Football खेळाडूंच्या समर्थनार्थ उतरले अरविंद केजरीवाल, खेळांमध्ये राजकारण नाही तर पारदर्शकता हवी…

२०२५-२६ इंडियन सुपर लीग (ISL) हंगाम अद्याप सुरू झालेला नाही. जुलै २०२५ पासून ही लीग अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता फुटबॉल खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी अरविंद केजरीवाल पुढे आलेत.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:06 PM
फुटबॉलबाबत अरविंद केजरीवालांचे समर्थन (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • फुटबॉल खेळाडूंच्या समर्थनार्थ अरविंद केजरीवाल 
  • खेळात राजकारण आणणे योग्य नाही 
  • नक्की काय घडले 
भारतीय फुटबॉल सध्या सर्वात गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. जानेवारी २०२६ आला आहे, परंतु २०२५-२६ इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) हंगाम अद्याप सुरू झालेला नाही. जुलै २०२५ पासून ही लीग अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. हे केवळ एका स्पर्धेच्या निलंबनाबद्दल नाही तर हजारो खेळाडू, प्रशिक्षक, सहाय्यक कर्मचारी आणि लाखो चाहत्यांच्या स्वप्नांबद्दल आहे.

परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की भारतीय फुटबॉलमधील काही मोठी नावे – राष्ट्रीय संघाचा कर्णधार सुनील छेत्री, महान गोलकीपर गुरप्रीत सिंग संधू, वरिष्ठ बचावपटू संदेश झिंगन आणि ह्यूगो बौमस सारखे काही परदेशी आयसीएल खेळाडू – यांना २ जानेवारी २०२६ रोजी एक संयुक्त व्हिडिओ जारी करावा लागला, ज्यामध्ये थेट फिफाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली.

Football World Cup 2026 : दीड लाख लोकसंख्या असणाऱ्या देशाची कमाल! ऐतिहासिक कामगिरी करत फुटबॉल वर्ल्डकपसाठी कुराकाओ पात्र

फुटबॉल प्रशासनाचे गंभीर अपयश 

आंतरराष्ट्रीय संस्थेला खेळाडूंनी केलेले हे आवाहन भारतीय फुटबॉल प्रशासनातील गंभीर अपयश आणि वर्षानुवर्षे चाललेल्या अराजकतेचा पर्दाफाश करते. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की खेळाडूंचे करिअर ठप्प झाले आहे, तरुण प्रतिभा संधींपासून वंचित आहेत आणि अनेक क्लब आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करत आहेत. परदेशी खेळाडू इतर लीगसाठी भारत सोडून जात आहेत, तर भारतीय खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ सामन्यांशिवाय, उत्पन्नाशिवाय आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल स्पष्टतेशिवाय अडकून पडले आहेत. आयसीएल सोबतच, आय-लीग आणि खालच्या विभागातील स्पर्धा देखील या संकटाचा परिणाम आहेत.

अरविंद केजरीवालांचे उघडपणे भाष्य 

आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्द्यावर उघडपणे भाष्य केले आहे. त्यांनी ट्विट केले आहे की भारतीय फुटबॉल आज एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे, जिथे जर आता योग्य आणि प्रामाणिक निर्णय घेतले नाहीत तर येत्या काळात हा खेळ पूर्णपणे नष्ट होईल. आणि जेव्हा खेळाडूंना खेळ वाचवण्यासाठी फिफा आणि सरकारकडे आवाहन करावे लागते तेव्हा ते वर्षानुवर्षे चाललेल्या गैरव्यवस्थापन आणि दुर्लक्षाचे परिणाम आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की खेळाला राजकारण आणि सत्ता संघर्षांची नाही तर पारदर्शक प्रशासन, जबाबदारी आणि खेळाडूंचा आदर आवश्यक आहे.

महान फुटबॉलपटूचा प्रवास आला चर्चेत; लिओनेल मेस्सीच्या न खेळण्याने झाली फेकाफेक

भावूक प्रश्न 

अरविंद केजरीवाल यांचे हे पाऊल आज निराश आणि दुखावलेल्या लाखो चाहत्यांच्या भावनांना जागृत करत आहे. स्टेडियम रिकामे आहेत, तरुण खेळाडू निराश आहेत आणि देशातील सर्वात लोकप्रिय खेळांपैकी एक प्रशासकीय राजकारणाचे बळी पडत असल्याचे दिसून येते. प्रश्न असा आहे की: केंद्रातील भाजप सरकार किती काळ आंधळे राहील? खेळाडूंचे आणि देशाच्या खेळाचे भविष्य केवळ सत्तेच्या खेळांचे बळी राहील का?

आज, देशातील लोक भारतीय फुटबॉलपटूंबद्दल सहानुभूती बाळगतात. खेळाडू कोणतीही मागणी करत नाहीत; त्यांना फक्त खेळण्याचा आणि आदराचा अधिकार हवा आहे. भारत आणि त्याचे उत्साही फुटबॉल चाहते अधिक चांगल्यासाठी पात्र आहेत. सत्तेच्या राजकारणापेक्षा वर उठून खेळ आणि खेळाडूंना वाचवण्याची अजूनही वेळ आहे, अन्यथा हे संकट भावी पिढ्यांच्या स्वप्नांना चकनाचूर करेल. 

Published On: Jan 03, 2026 | 08:06 PM

