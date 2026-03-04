Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“वानखेडे स्टेडियममध्ये जल्लोषाची संधी देणार नाही…”, इंग्लंडच्या सॅम करनचा ‘पॅट कमिन्सच्या’ स्टाईलमध्ये भारताला इशारा

Ind vs Eng यांच्यातील ICC T20 वर्ल्डकप 2026 चा दुसरा सेमीफायनल सामना 5 मार्चला मुंबईत होणार आहे. या मोठ्या सामन्यापूर्वी, इंग्लंडचा ऑलराउंडर खेळाडू सॅम करनने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे ते सध्या चांगलंच चर्चेत आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 02:16 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

  • इंग्लंडचा ऑलराउंडर सॅम करन यांचा भारताला इशारा
  • 2023 ऑस्ट्रेलियन कॅप्टन कमिन्सचं विधान चर्चेत
  • दोन वेळा सेमीफायनलमध्ये टक्कर, कोणाचा पगडा भारी?
IND VS ENG : Ind vs Eng यांच्यातील ICC T20 वर्ल्डकप 2026 चा दुसरा सेमीफायनल सामना 5 मार्चला मुंबईत होणार आहे. हा सामना मुंबईच्या ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होणार आहे. या मोठ्या सामन्यापूर्वी, इंग्लंडचा ऑलराउंडर खेळाडू सॅम करनने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे ते सध्या चांगलंच चर्चेत आहे.

सेमीफायनल सामन्यापूर्वी, इंग्लंडचा स्टार ऑलराउंडर सॅम करनने टीम इंडियाला एक गंभीर इशारा दिला आहे. असाच इशारा 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा कॅप्टन पॅट कमिन्सने दिला होता. सॅम करनचं हे विधान पॅट कमिन्सच्या प्रसिद्ध विधानाची आठवण करून देतो.

IND VS ENG Weather Report : भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनलमध्ये पाऊस बनणार ‘विलेन’? मोठ्या सामन्यापूर्वी कसं असेल मुंबईत हवामान?

सॅम करनचा भारताला इशारा

मंगळवारी पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत करणने विनोदी शैलीत हे विधान केलं आणि सांगितलं की, ‘गुरुवारी वानखेडे स्टेडियम शांत असेल’. वानखेडेला एक आयकॉनिक स्टेडियम म्हणत पुढे करनने सांगितलं की,
मला खात्री आहे की हा सामना शांततेत होईल. मला मोठ्या स्कोर्सचा सामना अपेक्षित आहे. आम्हाला कोणाचीही भीती वाटत नाही. दोन्ही टीम गुरुवारीच्या रात्री होणाऱ्या मॅचसाठी चांगलेच उत्साहित आहेत. जर त्या दिवशी भारतीय प्रेक्षक शांत असतील तर याचा अर्थ इंग्लंड चांगली कामगिरी करत आहे, असं विधान इंग्लंड ऑलराउंडर सॅम करन याने केलं.

2023 ऑस्ट्रेलियन कॅप्टन कमिन्सचं विधान काय?

2023 च्या अहमदाबादमध्ये भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय विश्वचषक फायनलपूर्वी, ऑस्ट्रेलियन कॅप्टन पॅट कमिन्स म्हणाले होते की ‘वानखेडे स्टेडियमवरचे प्रेक्षक पूर्णपणे भारताच्या बाजूने असतील, पण त्यांना शांत करणं आमच्यासाठी समाधानकारक असेल’.

दोन वेळा सेमीफायनलमध्ये लढले

भारत आणि इंग्लंड गेल्या दोन वेळा टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत खेळले आहेत . 2022मध्ये, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीतही खेळले होते. ज्यात इंग्लंड टीमने विजय मिळवला होता. 2024 मध्ये, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीतही खेळले होते. ज्यात भारतीय टीमने विजय मिळवला होता.

सेमीफायनलसाठी संघ असा असेल

भारत – सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अक्षर पटेल, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, इशान किशन, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, रिंकू सिंग, मोहम्मद सिराज.

इंग्लंड – हॅरी ब्रूक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, सॅम कुरन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.

ग्लेन मॅकग्राची भविष्यवाणी, ‘या’ दोन टीमदरम्यान होणार T20 World Cup 2026 चा अंतिम सामना, घमासान असणार मॅच

Published On: Mar 04, 2026 | 02:16 PM

