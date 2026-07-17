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महाभयंकर रेकॉर्ड! Virat Kohli-Rohit Sharma ची जोडी रचणार ‘हा’ विक्रम; ‘लॉर्ड्स’ असणार साक्षीदार

Updated On: Jul 17, 2026 | 01:32 PM IST
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सारांश

विराट आणि रोहितची जोडी भारतासाठी सर्वाधिक सामने खेळणारी जोडी आहे. काही कालावधी आधी त्यांनी राहुल द्रविड आणि सचिन तेंडुलकरकहा रेकॉर्ड मोडला होता.

महाभयंकर रेकॉर्ड! Virat Kohli-Rohit Sharma ची जोडी रचणार ‘हा’ विक्रम; ‘लॉर्ड्स’ असणार साक्षीदार

रोहित अन् विराट उद्या रचणार इतिहास (फोटो - सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • 18 जुलै रोजी भारत अन् इंग्लंड सामना 
  • विराट आणि रोहित शर्मा रचणार इतिहास 
  • मालिका जिंकण्यासाठी दोन्ही संघांना विजय आवश्यक 
India Vs England 3rd ODI Updates: काल कार्डीफ येथे भारत आणि इंग्लंड यांच्यात दूसरा एकदिवसीय वनडे सामनया पार पडला. या सामन्यात इंग्लंडने भारतीय संघाचा 4 विकेट्सने पराभव केला. त्यामुळे 3 सामन्यांची मालिका बरोबरीत आली आहे. दोन्ही संघांनी 1-1 सामना जिंकला आहे. आता पुढील सामना उद्या होणार आहे. या सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा एक नवा रेकॉर्ड रचणार आहे. त्याबाबत जाणून घेऊयात.

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सध्या इंग्लंडमध्ये वनडे सिरिज खेळत आहेत. दोन्ही सामन्यात रोहित शर्मा चांगली खेळी करू शकलेला नाहीये. पाहिलोय सामन्यात 11 तर दुसऱ्या सामन्यात 26 रन्स करून तो आउट झाला. तर विराट कोहली 5 आणि दुसऱ्या सामन्यात 65 रन्सवर आउट जल. मात्र आता ही जोडी लॉर्डस मैदानावर एक नवा विक्रम रचणार आहेत.

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रोहित शर्मा आणि विराट कोहली लॉर्डसच्या ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानावर आपला 400 वा वनडे सामना खेळणार आहेत. जी जोडी एकत्रित 400 वा सामना खेळणार आहे. दोघांचा हा 400 वा इंटरनॅशनल क्रिकेट सामना असणार आहे. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत कधीच दोन खेळाडूंनी एकत्रित 400 सामने खेळल्याची नोंद नाहीये. त्यामुळे उद्या विराट आणि रोहित नवा विक्रम आपल्या नावावर करतील.

विराट आणि रोहितची जोडी भारतासाठी सर्वाधिक सामने खेळणारी जोडी आहे. काही कालावधी आधी त्यांनी राहुल द्रविड आणि सचिन तेंडुलकरकहा रेकॉर्ड मोडला होता. क्रिकेटच्या इतिहासात श्रीलंकेचे खेळाडू कुमार संगकारा आणि माहेला जयवर्धने यांनी एकत्रित 500 सामने खेळले आहेत. हा रेकॉर्ड इतके सोपे नसणार आहे. त्यामुळे उद्याचा सामना रोहित आणि विराटसाथी खास असणार आहे.

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‘रोहितवर कोणताही प्रकारचा दबाव नाही…’

इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर, जेव्हा फलंदाजी प्रशिक्षक कोटक यांना विचारण्यात आले की, भारतीय संघ सलामीवीर म्हणून रोहित शर्माऐवजी यशस्वी जैस्वाल किंवा ईशान किशन यांना संधी देण्याचा विचार करत आहे का, तेव्हा त्यांनी रोहितचा बचाव करत म्हटले, ‘मला नाही वाटत की रोहित शर्मासारखा मोठा खेळाडू कोणत्याही दबावाखाली येऊ शकतो. तो इतका महान खेळाडू आहे की या गोष्टींचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही.

Web Title: Virat kohli and rohit sharma playing 400 international match together india vs england odi series

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Published On: Jul 17, 2026 | 01:30 PM

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