या निवृत्तीबाबत अटकळ थांबल्या नाहीत. सोशल मीडियावर याबाबत सतत चर्चा चालू आहे. मात्र आता येणारा काळच हे ठरवेल! 

Web Title: Bcci secretary devajit saikia gave response on rohit sharma retirement on lords from odi

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Published On: Jul 18, 2026 | 11:29 AM

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