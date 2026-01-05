WPL 2026 च्या सर्व 5 कर्णधारांची घोषणा, जाणून घ्या कोणत्या संघाची कमान कोणाकडे?

WPL 2026 Captains: महिला प्रीमियर लीग (WPL) चा चौथा हंगाम 9 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. नवा सिझन सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक असताना आता सर्व संघानी त्याच्या कर्णधारांची घोषणा केली आहे. याआधी सर्व संघांच्या कर्णधारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. यावेळी काही वेगळे चेहरे कर्णधारपद भूषवताना दिसतील. शिवाय, एक कर्णधार आहे जो गेल्या हंगामात दुसऱ्या संघाचे नेतृत्व करताना दिसला होता, परंतु यावेळी तो वेगळ्या संघाचा कर्णधार म्हणून दिसणार आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्सने नवीन हंगामापूर्वी त्यांचे कार्ड उघड केले आहेत आणि त्यांच्या नवीन कर्णधारांची नावे जाहीर केली आहेत. प्रथम, मुंबई इंडियन्सबद्दल बोलूया, गतविजेता आणि सर्वात यशस्वी संघ, ज्याने तीनपैकी दोन विजेतेपदे जिंकली आहेत. हरमनप्रीत कौर पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करेल. दरम्यान, स्मृती मानधना पुन्हा एकदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) चे नेतृत्व करेल, जी २०२४ मध्ये WPL विजेतेपद जिंकेल. गुजरात जायंट्सने त्यांची कर्णधारपदी कायम ठेवली आहे. गेल्या हंगामात संघाचे नेतृत्व करणारी अॅशले गार्डनर यावेळी गुजरात संघाचे नेतृत्व करेल.
याशिवाय, गेल्या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व करणारी मेग लॅनिंग यावेळी वेगळ्या संघाचे नेतृत्व करत आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने नवीन हंगामापूर्वी २०२५ च्या विश्वचषकातील सुपरस्टार आणि दिग्गज भारतीय फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्जची नवीन कर्णधार म्हणून घोषणा केली आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश वॉरियर्सने गेल्या हंगामापर्यंत दिल्ली कॅपिटल्ससोबत असलेल्या आणि संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या माजी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मेग लॅनिंगवर पुन्हा विश्वास ठेवला आहे. अशाप्रकारे, पाचही संघांच्या कर्णधारांची नावे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहेत.
महिला प्रीमियर लीगचा चौथा हंगाम ९ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. यावर्षी, WPL सामने नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे खेळवले जातील. हंगामाचा पहिला भाग नवी मुंबईत खेळवला जाईल, त्यानंतर अंतिम आणि प्लेऑफसह अनेक लीग सामने वडोदरा येथे होतील.
WPL 2026 संघ आणि त्यांचे कर्णधार
मुंबई इंडियन्स – हरमनप्रीत कौर
रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर – स्मृती मानधना
गुजरात जायंट्स – अॅशले गार्डनर
दिल्ली कॅपिटल्स – जेमिमा रॉड्रिग्ज
यूपी वॉरियर्स – मेग लॅनिंग